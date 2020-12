Les utilisateurs de Google Pixel 3, Pixel 3XL, Pixel 3A et Pixel 4A en Inde ont une nouvelle mise à jour logicielle à espérer, après que la société a annoncé sa dernière suppression de la fonctionnalité Pixel pour les téléphones Pixel d’ancienne génération. Cela signifie qu’une multitude de nouvelles fonctionnalités introduites avec le Google Pixel 5 sont en train d’être intégrées aux téléphones Pixel d’ancienne génération. Pour l’Inde, cela signifierait que les utilisateurs des smartphones Google Pixel susmentionnés dans le pays bénéficieront bientôt d’une multitude de nouvelles fonctionnalités introduites par Google dans sa dernière gamme de téléphones Pixel 5, dans le cadre de leur mise à jour logicielle de décembre 2020. La liste des nouvelles fonctionnalités pour tous les téléphones Pixel mentionnés ci-dessus comprend Extreme Battery Saver, le partage d’écran sur Google Duo, l’alignement de la grille et de nouvelles formes d’icônes d’application, et dans le cas du Pixel 4A, la charge adaptative.

les nouvelles fonctionnalités viennent juste à temps pour s’ajouter aux fonctionnalités disponibles sur les smartphones Google Pixel 3, Pixel 3A et Pixel 4A. Les fonctionnalités à venir sur ces téléphones incluent le mode Extreme Battery Saver de Google, qui est configuré pour mettre un mode de batterie plutôt faible sur les téléphones Pixel de l’ancienne génération. Dans ce mode, Google affirme que les téléphones «ne fonctionneront que l’essentiel», ce qui devrait prolonger considérablement l’autonomie de la batterie. Cela devrait être pratique dans les téléphones dont la durée de vie de la batterie est fortement épuisée ou dans les situations où une source de charge n’est pas près de chez vous, et vous devez garder votre téléphone allumé à des fins essentielles. Les autres fonctionnalités disponibles sur tous ces téléphones incluent une fonctionnalité de partage d’écran pour l’application de communication Google Duo. Le Pixel 4A bénéficiera également de ce que Google appelle la « charge adaptative », qui contrôle apparemment le rythme de charge des anciens téléphones Pixel afin de protéger la longévité de la batterie d’un téléphone, ou du moins ce qu’il en reste.

D’autres nouvelles fonctionnalités incluront apparemment un mode d’édition de photo «dynamique» dans Google Photos, ainsi que des «suggestions de ciel». Google affirme que cela aidera les utilisateurs à «créer de superbes images de coucher de soleil et de lever de soleil en un seul clic». Les anciens téléphones Pixel en Inde recevront également de nouvelles icônes d’application, des formes d’icônes et des vues de grille pour la page d’accueil dans le but d’ajouter plus de personnalisation aux interfaces du téléphone. Les utilisateurs pourront également obtenir leur fonction de reconnaissance de chanson « Lecture en cours » sur ces anciens téléphones Pixel pour les diriger directement vers leur onglet YouTube Music, où ils pourront ensuite enregistrer un fichier localement pour l’écouter plus tard. Malheureusement, seules ces fonctionnalités auxiliaires font leur chemin vers les téléphones Pixel d’ancienne génération en Inde.

Aux États-Unis, les fonctionnalités déployées sur les téléphones Pixel éligibles, y compris le Pixel 5 lui-même et le Pixel 4A 5G, incluent Adaptive Sound – une fonctionnalité qui améliore apparemment la qualité globale des haut-parleurs des téléphones en enregistrant le son ambiant, en les traitant localement et en réglant haut-parleur du téléphone pour produire un son en conséquence. Les téléphones éligibles aux États-Unis bénéficient également de la fonctionnalité «Attente pour moi» avec l’Assistant Google, qui permet aux utilisateurs d’autoriser l’Assistant Google à répondre aux appels en leur nom. Les nouvelles fonctionnalités accompagnent, bien sûr, l’ensemble habituel de corrections de bogues et devraient bientôt être déployées pour tous les utilisateurs éligibles.