À l’approche des élections, les législateurs néo-zélandais concluent une dernière session mouvementée

Les législateurs néo-zélandais se sont précipités jeudi pour adopter une loi et critiquer leurs opposants lors de la dernière journée mouvementée de la 53e législature du pays.

Alors que les élections approchent dans six semaines, les législateurs vont désormais se concentrer sur la campagne électorale. Les sondages d’opinion indiquent que les conservateurs de l’opposition détiennent un léger avantage sur les libéraux sortants.

Les législateurs n’ont mis que deux heures pour présenter et adopter un nouveau projet de loi visant à garantir que certains délinquants sexuels violents seront placés sous surveillance à long terme. Puis une séance de débats enflammés a commencé, avec des acclamations, des rires et des gémissements bruyants. À un moment donné, des manifestants écologistes les ont interrompus en déployant une banderole disant qu’il y avait trop de vaches, avant que les gardes de sécurité ne les escortent dehors.

Nicola Willis, chef adjoint de l’opposition, a visé Grant Robertson, le ministre des Finances.

« Pense-t-il avoir été un bon gestionnaire de l’argent des contribuables alors que les dépenses publiques ont augmenté de 80 %, que nos hôpitaux sont en crise, que les résultats scolaires sont en déclin et que de nombreux Néo-Zélandais se sentent dans une situation pire ? », a demandé Willis.

Robertson a répondu que le gouvernement obtenait des notes élevées de la part des agences de notation et qu’il avait aidé les familles et les bénéficiaires à faible revenu.

« La confiance remonte, le printemps arrive, le député devrait se remonter le moral », a-t-il déclaré.

L’ancienne Première ministre Jacinda Ardern a remporté les dernières élections avec une écrasante majorité. Mais la fortune du Parti travailliste a tourné depuis lors, car de nombreuses personnes se sont lassées des restrictions liées au COVID-19 et ont ressenti les impacts d’une inflation élevée.

Ardern a démissionné plus tôt cette année et Chris Hipkins a pris la relève en tant que Premier ministre. Hipkins a supprimé de nombreuses politiques controversées pour se concentrer sur la hausse du coût de la vie.

La fiscalité est devenue un enjeu électoral majeur, les deux partis promettant des réductions.

Hipkins affirme que son parti supprimera la taxe de vente sur les fruits et légumes et réduira les impôts des familles à faible revenu. Le Parti national d’opposition, dirigé par Christopher Luxon, promet de réduire les impôts sur le revenu, en accordant un allègement aux « couches les plus pressées ».