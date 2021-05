À l’Atletico, l’inoubliable combat pour le titre de la Liga du Real Madrid, chaque instant a compté

À 20 heures CEST samedi soir, l’un des joueurs du Real Madrid ou de l’Atletico Madrid sera champion de la Liga, et aucun ne le sera. Et c’est à ce moment-là qu’ils commenceront à se demander, quand ils se souviendront de chaque coup, de chaque raté, de chaque chance qui n’a pas été prise. Chaque petite chose qui s’est produite sera magnifiée et chaque instant sera le moment qui comptait. Ils regarderont en arrière et penseront: c’était la ligue. Et quand c’est aussi proche, ils ont peut-être raison.

Sept longs mois plus tard, la course au titre de la ligue espagnole se résume à une seule soirée. Et bien que ce soit une équation simple, quelque chose à propos de cette saison dit que ce ne sera pas le cas et que le drame n’est pas encore terminé. L’Atletico Madrid se rend au Real Valladolid en sachant que s’il gagne, il remportera le championnat. Ils savent aussi que s’ils ne gagnent pas, ils ne gagneront pas la ligue. Ils n’ont que deux points d’avance, donc un match nul remettra leur sort entre les mains du Real Madrid alors qu’il affrontera Villarreal à domicile et aura le meilleur bilan face à face.

2 Liés

Quoi qu’il arrive, soyons réalistes, le perdant regardera l’arbitre, ce qui est beaucoup plus facile que de se regarder. Un complot est la chose la plus facile à voir. Et vous pouvez garantir qu’à un moment donné, ce sera « The League Of [insert the name of your least favourite referee here]». Quelqu’un dira qu’il s’est échappé à cause de cette pénalité, ou de ce hors-jeu, ou de ce carton rouge. Ils seront convaincus que VAR était vengeur.

Il est facile de se sentir volé, mais il est aussi facile de ressentir des regrets. Il est facile de regarder la malchance; beaucoup plus difficile de regarder la bonne chance. Le succès est rarement attribué à la fortune alors que l’échec l’est si souvent. Mais les joueurs et les fans penseront aussi à ce qui aurait pu être, ce qu’ils auraient pu faire, à quel point cela aurait pu être différent, ne serait-ce que … Mais pour cette chance … C’était tout …

Si l’Atletico ne remporte pas la ligue, Angel Correa sera revisité par Levante; si le Real Madrid échoue, Vinicius Jr. sera hanté par son échec contre le FC Séville. Et d’innombrables autres par d’innombrables autres moments. Même Luis Suarez et Karim Benzema, les hommes qui ont amené leurs équipes ici, se souviendront de moments où ils auraient pu s’assurer qu’ils n’en avaient pas besoin, quand cela aurait pu être fait plus tôt. Regardez n’importe quel match, à n’importe quel moment de la saison, et vous pourrez probablement trouver un tournant.

Qui est super. Ce qui n’arrive que parce que c’est si serré, si compétitif, parce que le voyage a été si bon – et une ligue est un voyage, pas seulement une fin. Pas même une fin, peut-être. Exactement. Diego Simeone a même dit cela auparavant, bien qu’il ne le pensait probablement pas.

– Consultez le classement de la Liga

– La Liga sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Dimanche soir, le Real Madrid pourrait être champion sur le record du face-à-face. L’Atletico repensera au derby et aux 20 secondes qui se sont écoulées entre eux en allant presque 2-0 et en terminant 1-1. Et à peu près tous les autres moments aussi. Il y en a eu tellement, tous considérés comme décisifs maintenant, même si rien n’est décidé.

En fait, ce n’est pas vrai. Il a été décidé que Barcelone n’était pas là et que Séville non plus. Pensez à Grenade, le jour où Barcelone aurait pu prendre le dessus pour la première fois en un an et perdre. Pensez à Levante – ils penseront tous à Levante. Pensez à Inaki Williams de Bilbao qui a marqué tard contre Séville, juste au moment où ils pensaient: en fait, attendez, peut-être que nous pouvons concourir pour cette chose. Pensez à Toni Kroos du Real Madrid et à ce but à la 96e minute pour sauver un match nul 2-2.

De l’autre côté, pensez à ce moment dans le même match où il y avait deux pénalités, une à chaque extrémité et que l’arbitre devait décider lequel donner: celui de Séville ou celui du Real Madrid. Et comment cela a changé le destin de la ligue. Ou l’avez-vous fait? Cela a peut-être changé à nouveau, et c’est ce qu’il a fait tout au long de l’année. Cela aussi, comme tant d’autres moments, a décidé que même si Barcelone et Séville ne sont pas là, l’Atletico et le Real Madrid le sont.

Presque chaque semaine, ils ont été à bout de souffle, mais ils sont là, toujours debout. D’une manière ou d’une autre. L’Atletico en particulier peut compter les après-midi confortables sur les doigts d’une main. Madrid peut compter nombre de ses victoires grâce aux doigts des mains de Thibaut Courtois. Maintenant, enfin, c’est vraiment décisif. À 20 h, un seul sera encore debout. Gagnez, ou c’est fini.

L’un des Atletico Madrid et du Real Madrid sera sacré champion d’Espagne samedi soir. Diego Souto / Images sportives de qualité / Getty Images

L’Atletico devrait battre Valladolid, bien sûr. Cette semaine, il a été question d’un pacte, le président de Valladolid, Ronaldo, prêt à essayer de rendre service au Real Madrid. Pensez-y – même s’il vaut peut-être mieux ne pas le faire, mieux vaut l’ignorer – et c’est à la limite de l’offensive. Comme si la mission de Valladolid était d’aider Madrid, quand ils ont leur propre survie en jeu. Cela dit, ils savent également qu’ils n’échapperont à la relégation que s’ils gagnent et que Huesca perd et Elche perd des points.

Simple, alors? Simple? Cette saison? Ce n’est tout simplement pas ainsi, c’est pourquoi nous sommes ici. Ce n’est pas vraiment ce que font ces équipes non plus. Et pourtant, voici la chose: est-il temps de repenser ces identités que nous tenons pour acquises?

On parle beaucoup, et à juste titre, de la façon dont le Real Madrid semble toujours survivre, comme s’il est imprégné d’un pouvoir surnaturel, sur la façon dont vous devez les tuer cent fois pour vous assurer qu’ils sont réellement morts et ne reviennent pas vous chercher. . Comme les balais de Fantaisie de Disney, coupez-les en un million de morceaux et ils se regrouperont encore; ils semblent toujours s’en tirer. D’une manière ou d’une autre, ils sont toujours à la poursuite. Et c’est vrai: il a regardé en janvier, mais ils ont chassé l’Atletico jusqu’à la ligne.

Beaucoup est fait aussi, et à juste titre, sur la façon dont l’Atletico Madrid est l’équipe qui semble toujours trouver un moyen de perdre, le club capable d’arracher la défaite aux mâchoires de la victoire, capable de transformer la tâche la plus facile en crise, toujours en attente. la plus cruelle des fins – surtout quand le Real Madrid est là. Pensez aux finales de la Ligue des champions à Milan et à Lisbonne, pensez à 14 ans sans gagner un seul derby. Et cette saison, les gens ont pensé à eux.

Toute autre équipe avec une avance de 10 points et un match en main, et vous concluriez: eh bien, c’est fait. Cette fois, dans les médias à Madrid, il s’agissait plutôt d’essayer de faire en sorte que l’Atletico conclue eux-mêmes, ou du moins admettre qu’ils allaient pour le titre, qu’ils étaient favoris. Comme si cela ferait une différence. Sauf peut-être pour charger sur la pression, pour rendre la défaite encore plus douloureuse quand elle est survenue, ce qui aurait peut-être été le but.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers moments forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Beaucoup pourraient le voir venir: si quelqu’un peut le laisser filer, s’effondrer, s’effondrer, c’est l’Atletico. Si quelqu’un peut les traquer, c’est réel. Ou alors ça va. Lorsque l’Atletico a été battu 2-1 à l’Athletic Bilbao le 25 avril, cela semblait inévitable. Quand ils perdaient contre Osasuna trois semaines plus tard, c’était incroyable et pourtant tellement crédible aussi.

Sauf que les légendes, les histoires, sont parfois exactement cela: des histoires. Et c’est là que Suarez et Renan Lodi sont apparus, pour sceller une victoire 2-1 angoissante. L’Atletico est entré dans la dernière journée en tête du classement neuf fois dans son histoire et a remporté la ligue à chaque fois. Madrid, d’autre part, se souvient de Tenerife, deux fois. Ou Juanito marchant au vestiaire à genoux comme en 1981, célébrant un titre qu’il pensait avoir remporté comme il l’avait promis, pour arriver à découvrir qu’ils ne l’avaient pas du tout gagné.

L’Atletico aurait pu penser qu’ils l’avaient soufflé à Bilbao. Beaucoup d’autres l’ont fait. Ils n’avaient remporté que la moitié de leurs huit derniers matchs, leur avance perdue. La ligue n’était plus entièrement entre leurs mains. Barcelone pourrait grimper au-dessus d’eux, devançant pour la première fois en un an, quelques jours plus tard, en battant Grenade. Mais ils ne l’ont pas fait. Madrid aurait pu aller en tête la semaine d’après. Ils ne l’ont pas fait non plus. L’Atletico était toujours au top, et c’est aussi un exploit.

Le week-end dernier, alors qu’il s’éloignait d’eux, Simeone a rassemblé ses joueurs et leur a dit de rester calme, de garder la tête. Et ils l’ont fait.

Le Real Madrid et l’Atletico Madrid sont toujours debout et c’est tellement bon ainsi, chaque instant semble avoir de l’importance parce que c’est le cas. Jeu par jeu, dit Simeone, jusqu’à la fin. Il reste 90 minutes, puis toute une vie pour s’y attarder, se demandant ce qui aurait pu être.