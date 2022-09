À l’assemblée de l’ONU, le dirigeant iranien ignore un soulèvement chez lui

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. À l’estrade de l’Assemblée générale de l’ONU, le président radical de l’Iran a déploré « l’oppression » et le « militarisme » déchaînés par les États-Unis. “Nous sommes les défenseurs d’une lutte contre l’injustice”, a déclaré le président Ebrahim Raisi, qui s’est également présenté comme quelqu’un qui défendait “les droits du peuple iranien”. Mais absente du défilé de slogans fatigués souvent lancés par les fonctionnaires de la République islamique d’Iran, il n’y avait aucune reconnaissance de ce qui se passait en Iran pendant que Raisi parlait.

Mercredi, l’Iran était aux prises avec une cinquième journée consécutive de troubles, alors que des manifestations de colère secouaient des villes dans divers coins du pays. Les autorités ont semblé restreindre l’accès aux applications de médias sociaux telles que WhatsApp et Instagram après la prolifération de vidéos montrant des manifestants réclamant la chute du régime et des affrontements avec la police. Dans d’autres cas, les forces de sécurité ont été représentées attaquant sans discernement des civils dans les rues. Au moins sept personnes ont été tuées tandis que des centaines ont été blessées et arrêtées, selon des groupes de défense des droits qui surveillent la situation.

Le catalyseur a été la mort la semaine dernière de Mahsa Amini, 22 ans, détenue par la soi-disant «police de la moralité» iranienne. Les médias d’État iraniens ont affirmé qu’Amini – une femme kurde de l’ouest de l’Iran qui avait visité la capitale Téhéran – avait été arrêtée après être sortie d’une station de métro, avait subi une crise cardiaque et était tombée dans le coma. Mais sa famille a rejeté cette version des événements, affirmant qu’elle avait été agressée physiquement et brutalisée par les autorités alors qu’elle observait les codes vestimentaires stricts du régime pour les femmes. Les réglementations sont obligatoires depuis la révolution iranienne de 1979.

Des images du jeune Amini allongé dans un lit d’hôpital ont enflammé les médias sociaux en Iran. Sa mort a contraint certaines femmes à se rendre dans des lieux publics et à retirer leur foulard; dans certains cas, le costume traditionnel a été incendié par des manifestants.

Scènes sans précédent en Iran : une femme est assise sur une boîte utilitaire et se coupe les cheveux sur la place principale de Kerman pour protester contre la mort de Mahsa Amini après son arrestation par la police des mœurs. Les gens frappent dans leurs mains et scandent “Mort au dictateur”. #مهسا_امینی pic.twitter.com/2oyuKV80Ac — Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) 20 septembre 2022

“La férocité des manifestations est alimentée par l’indignation suscitée par plusieurs choses à la fois», ont détaillé mes confrères. « Les allégations selon lesquelles Amini a été battue en garde à vue avant de s’effondrer et de tomber dans le coma ; les priorités du gouvernement iranien, dirigé par l’ultraconservateur Raisi, qui a strictement appliqué les codes vestimentaires et renforcé la police de la moralité détestée à une époque de souffrance économique généralisée ; et l’angoisse de la famille d’Amini, des Kurdes de souche d’une zone rurale d’Iran, dont les expressions de douleur et de choc ont résonné dans tout le pays.

S’exprimant quelques instants après Raisi à l’Assemblée générale, le président Biden a salué “les braves citoyens et les braves femmes d’Iran, qui manifestent en ce moment pour garantir leurs droits fondamentaux”. Le président français Emmanuel Macron a déclaré au service d’information persan de la BBC que “la crédibilité de l’Iran est désormais en jeu concernant le fait qu’ils doivent résoudre ce problème”.

Un assistant du chef suprême du régime, l’ayatollah Ali Khamenei, a fait des ouvertures à la famille d’Amini et a promis que les institutions de l’État « prendront des mesures » pour faire amende honorable. Raisi avait promis plus tôt des enquêtes, faisant d’Amini sa “propre fille”. Mais la confiance et la bonne volonté du public envers les autorités iraniennes font défaut. Raisi, après tout, est toujours tristement célèbre pour son rôle dans les années 1980 au sein d’un comité du régime qui a ordonné l’exécution de milliers de prisonniers politiques.

“Ces manifestations sont une réponse au statu quo d’une répression politique et sociale sévère par un gouvernement qui refuse même de reconnaître les revendications de son peuple”, a déclaré Hadi Ghaemi, directeur exécutif du Centre pour les droits de l’homme en Iran, basé à New York. , m’a dit. « La colère et la fureur auxquelles nous assistons dans les rues sont palpables. La déconnexion entre le peuple iranien et les dirigeants de l’État ne pourrait être plus évidente.

Ghaemi a ajouté que ce qui est remarquable dans cette série de manifestations – par rapport, disons, à 2019, lorsque des manifestations de masse sur l’économie ont secoué le pays – est « la présence écrasante de femmes qui risquent leur vie pour être au centre de ces manifestations. ”

Tant de vidéos émouvantes et inspirantes qui sortent d’Iran à la suite de #Mahsa_Aminiest un meurtre. Une Iranienne a enlevé son foulard et s’est tenue sur une place de Siraj, une ville de la province méridionale de Kerman. A ses côtés se tiennent ses deux petites filles. pic.twitter.com/lnSpKRioGs – Houx Dagres (@hdagres) 21 septembre 2022

Cette bravoure est d’autant plus frappante compte tenu des précédents existants. En 2019, 2017 et 2009, à la suite d’élections jugées truquées par les critiques, les autorités ont déployé des tactiques sévères et répressives pour mater les manifestations. “La survie du régime iranien repose sur sa brutalité et non sur sa popularité”, m’a dit Karim Sadjadpour, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace. “Je pense que de nombreux Iraniens comprennent que ce système n’est pas durable, mais ils réalisent également que ce régime s’est montré à plusieurs reprises prêt à tuer en masse pour rester au pouvoir.”

Pourtant, il y a aussi un sentiment que quelque chose peut avoir à donner. “Certains parlementaires conservateurs et extrémistes pensent même que l’arrestation des femmes dans la rue devrait cesser pour de bon”, a écrit Najmeh Bozorgmehr dans le Financial Times. “De plus en plus, les femmes obtiennent le soutien d’hommes et de factions religieuses qui sont désormais favorables à leur campagne.”

Quels que soient leurs déboires intérieurs, les dirigeants iraniens restent provocants sur la scène mondiale. Les pourparlers sur la restauration de l’accord nucléaire conclu entre Téhéran et les puissances mondiales en 2015 semblent au point mort ; Raisi et les partisans de la ligne dure de l’Iran ont l’intention de conclure un meilleur accord que celui qui a été rompu par l’administration Trump en 2018, et Biden et ses alliés répugnent à faire de nouvelles concessions à l’Iran, notamment avant les élections de mi-mandat.

Certains analystes soutiennent que les manifestations montrent l’importance pour Washington de s’engager avec l’Iran à des conditions bien au-delà du portefeuille nucléaire de son régime. « La politique américaine doit être conçue non seulement pour contrer les ambitions destructrices du régime iranien, mais aussi pour défendre les ambitions constructives du peuple iranien », a déclaré Sadjadpour.

Une telle vision n’a pas encore été formulée par l’actuelle administration américaine. Mercredi, Biden a réitéré sa conviction en l’importance de la diplomatie pour empêcher l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire. Dans le même temps, certains législateurs républicains du Congrès envisagent une législation qui rendrait plus difficile pour Biden la levée des sanctions contre l’Iran en échange de certaines contraintes sur les capacités d’enrichissement d’uranium de Téhéran.

“Même s’il y a un accord, ni les États-Unis ni l’Iran n’ont vraiment de stratégie l’un pour l’autre”, m’a dit Alex Vatanka, directeur du programme Iran au Middle East Institute, un groupe de réflexion de Washington. Il a fait signe aux divisions politiques à Washington qui pourraient voir une future administration républicaine inverser tout ce que Biden gère avec Téhéran. “Vous aurez un accord qui sera faible et qui s’effondrera très probablement sous le poids de tous les autres problèmes”, a-t-il ajouté.

Dans le même temps, Raisi et la figure qui se dresse au-dessus de lui, Khamenei, voient l’avenir de l’Iran dans le resserrement des alliances avec des pays extérieurs à l’Occident, notamment la Russie, la Chine et l’Inde. C’est une solidarité qui est au mieux transactionnelle et qui ne compensera toujours pas de manière significative les dommages économiques causés par les sanctions américaines sur les exportations de pétrole iranien.