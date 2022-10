À l’approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, l’anxiété monte à Kyiv à propos des républicains pro-Poutine

KYIV, Ukraine – Alors que les responsables américains se penchent sur des cartes retraçant l’évolution de la contre-offensive de l’Ukraine contre la Russie, leurs homologues ukrainiens surveillent un autre type de compétition aux États-Unis : les prochaines élections législatives de mi-mandat. À Kyiv, les Ukrainiens expriment l’espoir, et une certaine appréhension, que les élections législatives du mois prochain ne saperont pas le flux stupéfiant d’armes et d’aide à la sécurité américaines que Washington a autorisé depuis le début de l’invasion du 24 février par le président Vladimir Poutine. Et ils avertissent qu’un affaiblissement du sentiment républicain a le potentiel de saper une récente poussée de l’élan sur le champ de bataille.

L’incertitude quant au futur soutien américain s’intensifie alors que les sondeurs prédisent que les républicains reprendront le contrôle de la Chambre des représentants. Certains législateurs et candidats républicains ont exprimé leur mécontentement face aux sommes d’aide géantes, citant des préoccupations de sécurité concurrentes concernant la Chine, les priorités nationales et la nécessité d’une plus grande surveillance.

Daria Kaleniuk, une militante anti-corruption qui a dirigé une délégation de combattantes ukrainiennes à Washington le mois dernier, a noté que presque tous les républicains de la Chambre avaient voté contre un projet de loi de financement provisoire qui prévoyait 12 milliards de dollars pour l’Ukraine.

“Cela signifie donc que nous entrons dans les eaux dangereuses de faire de l’Ukraine une question partisane et du soutien à l’Ukraine une question partisane”, a déclaré Kaleniuk.

Les craintes, même timides, que le soutien américain puisse faiblir, créent un sentiment de pression supplémentaire à Kyiv.

Un haut responsable ukrainien, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour parler franchement, a déclaré que la dépendance quasi totale de l’Ukraine vis-à-vis de l’aide militaire et économique étrangère signifiait que son armée devait rapidement reprendre autant de territoire sous contrôle russe que possible avant tout affaiblissement potentiel de l’Occident. Support.

“Les élections de mi-mandat aux États-Unis sont l’un des facteurs qui nous inquiètent pour l’hiver”, a déclaré le responsable. « La Russie gagnera un avantage avec le nouveau Congrès et avec les Européens qui les font chanter sur la politique énergétique. C’est pourquoi l’offensive actuelle est si importante.

Les États-Unis et leurs alliés augmenteront la pression sur la Russie après l’annexion

D’autres responsables ukrainiens ont déclaré qu’ils restaient convaincus que l’aide américaine se poursuivrait.

Oleksander Zavytnevych, qui dirige la commission de la sécurité nationale et de la défense du parlement ukrainien, la Verkhovna Rada, a déclaré que le soutien public américain à l’Ukraine dans la guerre restait fort à l’échelle nationale malgré la réticence de certains républicains, et qu’il ne craignait donc pas que l’aide américaine diminue. .

« Quel politicien ne soutient pas l’opinion de son électeur ? dit Zavytnevych. « Après tout, le soutien apporté par les États-Unis est un certain cap stratégique » pour la propre sécurité de l’Amérique.

Le président Biden, lors d’un appel avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky cette semaine, a réitéré sa promesse que Washington soutiendrait l’Ukraine “aussi longtemps qu’il le faudra”, suggérant une campagne à long terme pour fournir les armes nécessaires pour repousser les troupes russes des villes et villages occupés et empêcher l’annexion illégale par Poutine de quatre provinces ukrainiennes de se déroulent sur le terrain.

Depuis février, l’administration Biden a envoyé à l’Ukraine plus de 17 milliards de dollars d’aide militaire, y compris des systèmes de missiles et des drones. La Maison Blanche a fréquemment été confrontée à des appels de législateurs des deux parties pour une assistance plus rapide et plus importante, ce qui, combiné aux appels en cours de Kyiv, a contribué à accroître l’offre d’armes plus lourdes et à plus longue portée pour le combat.

Mais alors que les consommateurs américains sont aux prises avec l’inflation et le ralentissement de l’économie, les sondages indiquent que moins de républicains pensent que les États-Unis ont la responsabilité de protéger l’Ukraine. Un sondage réalisé en août par Morning Consult a montré que l’inquiétude des États-Unis à propos de la guerre a diminué plus rapidement chez les républicains que chez les démocrates.

Pour les Ukrainiens, le moment fait écho au différend politique toxique sur le refus de l’administration Trump de l’aide militaire à l’Ukraine, qui a abouti à la destitution du président de l’époque en 2019. Cette fois, les Ukrainiens sont déterminés à rester en dehors des feux croisés partisans.

“Ce n’est pas notre affaire de discuter ou d’aider quelqu’un” dans la politique américaine, a déclaré Vasily Chaly, qui a été ambassadeur d’Ukraine à Washington de 2015 à 2019. “Notre affaire est pour maintenir une relation forte avec le peuple américain.

Chaly a rappelé l’intense débat sur la fourniture d’armes à l’Ukraine, alors enfermée dans une guerre avec des séparatistes soutenus par la Russie dans la région orientale du Donbass, pendant son mandat à Washington. La vente de les armes légères ont commencé en 2015 et 2016 sous l’administration Obama. En 2017, l’administration Trump a autorisé la fourniture de missiles antichars Javelin.

Depuis ses débuts, le soutien largement bipartite des États-Unis a défié l’animosité qui prévaut au Congrès.

Le sénateur Mitch McConnell (R-Ky.) et le sénateur James M. Inhofe (R-Okla.), le principal républicain de la commission des forces armées du Sénat, font partie des dirigeants républicains de Capitol Hill qui ont défendu l’aide militaire à l’Ukraine.

L’hiver approche en Ukraine – et une bataille d’endurance vous attend

Mais d’autres républicains, dont le sénateur Josh Hawley (R-Missouri) et Roger Williams (R-Tx.), ont exprimé leur réticence. Des experts conservateurs influents tels que Tucker Carlson de Fox News, quant à eux, se sont demandé où va l’argent pour l’Ukraine et ont mis en garde contre ‘mission creep‘ dans le soutien américain.

Cela a conduit même certains républicains à s’inquiéter de la persistance du soutien américain à l’Ukraine.

“J’espère que l’aspect sûreté et sécurité l’emportera”, a déclaré un assistant républicain du Congrès. “Mais je pense qu’il y a un point d’interrogation.”

Alors que Chaly fait partie des Ukrainiens qui réclament des équipements sophistiqués, notamment des chars et des avions de chasse, il a déclaré qu’il comprenait l’accent mis par certains législateurs américains sur les problèmes nationaux.

“Chaque pays devrait payer pour la santé, pour l’éducation, pour les programmes internes, pour les emplois – c’est tout à fait compréhensible”, a-t-il déclaré. “Mais si vous ne sécurisez pas votre pays et votre peuple, vous ne pouvez pas penser au développement.”

Les Ukrainiens craignent également que la Russie n’utilise les élections pour réduire le soutien bipartite, en utilisant potentiellement des stratégies comme celles que le gouvernement américain a jugées comme une ingérence russe lors des élections de 2016.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a suggéré que les récits des médias russes et la désinformation pourraient influencer les législateurs américains au détriment de l’Ukraine. “Bien sûr, je crains que certains politiciens ne reçoivent pas les bonnes informations”, a déclaré Klitschko. “Les Russes utilisent les médias si fort contre le monde.”

Le mois dernier, la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) a publié, puis supprimé, un tweet qui faisait écho au langage du Kremlin et appelait à l’arrêt des “cadeaux à l’Ukraine”. Il a ensuite publié une déclaration réaffirmant sa position sur l’aide américaine. “Nous devons nous opposer à Poutine, mais les contribuables américains ne devraient pas supporter la grande majorité des coûts”, a-t-il déclaré.

Alors que ses troupes battent en retraite, le chef de la défense russe est sous le feu chez lui

Les responsables républicains ont averti que le récent vote sur les dépenses n’indiquait pas nécessairement une forte réduction du soutien, notant que l’aide à l’Ukraine n’était qu’un des éléments financés par le projet de loi. Ils ont également déclaré que le soutien républicain pourrait être soutenu par les gains militaires de l’Ukraine ou les atrocités et les menaces nucléaires russes.

Oleksandr Kornienko, vice-président de la Rada, a noté que Poutine a consacré une grande partie de son discours la semaine dernière à ses annexions à une longue liste de griefs russes contre les États-Unis et l’Occident, signalant ses ambitions et son animosité plus larges.

« Mais la guerre se déroule en Ukraine, sur le territoire de l’Ukraine. Notre peuple est en train de mourir », a déclaré Kornienko. “Par conséquent, il est dans l’intérêt du monde civilisé de continuer à aider l’Ukraine à vaincre Poutine sur le territoire ukrainien… afin qu’elle ne se répande pas en Europe et dans d’autres pays du monde.”

Alors que l’aide américaine s’additionne, les législateurs de chaque parti appellent à une surveillance plus robuste dans l’espoir d’éviter le gaspillage et le détournement qui caractérisent une grande partie des énormes sommes d’aide américaines fournies à l’Irak et à l’Afghanistan.

L’Ukraine s’efforce d’intensifier les efforts de responsabilisation, en créant un nouvel organe de contrôle parlementaire et en organisant des visites de dépôts d’armes, selon Zavytnevych. Jusqu’à présent, a-t-il dit, il n’y a eu aucune plainte fondée concernant le détournement ou l’utilisation abusive d’armes étrangères.

Bien qu’ils reconnaissent ce que les résultats des élections américaines peuvent apporter, les Ukrainiens continuent de plaider en faveur du coût mondial de l’inaction.

“Ce que nous pouvons faire en tant qu’Ukrainiens, c’est continuer à expliquer correctement au monde ce que font les Russes”, a déclaré Kaleniuk, qui dirige un groupe anti-corruption. “Si [we] sont correctement armés, nous sommes capables de gagner, et cette guerre doit être gagnée plus rapidement. Sinon, cela coûtera trop cher aux Américains.

John Hudson à Washington a contribué à ce rapport.