A l’arme blanche en France : des enfants parmi les morts à Annecy

Avertissement : Certains détails de cet article peuvent déranger les lecteurs. La discrétion est conseillée.

Alors que des passants criaient à l’aide, un homme armé d’un couteau a poignardé jeudi quatre jeunes enfants dans un parc au bord d’un lac dans les Alpes françaises, agressant à plusieurs reprises au moins un dans une poussette. Les enfants âgés de 22 mois à 3 ans ont subi des blessures mettant leur vie en danger, et deux adultes ont également été blessés, ont indiqué les autorités.

Un suspect, identifié par la police comme un Syrien de 31 ans, a été arrêté en lien avec l’horrible attentat dans la ville alpine et lacustre d’Annecy. Le Premier ministre français Elisabeth Borne a déclaré qu’il avait le statut de réfugié en Suède.

Un procureur chargé de l’enquête a déclaré que les motivations de l’homme étaient inconnues mais ne semblaient pas être liées au terrorisme.

L’impuissance des jeunes victimes et la sauvagerie de l’attentat écœurent la France.

La procureure principale, Line Bonnet-Mathis, a déclaré que les quatre enfants avaient subi des blessures au couteau mettant leur vie en danger. Le plus jeune a 22 mois, deux ont 2 ans et le plus âgé a 3 ans, a-t-elle déclaré. Deux d’entre eux étaient des touristes, a-t-elle dit.

L’une des jeunes victimes est britannique, ont indiqué le procureur et les autorités britanniques. Il y avait confusion sur la nationalité de l’autre enfant qui n’était pas de France. Bonnet-Mathis a déclaré que l’enfant était néerlandais, mais la chancelière allemande a déclaré que l’un des enfants victimes était allemand.

Un adulte a également été blessé au couteau et un deuxième a été blessé à la fois avec le couteau de l’agresseur et plus tard par un coup de feu tiré par la police alors qu’ils procédaient à l’arrestation, a déclaré Bonnet-Mathis.

Une vidéo semblant montrer l’attaque dans et autour d’un parc de jeux pour enfants a été publiée sur les réseaux sociaux. Les images montraient un homme portant des lunettes noires et un foulard bleu couvrant la tête brandissant un couteau, alors que les gens criaient à l’aide.

L’homme a semblé crier « au nom de Jésus-Christ » alors qu’il agitait son couteau en l’air, tandis que des personnes à proximité pouvaient être entendues crier: « Police! Police! »

Il a donné un coup de couteau à un homme portant des sacs à dos qui tentait de l’approcher. À l’intérieur du parc de jeux fermé, une femme paniquée a poussé frénétiquement une poussette alors que l’agresseur s’approchait en criant « Au secours ! Au secours ! » et enfonçant la poussette dans les barrières autour du site dans sa terreur.

Elle a essayé de repousser l’agresseur mais n’a pas pu l’empêcher de se pencher sur la poussette et de poignarder vers le bas à plusieurs reprises. Ensuite, l’homme a marché presque avec désinvolture hors du parc, se laissant sortir par une porte, l’homme portant deux sacs à dos le poursuivant toujours.

Le président français Emmanuel Macron a qualifié l’agression d' »attaque de lâcheté absolue ». Parmi les victimes, il a déclaré que « les enfants et un adulte sont entre la vie et la mort ».

« La nation est sous le choc », a tweeté Macron.

Un témoin qui s’est entretenu avec la chaîne de télévision française BFMTV a déclaré avoir vu l’agresseur sauter sur un homme âgé et le poignarder à plusieurs reprises. Le témoin a déclaré avoir crié à la police d’agir.

« J’ai crié, leur ai crié d’intervenir », a-t-il dit.

Un vendeur de glaces qui travaille dans le parc au bord de l’eau a déclaré qu’il y avait vu l’agresseur plusieurs jours plus tôt, regardant le lac entouré de montagnes.

Eleanor Vincent, une auteure américaine en vacances à Annecy, a raconté à l’Associated Press son choc en voyant un hélicoptère d’urgence descendre vers le parc pittoresque.

« Dès que j’ai entendu les sirènes et vu la police courir, j’ai su que quelque chose d’horrible se passait. Je suis sous le choc. C’est un parc où ils emmènent les enfants se promener », a déclaré Vincent.

Les foules se tenaient dans un « silence absolu », abasourdies alors que la tragédie se déroulait, a-t-elle déclaré.

« En tant que parent qui a perdu un enfant, je sais ce que vivent ces parents. C’est une horreur incroyable », a ajouté Vincent.

A Paris, les législateurs ont interrompu un débat pour observer une minute de silence pour les victimes.

La présidente de l’assemblée, Yael Braun-Pivet, a déclaré : « Il y a des enfants en très bas âge qui sont dans un état critique, et je vous invite à respecter une minute de silence pour eux, pour leurs familles, et pour que, nous l’espérons, les conséquences de cette très grave attaque n’amène pas la nation à s’affliger. »



Thomas Adamson à Paris, Jill Lawless à Londres et Nicolas Vaux-Montagny à Lyon, France, ont contribué