À l’approche du week-end de la fête du Travail, Biden célèbre une nouvelle croissance de l’emploi

WASHINGTON – Le président Joe Biden a salué vendredi les nouvelles données sur l’emploi qui ont montré une croissance robuste au cours du mois dernier.

« Alors que nous nous dirigeons vers la fête du Travail, nous devrions prendre du recul et prendre note du fait que l’Amérique se trouve actuellement dans l’une des périodes de création d’emplois les plus fortes de notre histoire », a déclaré Biden dans la roseraie de la Maison Blanche. « Il n’y a pas si longtemps, l’Amérique perdait des emplois. »

Le rapport sur l’emploi de vendredi du Bureau américain des statistiques du travail a montré que la masse salariale non agricole a augmenté de 187 000 en août, dépassant les estimations de 170 000.

Le taux de chômage est passé à 3,8 %, contre 3,5 % en juillet, et son plus haut niveau depuis février 2022.

Néanmoins, Biden a noté que le taux de chômage du mois dernier était bien inférieur à 6,3 %, le taux lorsqu’il a pris ses fonctions en janvier 2021.

Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,2% en août, en deçà des attentes, mais toujours en hausse de 4,3% par rapport à l’année dernière.

Les responsables de la Réserve fédérale surveillent de près les chiffres de l’emploi avant de décider s’ils doivent ou non relever les taux d’intérêt cet automne. La Fed aimerait voir le marché se calmer et le marché du travail ralentir pour aider à ramener l’inflation à l’objectif traditionnel de 2 %.

L’inflation est déjà tombée à environ un tiers de ce qu’elle était il y a un an. Biden a déclaré vendredi que cette baisse était imputable à la politique économique de son administration.

« Certains experts ont dit que pour maîtriser l’inflation, nous avions besoin d’un chômage plus élevé et de salaires plus bas, mais je n’ai jamais pensé que c’était là le problème », a déclaré Biden. « Ce n’est pas un hasard. Je suis arrivé au pouvoir avec la détermination de construire l’économie d’une manière différente, en partant de la base et de la base. »