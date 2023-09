A l’approche des JO de Paris, les autorités françaises lancent des efforts pour éradiquer les punaises de lit

À moins d’un an des Jeux olympiques de Paris, les autorités françaises veulent s’assurer que les punaises de lit ne piquent pas pendant les jeux et ont lancé une campagne d’extermination de ces parasites.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont publié des images d’insectes rampant dans les trains à grande vitesse et le métro parisien, ainsi qu’une série d’articles en ligne sur les punaises de lit dans les cinémas et même à l’aéroport Charles de Gaulle.

Les rapports ont atteint les plus hauts niveaux du gouvernement.

« L’Etat doit mettre en place de toute urgence un plan d’action contre ce fléau alors que la France se prépare à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », a déclaré cette semaine l’adjoint au maire de la capitale, Emmanuel Grégoire, dans une lettre adressée à la Première ministre Elisabeth Borne.

Le ministre des Transports Clément Beaune a indiqué vendredi qu’il discuterait de cette question avec les opérateurs de transport la semaine prochaine.

À la gare de Paris Gare de Lyon, les voyageurs ont déclaré qu’ils doutaient que les autorités soient capables de maîtriser le problème.

« Je m’inquiète. Je garderai mes bagages fermés pour empêcher (les punaises de lit) d’entrer chez moi. Une fois rentrée chez moi, je devrai laver tous mes vêtements », Laura Mmadi, vendeuse se rendant au dit le sud de la France.

En arrivant à Paris depuis Nice, Sophie Ruscica a déclaré qu’elle avait inspecté de près son siège pour détecter tout signe d’insectes qui se nourrissent de sang humain et peuvent vivre dans un large éventail d’habitats ainsi que de lits.

« Ça m’a stressée. Je devais prendre le train et je me demandais si j’allais trouver des punaises de lit. Mais là encore, on peut en trouver dans les cinémas et un peu partout », dit-elle.

Dans un rapport publié en juillet, l’Anses indique qu’entre 2017 et 2022, les punaises de lit ont infesté plus d’un foyer français sur dix.

« Tout le monde panique », a déclaré Sacha Krief, directeur du magasin de produits antiparasitaires. « Les gens peuvent vraiment devenir déprimés, voire paranoïaques. »

Le maire adjoint Grégoire a appelé les assureurs à inclure une couverture contre les punaises de lit dans les polices d’assurance habitation, les personnes à faible revenu ayant rarement les moyens de faire appel à des sociétés de lutte antiparasitaire.