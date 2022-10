À l’approche des élections, le gouverneur du Tennessee Lee ne débattra pas de Martin

NASHVILLE, Tennessee (AP) – Moins d’un mois avant le jour du scrutin, le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, n’a pas l’intention de participer à un débat contre l’opposant démocrate, le Dr Jason Martin.

“Je suis surtout concentré sur le fait d’être gouverneur en ce moment”, a déclaré le républicain aux journalistes cette semaine, une réponse qu’il a répétée tout au long des mois lorsqu’il a été interrogé sur la course.

La décision de Lee de ne pas partager une scène avec un adversaire démocrate où ils pourraient tous deux faire face à des questions difficiles fait partie d’une tendance croissante parmi les favoris du Tennessee et des États-Unis. Lee conserve un énorme avantage financier dans la course et est considéré comme un grand favori dans un État qui n’a pas élu de démocrate à un poste à l’échelle de l’État depuis plus de 15 ans.

Actuellement, aucun débat n’est prévu dans la course au 5e district du Congrès ouvert de Nashville, un concours qui a attiré l’attention nationale après que les républicains ont redessiné les lignes de district pour le siège dans l’espoir de gagner un autre représentant au Congrès. Le conservateur d’extrême droite Andy Ogles a maintenu un profil bas après avoir remporté la primaire en août, tandis que l’espoir démocrate Heidi Campbell dit qu’il a ignoré sept invitations différentes à divers forums où des rencontres en face à face pourraient avoir lieu.

De même, il n’y a pas eu de débats entre la démocrate Odessa Kelly et le représentant républicain sortant Mark Green dans le 7e district du Congrès du Tennessee, qui comprend également une partie de Nashville.

Il y a près de quatre ans, Lee – alors candidat politique pour la première fois – a participé à trois débats avec l’opposant démocrate Karl Dean. Même alors, Lee a été critiqué pour avoir été trop sélectif dans les événements auxquels il a assisté avec Dean, mais sa campagne a soutenu à l’époque qu’accepter trois débats était conforme à la «tradition du Tennessee».

Martin a qualifié le refus de Lee de débattre de “réflexion sur son manque de leadership en tant que gouverneur”.

Cette année, Lee était sans opposition lors de la primaire du GOP d’août, ce qui l’a préparé à participer aux élections générales dans un État que les républicains ont fini par dominer.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point il prenait au sérieux sa campagne de réélection cette semaine, Lee a hésité et a plutôt déclaré qu’il était “heureux et satisfait” des réalisations de son administration.

“J’ai dit que c’était le plus grand honneur que j’ai à servir en tant que gouverneur, et je demande aux habitants du Tennessee de me donner l’opportunité de le faire quatre ans de plus”, a déclaré Lee.

Le gouverneur a également publié plusieurs publicités télévisées. L’un mentionne les offres de soins de santé pour les femmes, les avantages étendus de TennCare pour les nouvelles mères et les efforts visant le placement familial et l’adoption. L’accent est mis sur le fait que le Tennessee fait face à un examen minutieux de son interdiction stricte de l’avortement, que Lee a signée et a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de changer. L’interdiction ne contient aucune exception pour le viol, l’inceste ou pour protéger la santé de la mère.

La campagne de Martin, qui est dépassée financièrement dans le concours, a repoussé les publicités de Lee, affirmant que le gouverneur a attaqué les communautés marginalisées et a été “occupé à démanteler l’éducation” en soulignant le soutien avide de Lee aux bons scolaires et aux écoles à charte.

Les derniers rapports de divulgation du financement de la campagne montrent que le républicain dispose de près de 3,7 millions de dollars en espèces pour la campagne, récoltant un peu plus de 557 000 dollars entre le 21 juillet et le 30 septembre. Il a dépensé environ 1,4 million de dollars pendant cette période, dont la majorité va à ses publicités télévisées. .

Il a également versé une contribution de 25 000 $ aux organisateurs derrière un amendement au scrutin qui demande aux électeurs s’ils doivent modifier la constitution de l’État pour ajouter la loi existante du Tennessee qui interdit à une entreprise et à un syndicat de conclure des contrats qui obligent les travailleurs à payer des cotisations au syndicat qui les représente.

Martin a collecté environ 481 000 $ au cours de la même période et en a dépensé près de 300 000 $ pour le personnel de campagne, les publicités sur les réseaux sociaux et d’autres dépenses.

Le vote anticipé au Tennessee commence mercredi et se termine le 3 novembre. Le jour du scrutin est le 8 novembre.

Kimberlee Kruesi, Associated Press