À Las Vegas, le commissaire de la NBA, Adam Silver, parle de garder un œil sur le jeu

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré lundi qu’il pensait que toutes les ligues devaient continuer à surveiller de très près les tendances du jeu dans leur sport, en tenant compte des problèmes que la NFL en particulier a dû résoudre ces derniers mois.

Silver – qui est un partisan de longue date des cadres de paris sportifs légalisés dans le sport – a pris la parole à Las Vegas, dans le cadre d’une discussion modérée dans le cadre de la convention Associated Press Sports Editors. Il a dit qu’il faisait l’analogie avec le délit d’initié et comment les ligues, selon lui, trouvent des moyens de garder une longueur d’avance sur les problèmes majeurs.

« Je pense que les marchés publics ont très bien fonctionné dans ce pays », a déclaré Silver. « Mais l’autre côté d’un marché public est le potentiel de délit d’initié. Et il y a des algorithmes très sophistiqués, etc., qui le suivent. Ce n’est pas si différent dans le sport maintenant, surtout lorsque vous obtenez des volumes de paris plus élevés. Vous avez très sophistiqué ordinateurs; quand ils voient des paris aberrants… vous allez vous faire prendre. »

La NFL a récemment suspendu quatre joueurs pour violation de sa politique de jeu ; trois ont reçu des interdictions d’au moins un an pour avoir parié sur des matchs de la NFL et un une suspension de six matchs pour avoir parié sur des matchs non-NFL. Cela porte le total à 10 joueurs disciplinés au cours des deux dernières années, car cette ligue s’est engagée à accroître les efforts d’entraînement à tous les niveaux dans le but de protéger l’intégrité du jeu.

« Je pense qu’il est de la responsabilité de ces ligues d’investir davantage dans l’éducation, pas seulement de nos propres joueurs, mais des jeunes qui pourraient faire quelque chose d’inapproprié ou de toute personne qui pourrait s’adonner au jeu problématique », a déclaré Silver.

Dans d’autres questions, Silver a discuté lundi:

PROPRIÉTÉ NOIRE

Comme il l’a fait lors de la finale de la NBA, Silver a expliqué comment le paysage de propriété de la ligue changera lorsque Michael Jordan – le seul propriétaire majoritaire noir de la ligue – finalisera la vente de sa participation majoritaire dans les Charlotte Hornets.

« Je suis tellement triste de le voir partir, en choisissant de partir en tant que propriétaire, mais bien sûr, il a le droit de vendre à qui il veut », a déclaré Silver. « Et je dirai qu’en termes de représentation des Noirs, nous n’aurons pas de propriétaire principal qui soit Noir mais nous en avons plusieurs, en particulier d’anciens joueurs, Dwyane Wade étant le plus récent dans l’Utah, Grant Hill, quelques autres qui s’intéressent à une équipe . »

Silver a déclaré qu’il pouvait utiliser sa « chaire d’intimidation » pour s’assurer que les groupes de propriétaires entrant dans la ligue ont de la diversité au sein de leur groupe.

EXPANSION

Avec une nouvelle convention collective en place, la ligue se concentrera sur la conclusion de la prochaine série d’accords sur les droits des médias.

Et quand ce sera fait, la NBA envisagera sérieusement une expansion – mais pas avant, a déclaré Silver.

« Nous nous tournerons vers l’expansion une fois ces accords avec les médias conclus », a déclaré Silver. « Ce n’est pas une chose sûre. Mais comme je l’ai déjà dit, je pense qu’il est naturel que les organisations se développent avec le temps. Il ne fait aucun doute que ce marché (de Las Vegas) suscite un énorme intérêt. »

Seattle est également mentionnée depuis longtemps comme une cible d’expansion. De nombreux joueurs ont fait pression pour que Seattle revienne en NBA, et beaucoup – dont LeBron James – ont déclaré qu’ils soutenaient fermement l’idée que Las Vegas obtienne une franchise.

QATAR PROPRIÉTÉ

On a appris le mois dernier que le fonds souverain du Qatar avait acheté une participation d’environ 5% dans la société mère des Washington Wizards de la NBA, des Washington Capitals de la LNH et des Washington Mystics de la WNBA dans le cadre d’un accord de 4,05 milliards de dollars.

Mais il n’y a pas de mécanisme pour le moment – ​​et aucun dans un avenir prévisible – qui permettrait à ces fonds d’acheter la participation majoritaire d’une équipe de la NBA, a déclaré Silver.

« Il est très important pour nous, mis à part les fonds souverains, que les individus soient en mesure de contrôler nos équipes, d’être responsables envers les fans, d’être responsables de leurs partenaires et des joueurs », a déclaré Silver.

JA MORAN

Silver a maintenu la suspension de 25 matchs qu’il a infligée au garde de Memphis Ja Morant pour son deuxième cas d’affichage d’une arme à feu sur les réseaux sociaux, même si la National Basketball Players Association a déclaré qu’elle pensait que la sanction était trop sévère.

Comme il l’a dit lors de la finale de la NBA, Silver a clairement indiqué qu’il soutenait Morant.

« Si je comprends bien, il continue à chercher de l’aide », a déclaré Silver. « Et je sais qu’il y a une énorme pression qui accompagne le fait d’être un joueur de la NBA, en particulier un joueur superstar. Je suis donc certainement empathique aux pressions auxquelles il est confronté, mais je ressens aussi, en particulier autour des armes à feu et le type de violence que nous voyons chez les jeunes les gens de notre société, que c’est quelque chose que nous devons prendre très au sérieux. »

Reportage de l’Associated Press.