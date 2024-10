À l’approche de la vague hivernale de COVID, le CDC recommande d’abaisser l’âge du vaccin contre la pneumonie

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont adopté mercredi un nouveau recommandations de leur comité consultatif pour abaisser le critère d’âge de 65 à 50 ans pour recevoir le vaccin antipneumococcique. Le traitement protège contre certains types de bactéries qui peuvent provoquer des pneumonies, des méningites et des septicémies plus graves, en particulier chez les personnes âgées. Les recommandations indiquent également que les enfants de moins de cinq ans, ceux souffrant de comorbidités médicales comme le diabète, les maladies cardiaques chroniques, les troubles rénaux ou ceux immunodéprimés devraient également envisager ces vaccins. Dans l’ensemble, la mortalité associée à de telles infections est d’environ cinq pour cent.

De plus, le CDC a également recommandé que les personnes âgées de 65 ans ou plus, ou celles âgées de six mois à 64 ans qui sont modérément ou gravement immunodéprimées, reçoivent un rappel supplémentaire de COVID-19 mis à jour deux fois par an. Le vote de 14 contre 1 pris par le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation (ACIP) a été immédiatement approuvé par la directrice du CDC, le Dr Mandy Cohen.

Cohen, de sa manière évasive et désinvolte habituelle, a tenté d’assurer au public que «[this] Le vote permet aux gens de prendre les meilleures décisions possibles pour se protéger, ainsi que leurs proches, du COVID-19. Le CDC continuera d’informer le public sur comment et quand obtenir ses vaccins à jour afin qu’il puisse risquer une maladie moins grave et faire davantage de ce qu’il aime.

Elle n’a fait aucune mention de l’approche de la saison hivernale et de la dixième vague de la pandémie de COVID qui commencera bientôt à se propager dans les communautés. Elle n’a pas non plus fait de commentaires sur les raisons pour lesquelles de tels changements dans les recommandations étaient nécessaires ou sur les raisons pour lesquelles les virus et infections grippaux précédemment contrôlés étaient à nouveau en augmentation.

Les données sur les eaux usées indiquent que les taux actuels d’infections quotidiennes au COVID aux États-Unis sont restés stables à environ 400 000 sur une période de deux semaines, ce qui signifie que le creux des infections après la neuvième vague d’infection massive de l’été a maintenant été atteint. Au plus fort de la vague estivale, les infections ont atteint plus de 1,3 million par jour.

Le SRAS-CoV-2, le virus à l’origine du COVID, ainsi que d’autres agents pathogènes viraux, sont connus pour augmenter le risque de contracter une pneumonie bactérienne, avec un risque plus élevé concomitant de développer des complications. Chez les personnes âgées et celles handicapées par des problèmes de santé chroniques, la pneumonie communautaire augmente le risque d’insuffisance respiratoire, de choc et de décès.

Le COVID continue déjà de nuire aux personnes âgées dans des proportions plus élevées que celles habituellement observées avec d’autres problèmes de santé chroniques auxquels elles sont confrontées. Le Dr Jamie Loehr, médecin de famille à Ithaca, New York, a récemment fait remarquer qu’au cours de l’année écoulée, les personnes âgées ont continué d’être hospitalisées pour COVID à des taux supérieurs à ceux habituellement observés pour le diabète ou les maladies cardiaques.

L’impulsion en faveur des nouvelles recommandations du CDC vient également du fait que le nombre d’infections respiratoires causées par la bactérie Mycoplasma pneumoniae est en augmentation dans tout le pays, en particulier chez les enfants. Il s’agit de l’un des nombreux agents pathogènes qui ont fait leur résurgence alors que l’ensemble de l’édifice de la santé publique a été miné par l’adoption bipartite d’une politique du « COVID éternel ».

UN BMJ rapport publié plus tôt cette année notait :

[Since] Au début de l’année 2022, 44 pays ont connu une multiplication par plus de 10 de l’incidence d’au moins une des 13 maladies infectieuses par rapport à la situation de référence pré-pandémique, selon l’analyse de la société britannique de prévision des maladies Airfinity et des États-Unis. site d’information Bloomberg.

Lors de la publication de ce rapport, les experts de la santé n’avaient aucune explication à cette résurgence. Ils ont toutefois noté que la baisse des taux de vaccination, en particulier chez les enfants, serait probablement le principal facteur d’émergence de la rougeole, de la poliomyélite, de la tuberculose et de la coqueluche.

Kristan Piroeva, analyste des risques biologiques chez Airfinity, a déclaré au BMJ :

Il existe une corrélation bien documentée entre le déclin de la couverture vaccinale et l’augmentation de l’incidence. Aujourd’hui, la baisse de l’adoption rend les populations vulnérables et permet aux agents pathogènes de se propager.

Les données présentées par l’UNICEF ont montré que 25 millions d’enfants avaient manqué au moins une dose des trois vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche en 2021, ce qui a conduit aux niveaux les plus bas observés depuis plus d’une décennie.

Il y a eu un silence complet sur le nombre de rappels COVID mis à jour qui ont été administrés depuis leur publication plus tôt à l’automne, ce qui suggère que les chiffres sont extrêmement bas. De nombreux Américains ne sont pas au courant des dernières mises à jour ou souffrent d’une lassitude face à la vaccination et déclarent qu’ils envisagent de se faire vacciner contre la grippe, ce qui indique un profond manque de compréhension des dangers posés par le COVID-19.

Un récent enquête par la National Foundation for Infectious Diseases (NFID) a constaté que « dans l’ensemble, moins d’un adulte américain sur cinq s’est dit préoccupé par le fait qu’il ou un membre de sa famille pourrait contracter une infection respiratoire cet automne ou cet hiver ». Ils ont également noté que les inquiétudes concernant la COVID étaient tombées à leur plus bas niveau pandémique.

Interrogés, seuls 26 pour cent des adultes américains prévoient de recevoir les vaccins mis à jour contre le COVID-19 et 38 pour cent contre la grippe, même si le COVID reste un virus beaucoup plus virulent et pathogène, avec près de 1,5 million de décès excédentaires dus au COVID et plus de 20 millions d’Américains souffrent désormais du Long COVID. Le plus inquiétant est également que parmi les adultes pour lesquels la vaccination contre la pneumonie est recommandée, seuls 25 pour cent ont reçu de tels traitements. Les principales raisons invoquées pour ne pas avoir obtenu ces vaccins proviennent de leurs inquiétudes concernant les effets secondaires, de leur inefficacité et de la méfiance générale à l’égard des vaccins.

De toute évidence, le démantèlement de l’infrastructure de santé publique, l’abandon de toutes les mesures de protection de la population liées à la pandémie de COVID et la rhétorique réactionnaire anti-science et anti-vaccin de la pseudo-gauche et des éléments fascistes de la société ont eu un impact significatif sur la conscience publique.

Bien que les vaccins soient essentiels et constituent un complément nécessaire à la protection de la population, il doit y avoir un effort concerté de la part du gouvernement pour faire face aux dangers posés par les maladies transmissibles et proposer des solutions qui protègent les espaces sociaux tels que les écoles, les centres de santé et usines et lieux de travail. Inévitablement, les politiques anti-santé publique adoptées par le CDC se répercutent sur la méfiance croissante engendrée.

Un récent Lancette étude sur Long COVID, impliquant environ 75 000 personnes ayant participé à une enquête en ligne en Chine, a révélé de nombreuses similitudes avec les résultats rapportés dans des études américaines et européennes. Les taux de fatigue (30,5 pour cent), de déclin de la mémoire (27,9 pour cent), de diminution de la tolérance à l’exercice (18,3 pour cent) et de brouillard cérébral (16,9 pour cent) étaient considérables.

Il faut rappeler que le trouver dans Nature par le chercheur du Long COVID, le Dr Ziyad Al-Aly, a estimé de manière prudente le fardeau mondial du Long COVID à 409 millions de personnes d’ici la fin de 2023, ce qui représente environ cinq pour cent de la population mondiale. Ce chiffre pourrait bien approcher désormais les 500 millions.

À l’instar des études menées par Al-Aly et ses collègues, l’étude chinoise a reconnu que les vaccins contre la COVID, parce qu’ils réduisent la gravité, contribuent à réduire le risque de COVID longue. Cependant, les infections répétées augmentent ces risques et confondent les avantages des vaccins, ce qui suggère que la réduction des infections et des réinfections au COVID est primordiale, ce qui devrait informer les agences de santé publique sur les stratégies visant à éliminer le COVID.

Le plus préoccupant dans l’étude chinoise était que les patients atteints de COVID-19 en phase aiguë ou tardive étaient plus sensibles à davantage d’agents pathogènes. Le rapport précise :

Nous avons montré que le groupe COVID-19 présentait des taux significativement plus élevés d’infections bactériennes (4,34 % contre 1,48 %), d’infections par le virus de la grippe (10,88 % contre 5,41 %) et d’infections à mycoplasmes (3,57 % contre 0,78 %). Les répondants non-COVID-19 ont signalé moins d’infections par d’autres agents pathogènes que le groupe COVID-19, peut-être en raison de mesures strictes de prévention des infections ou d’une réduction des activités publiques pendant la pandémie. Pour garantir des conclusions plus rigoureuses, l’appariement des scores de propension a été utilisé pour équilibrer les caractéristiques de base (âge, sexe, province, maladie sous-jacente, tabagisme, consommation d’alcool, statut vaccinal contre la COVID-19) des cas de COVID-19 (n = 11 936) et des cas non-COVID. 19 groupe (n = 4110). Après appariement, infection bactérienne (p

Alors que la cinquième année de la pandémie de COVID-19 touche à sa fin, la classe ouvrière internationale doit tirer d’importantes leçons. La mise en œuvre d’une stratégie mondiale d’élimination du COVID-19 et d’une myriade d’autres maladies transmissibles est non seulement judicieuse, mais nécessaire pour le bien-être et la protection de l’ensemble de la société. Cela nécessite la mobilisation des ressources de la société pour renforcer la santé publique et fournir à la classe ouvrière des services médicaux gratuits et complets.