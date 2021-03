À l’approche de l’entrevue d’Oprah avec Harry et Meghan, les accusations royales volent

La grande confrontation ne se fait que dimanche, mais les escarmouches d’avant-match font rage des deux côtés de l’Atlantique depuis des jours.

Lorsque le prince Harry et sa femme, Meghan, présenteront leur côté d’une rupture royale sensationnelle à Oprah Winfrey, ce sera certainement l’une des interviews télévisées les plus attendues et les plus filées de mémoire récente.

Dans des extraits alléchants diffusés par CBS, qui diffuse l’émission de deux heures aux heures de grande écoute, et dans des allégations brûlantes sur Meghan divulguées à un journal britannique, la famille royale britannique et le couple auto-exilé manœuvrent avec fureur avant que l’interview ne soit diffusée. essayez de façonner le récit.

Meghan a-t-elle été victime d’une famille froide et peu accueillante qui l’a cruellement isolée après avoir épousé Harry et la diffuse maintenant? Ou était-elle une diva hollywoodienne qui maltraitait son personnel, jetant la maison de Windsor dans la tourmente et provoquant une brèche entre la famille et l’un de ses jeunes princes les plus aimés?