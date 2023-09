À l’approche des élections, la Pologne, ancien allié fidèle, déclare qu’elle n’enverra plus d’armes à l’Ukraine

La Pologne dit qu’elle enverra à l’Ukraine les armes qu’elle a déjà accepté de livrer, et c’est tout.

Les relations entre les deux pays se sont récemment détériorées.

Jusqu’à récemment, la Pologne était considérée comme un allié fidèle dans sa guerre.

La Pologne ne fait qu’effectuer des livraisons d’armes à l’Ukraine, convenues précédemment, a déclaré jeudi un porte-parole du gouvernement, dans un contexte de relations bilatérales tendues en raison d’un conflit céréalier quelques semaines seulement avant les élections parlementaires polonaises.

La décision de la Pologne de prolonger l’interdiction sur les importations de céréales ukrainiennes a agacé Kiev. La Pologne était considérée jusqu’à récemment comme l’un des alliés les plus fidèles de l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie.

Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a déclaré mercredi que la Pologne, membre de l’OTAN, n’armait plus l’Ukraine et se concentrait sur la reconstitution de ses propres stocks d’armes.

« Je voudrais vous informer que la Pologne se contente d’effectuer des livraisons de munitions et d’armements préalablement convenues », a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement, Piotr Müller, à l’agence de presse officielle PAP. « Cela inclut ceux résultant des contrats signés avec l’Ukraine. »

Interrogé sur les commentaires de Morawiecki sur les livraisons d’armes, le ministre des Biens de l’État, Jacek Sasin, a déclaré : « Pour le moment, c’est comme l’a dit le Premier ministre, nous verrons à l’avenir ».

Sasin a déclaré que le différend sur les importations de céréales ne signifiait pas que la Pologne avait cessé de soutenir l’Ukraine contre la Russie, mais que Varsovie devait reconstituer ses propres stocks d’armes.

« Dans ce cas, les intérêts polonais passent en premier », a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons pas désarmer l’armée polonaise, nous ne pouvons pas nous débarrasser des armes nécessaires à notre sécurité. »

« Là où nous pouvions organiser le transfert d’armes, nous l’avons fait et nous avons été très généreux en la matière. Ici, nous n’avons absolument rien à nous reprocher. »

La Pologne a fourni, entre autres armes, des chars T-72 et Leopard, des véhicules blindés et des obusiers à l’Ukraine depuis l’invasion russe en février 2022. Varsovie n’a pas publié de liste complète de tout le matériel qu’elle a fourni.

L’ambassadeur d’Ukraine en Pologne a apaisé les tensions, déclarant à PAP que « personne en Ukraine ne serait intéressé à créer des problèmes aux agriculteurs polonais », ajoutant qu’il pensait qu’un accord sur la question des céréales pourrait être conclu.

Le ministre ukrainien de l’Agriculture, lors d’un appel téléphonique avec son homologue polonais, a convenu de trouver une solution au différend céréalier qui soit dans l’intérêt des deux pays, a déclaré le ministère ukrainien de l’Agriculture.

« Moments de tensions »

Un responsable américain qui s’est récemment rendu en Pologne a rejeté les suggestions selon lesquelles les commentaires de Morawiecki sur les livraisons d’armes étaient le signe de fissures dans la solidarité occidentale avec l’Ukraine.

« Nous sommes tous humains et il y a des moments de tension… Mais cela ne signifie pas qu’il va y avoir un changement radical dans l’unité de l’alliance ou même dans la position fondamentale de la Pologne et dans sa détermination à soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra », a-t-il ajouté. a déclaré le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

La Pologne organise des élections législatives le 15 octobre et le parti nationaliste au pouvoir Droit et Justice (PiS) est critiqué par l’extrême droite pour ce qu’il considère comme l’attitude servile du gouvernement envers l’Ukraine.

Le parti de la Confédération, qui a exprimé des sentiments anti-ukrainiens, est troisième dans de nombreux sondages et apparaît comme un possible faiseur de roi. Les analystes estiment que le discours plus dur du PiS à l’égard de l’Ukraine est une réponse à la popularité croissante de la Confédération

Marek Swierczynski, analyste de la défense au sein du groupe de réflexion Polityka Insight, a déclaré que s’il était probablement vrai que la Pologne n’avait actuellement plus d’armes à donner à l’Ukraine, Morawiecki devait savoir que le timing de ses commentaires signifiait qu’elles atterriraient « comme une grenade dans une fosse d’aisance ».

« À mon avis, il s’agit plutôt d’une escalade de la campagne (…) pour gagner quelques pour cent supplémentaires de l’électorat anti-ukrainien en Pologne », a-t-il déclaré.