À l’autre bout du monde, encore de mauvaises nouvelles pour le transport maritime mondial

Une grave sécheresse qui a débuté l’année dernière a contraint les autorités à réduire de 36 % le trafic maritime dans le canal de Panama, l’une des routes commerciales les plus importantes au monde, selon l’AP. Les nouvelles réductions annoncées mercredi par les autorités panaméennes devraient porter un coup économique encore plus grave que prévu. L’administrateur du canal de Panama, Ricaurte Vásquez, estime désormais que la baisse des niveaux d’eau pourrait leur coûter entre 500 et 700 millions de dollars en 2024, contre 200 millions de dollars précédemment estimés. L’une des sécheresses les plus graves jamais frappées par ce pays d’Amérique centrale a semé le chaos sur la route maritime de 50 milles, provoquant un embouteillage de navires, jetant le doute sur la fiabilité du canal pour le transport international et suscitant des inquiétudes quant à son impact sur le commerce mondial.

Mercredi, Vásquez a déclaré que les autorités du canal réduiraient le nombre de traversées quotidiennes à 24, contre 38 par jour en temps normal l’année dernière. Vásquez a ajouté qu’au cours du premier trimestre de l’année fiscale, le passage a vu 20 % de marchandises en moins et 791 navires de moins que la même période de l’année précédente. Il s’agit d’une “réduction significative”, a admis Vásquez. Mais il a ajouté qu’une gestion plus “efficace” de l’eau et une augmentation des précipitations en novembre ont au moins permis de garantir que les niveaux d’eau soient suffisamment élevés pour que 24 navires puissent passer quotidiennement jusqu’à la fin avril, début de la prochaine saison des pluies. La perturbation de la principale route commerciale entre l’Asie et les États-Unis survient à un moment précaire. Les attaques contre des navires commerciaux dans la mer Rouge ont détourné les navires du corridor crucial pour les biens de consommation et l’approvisionnement en énergie.

Cette combinaison a des effets considérables sur le commerce mondial en retardant les expéditions et en augmentant les coûts de transport. Certaines entreprises avaient prévu de se réorienter vers la mer Rouge, une route clé entre l’Asie et l’Europe, pour éviter des retards au canal de Panama, selon les analystes. Aujourd’hui, ce n’est plus une option pour la plupart. Les autorités du canal ont attribué la sécheresse au phénomène météorologique El Niño et au changement climatique, et ont averti qu’il était urgent pour le Panama de rechercher de nouvelles sources d’eau, à la fois pour l’exploitation du canal et pour la consommation humaine. Les mêmes lacs qui remplissent le canal fournissent également de l’eau à plus de 50 % du pays de plus de 4 millions d’habitants. “Le problème de l’eau est un problème national, et pas seulement celui du canal”, a déclaré Vásquez. “Nous devons résoudre ce problème dans tout le pays.” (La sécheresse fait des ravages partout dans le monde.)