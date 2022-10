À l’approche des élections, les greffiers du comté du Nevada sont aux prises avec l’épuisement professionnel

CARSON CITY, Nevada (AP) – Aubrey Rowlatt prend sa retraite tôt après un mandat en tant que greffier-enregistreur de Carson City, après avoir vu des changements radicaux dans la façon dont les élections sont administrées et examinées dans son petit bureau de comté et dans tout le Nevada.

Les tâches de Rowlatt vont bien au-delà de la gestion des élections du comté, mais elle a déclaré qu’elle avait dû suspendre une grande partie de ses autres travaux avant le vote de 2020 “parce qu’il n’y a aucun moyen que j’aille sur Fox News parce que j’ai raté une élection date limite.” Il s’est avéré être une recette pour l’épuisement professionnel.

Dans tout le Nevada, les responsables des élections ont commencé à démissionner à un rythme accru. Dix des 17 comtés de l’État ont connu une rotation des postes de greffier ou de registraire des électeurs depuis les élections de 2020 jusqu’à la mi-mandat, selon un décompte de l’Associated Press.

Dans le comté de Storey, l’un des soi-disant faux électeurs de l’ancien président Donald Trump qui a signé des certificats indiquant à tort que Trump a gagné au Nevada organise maintenant des élections après la démission anticipée de deux autres greffiers.

Dans le comté d’Elko – où les commissaires du comté pourraient essayer de supprimer le vote par machine après cette élection – le greffier de longue date a décidé de se présenter à la réélection à la dernière minute, après avoir envisagé de se retirer.

Les démissions incluent le département des élections du secrétaire d’État, où les dossiers internes montrent que trois des 11 employés sont restés depuis les élections de 2020. Le département affirme que cinq autres sont venus et sont repartis au cours de cette période – en raison à la fois de la lassitude électorale et de meilleures opportunités ailleurs.

C’est une tendance observée à travers le pays mais amplifiée dans cet État swing occidental où les courses au sort à travers le scrutin présentent des candidats du GOP qui ont mis en doute la sécurité des élections et le dépouillement des votes. Cinq des 15 principaux élus de l’Arizona sont nouveaux ce cycle, selon un nouveau rapport, et près de la moitié des principaux responsables électoraux de Caroline du Sud sont partis depuis 2020.

“À bien des égards, cela va avoir un impact très important sur nos communautés”, a déclaré le greffier du comté de Humboldt, Tami Rae Spero, à propos du chiffre d’affaires.

Certains responsables du Nevada sont confrontés à un scepticisme accru alors que leurs emplois autrefois silencieux ont été mis à l’honneur. Ils ont cité le harcèlement dû à des complots électoraux et, dans certains cas, un manque de soutien de la part des commissaires de comté. L’un d’eux a reçu des menaces de mort qui comprenaient un e-mail disant “comptez les votes comme si votre vie en dépendait parce que c’est le cas”.

Mais pour de nombreux greffiers des comtés ruraux, c’est le point culminant des frustrations résultant d’un bureau incompris – par des électeurs méfiants ainsi que par la législature de l’État contrôlée par les démocrates. Certains ont du mal à équilibrer une myriade de tâches allant de la gestion de décennies de documents publics à la sauvegarde de millions de fonds publics. D’autres ont eu du mal à suivre les nouvelles lois électorales adoptées par l’Assemblée législative pour accroître l’accessibilité aux élections.

« Nous n’avons pas un effectif de 500 personnes. S’ils pouvaient juste entrer un peu dans les mauvaises herbes, venir visiter les campagnes et parler et voir comment nos bureaux fonctionnent, je pense qu’ils auraient une image plus claire du nombre de chapeaux que nous portons », a déclaré Rowlatt à propos des législateurs de l’État.

Aucun poste de greffier de comté n’est aussi compliqué qu’à Carson City, qui combine le travail de greffier de comté, d’enregistreur et d’administrateur public. En tant qu’enregistreur, Rowlatt numérise des siècles de documents historiques. En tant qu’administrateur public, elle prend en charge les successions des résidents qui meurent sans personne pour en hériter, remplissant leurs déclarations de revenus, réglant leurs dettes et vendant ou distribuant ce qui reste.

Dans son bureau se trouvent des manuels électoraux, des registres de succession, des boîtes de restes incinérés et une étagère de livres de statuts jaunes du Nevada. Elle appelle le bureau le “ventre” du gouvernement local – les élections, les licences et la gestion des archives dans la capitale de 55 000 personnes du Nevada entourée d’armoises et de bétail.

C’est cette polyvalence qui l’a attirée vers le poste — et c’est en partie ce qui la pousse à partir.

Les allégations sans fondement de fraude électorale – même par des responsables du comté – ont également fait des ravages sur les greffiers du comté.

“C’est un peu décourageant quand vous travaillez si dur et que notre personnel travaille si dur et que les gens ne veulent tout simplement pas croire que ce que nous faisons est bien”, a déclaré le greffier du comté d’Elko, Kris Jakeman, à propos du scepticisme électoral.

Depuis que l’État est passé à tous les bulletins de vote par correspondance, le nombre de bulletins de vote envoyés par le bureau du greffier du comté d’Elko est passé de 2 500 à 26 000, mais les responsables n’ont remplacé que huit des 13 employés qui sont partis depuis 2021. Trois sont partis uniquement en raison au stress électoral, a déclaré Jakeman.

Spero, qui travaille dans le comté de Humboldt depuis 2003, est maintenant le commis le plus ancien de l’État. L’ancien greffier du comté de Nye, Sam Merlino, a démissionné en juillet après deux décennies lorsque le conseil des commissaires a voté à l’unanimité pour recommander de compter tous les bulletins de vote à la main.

Spero a dit qu’elle avait l’habitude d’avoir des gens expérimentés sur lesquels elle pouvait s’appuyer.

“Et maintenant, je suis la seule à qui les gens s’adressent, et cela peut aussi être un peu intimidant”, a-t-elle déclaré.

Ils sont remplacés par un mélange de nouveaux commis avec leurs propres idées.

Amy Burgans a commencé comme commis du comté de Douglas au début de 2021 et a mis en œuvre l’une des premières diffusions en direct des bureaux de vote sur YouTube. Elle fait face quotidiennement à un scepticisme infondé à l’égard des machines à voter du Dominion, mais y voit une opportunité. Dans le comté rural d’un peu moins de 50 000 habitants, elle essaie d’être une figure plus publique en se présentant aux collectes de fonds et aux réunions locales.

D’autres nouveaux greffiers se méfient eux-mêmes des machines à voter.

Un chef du Parti républicain du Nevada, Jim Hindle, a signé en 2020 des certificats électoraux illégitimes dans le but de certifier les votes électoraux du Nevada pour Trump. Hindle a remporté la course pour le poste de commis du comté de Storey contre Doreayne “Dore” Nevin, alors commis par intérim, qui avait pris la relève après la démission d’un autre commis. Elle a démissionné avant la fin de son mandat, mettant Hindle en charge des élections de 2022.

Dans le comté de Nye, le greffier Mark Kampf met en œuvre le comptage manuel et tous les bulletins de vote papier aux côtés des tabulateurs automatiques, en collaboration avec le secrétaire d’État du GOP, le candidat Jim Marchant, qui est l’un des candidats de la coalition du premier secrétaire d’État américain qui nient la légitimité de l’élection de 2020. et jure de supprimer les tabulateurs de vote anticipé et de dépouillement des votes. En février, Marchant a déclaré aux électeurs lors d’un forum que “votre vote n’a pas compté depuis des décennies”.

Ce qui sera leur première élection sera la dernière pour Rowlatt, qui a pensé à quel point 2018 semble lointain, alors qu’elle s’attendait à remplir deux ou trois mandats.

Les défis convergents auxquels elle a été confrontée et qui l’ont finalement épuisée – un redécoupage à l’échelle de l’État, une élection pendant le COVID-19, une multitude de nouvelles lois électorales et une session législative spéciale – ont également rendu son mandat mémorable.

“J’ai l’impression d’avoir été placé ici pour une raison”, a déclaré Rowlatt. “Mais je suis aussi très sûr qu’on me donne une sortie pour une raison.”

Gabe Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Gabe Stern, Associated Press