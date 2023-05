À l’approche du Memorial Day, prenez le temps de vous souvenir des nombreux qui ont servi dans le comté de Kendall – Shaw Local

Au printemps 1832, environ 1 200 hommes, femmes et enfants des tribus Sauk et Fox ont traversé l’Illinois depuis la rive ouest du fleuve Mississippi avec l’intention de vivre avec un groupe tribal Winnebago dans le nord de l’Illinois. Le problème était que le groupe de Sauk et Fox, dirigé par le guerrier Sauk Black Hawk, avait accepté de ne pas revenir dans l’Illinois. Leur arrivée a semé la panique parmi les colons américains, dont beaucoup squattaient des terres qui appartenaient encore légalement aux deux tribus. La situation a également persuadé les membres d’autres tribus, mécontents de l’afflux pour la plupart illégal de colons blancs dans le nord de l’Illinois, de riposter contre ce qu’ils considéraient comme des injustices perpétrées contre eux.

Le conflit qui en a résulté a été appelé la guerre des faucons noirs, du nom du guerrier qui a ramené son peuple dans l’Illinois depuis l’Iowa. Presque tous les colons de notre propre vallée de la rivière Fox sont partis en apprenant la rumeur de la guerre, fuyant soit vers le sud vers Ottawa, soit vers l’est vers Fort Dearborn à Chicago, selon ce qui s’est avéré le plus proche. Plusieurs des colons qui avaient revendiqué des terres dans ce qui allait devenir le comté de Kendall – elles n’avaient pas encore été arpentées ni mises en vente, leur présence était donc illégale – et qui ont fui à Chicago se sont portés volontaires pour le service de milice.

Parmi ces premiers colons qui se sont portés volontaires pour servir se trouvaient Edmond Weed, George Hollenback, Edward Ament, Stephen Sweet, William Harris, Thomas Hollenback et Anson Ament. Les missionnaires méthodistes Jesse Walker et Stephen Beggs de la colonie de Walker’s Grove – maintenant Plainfield – se sont également portés volontaires. Cette unité n’a servi que 14 jours, mais après sa dissolution, bon nombre de ses hommes se sont portés volontaires pour servir un long accroc dans une autre unité plus permanente.

La guerre des Black Hawks était terminée à l’été 1832 et fut la dernière à se dérouler dans l’Illinois. Mais d’autres guerres devaient suivre à intervalles réguliers.

En 1846, par exemple, le président James K. Polk a mené la nation à la guerre contre le Mexique. À ce moment-là, le comté de Kendall avait été établi, le siège du comté avait été déplacé à Oswego et l’ère de la colonisation touchait à sa fin. Dès réception de la nouvelle que la guerre avait été déclarée, une réunion de masse a été convoquée à Oswego. Un défilé aux flambeaux a marché vers l’école, puis une structure d’une pièce sur Madison Street, juste au sud de Van Buren Street, et des discours patriotiques ont été prononcés, et un certain nombre d’hommes locaux ont accepté de servir.

La compagnie D, 2nd Illinois Volunteer Infantry a été recrutée ici dans les comtés de Kendall et Kane par le capitaine AR Dodge, un éminent avocat. Selon le révérend EW Hicks, les hommes du comté de Kendall servant dans l’entreprise comprenaient AH Kellogg, William Sprague, David W. Carpenter, John Sanders, John Roberts, George Roberts, Aaron Fields, Edward Fields, James Lewis, le Dr Reuben Poindexter, William Joyce, Benjamin Van Doozer et William Potter, ainsi que M. Tacker, M. Hunt, M. Hatch et M. Sheldon.

Le 2e Illinois et le 1er Illinois ont tous deux combattu dans la féroce bataille de Buena Vista qui a été une victoire américaine. Ils ont ensuite servi en garnison avant d’être libérés en 1847 et renvoyés chez eux.

Le déclenchement de la guerre civile, lorsqu’une confédération d’États du Sud a attaqué le gouvernement américain en 1861, a de nouveau vu un défilé aux flambeaux à Oswego, cette fois jusqu’au palais de justice qui n’avait pas encore été achevé en 1846. Encore une fois, des discours patriotiques ont été prononcés, et les hommes se sont engagés à servir. Mais ce n’est qu’en 1862, lorsqu’il est devenu évident que la guerre n’allait pas être courte, que les hommes et les garçons du comté de Kendall ont commencé à se battre sérieusement.

Finalement, près de 1 500 habitants du comté serviraient, un pourcentage énorme de la population de 1860 du comté de 13 000. Le plus grand nombre de résidents du comté a servi dans les 20e, 36e, 89e et 127e régiments d’infanterie volontaire de l’Illinois et dans le 4e régiment de cavalerie volontaire de l’Illinois. Plusieurs éventuels résidents du comté ont également servi dans les troupes de couleur américaines après que leur service ait été autorisé par le président Lincoln. Le seul lauréat de la médaille d’honneur du comté de Kendall, Robinson Barr Murphy, a servi comme batteur dans le 127e d’infanterie, remportant la médaille à l’âge de 15 ans.

Les hommes du comté de Kendall ont également servi dans la guerre hispano-américaine de 1896, y compris Philip Clauser d’Oswego, mais le conflit – décrit comme « Une splendide petite guerre » par le futur président Theodore Roosevelt – s’est terminé trop rapidement pour en attirer beaucoup.

La participation américaine à la Première Guerre mondiale a également attiré un certain nombre d’hommes du comté de Kendall en service. Cette fois, des femmes comme Mary Cutter d’Oswego ont également servi, notamment en tant qu’infirmières et bénévoles du YMCA. Au total, 487 soldats ont servi. Archie Lake d’Oswego, Leon Burson de Plano et Fred Thompson de Yorkville ont été tués au combat.

Les États-Unis sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale lorsque la marine impériale japonaise a attaqué la base navale américaine de Pearl Harbor, à Hawaï, le 7 décembre 1941. Le gouvernement allemand nous a déclaré la guerre quelques jours plus tard. Dans ce conflit, à peu près le même nombre d’habitants du comté, hommes et femmes, ont servi dans les forces armées du pays que pendant la guerre civile, cette fois représentant plus de 10% de la population de 11 100 habitants du comté en 1940. Parmi ceux qui ont servi, 32 ont été tués au combat.

La participation du comté s’est poursuivie pendant la guerre froide ainsi que les guerres terroristes à la fin du 20e et au début du 21e siècle alors que les soldats partaient se battre dans les neiges de Corée et les jungles du Vietnam, puis dans les déserts du Moyen-Orient. beaucoup de troubles religieux et politiques ont secoué le monde.

À partir de la fin de la guerre civile, il est devenu une tradition pour les jeunes filles de décorer les tombes des morts de cette guerre avec des bouquets de fleurs. Comme l’explique Oswegoan Lorenzo Rank en 1898 : « L’esprit qui animait alors les décorateurs était celui de la pitié ; dommage que ces jeunes vies aient été sacrifiées ; ce genre de pratique aurait tendu à l’aversion pour la guerre. Peu à peu, cependant, il est devenu une commémoration des morts dans toutes les guerres de la nation et a été rebaptisé « Memorial Day ». La commémoration de cette année aura lieu dans tout le pays le 29 mai.

Entre les activités normales des fêtes, pourquoi ne pas prendre quelques instants pour rappeler le service que tant de nos hommes et femmes ont rendu à la nation au fil des ans ?

• Vous cherchez plus d’histoire locale ? Visite http://historyonthefox.wordpress.com.