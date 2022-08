À l’approche de la saison régulière, la recrue des Bears CB Kyler Gordon est «prête à affronter» – Shaw Local

LAKE FOREST – Rien n’a dérouté le demi de coin recrue des Bears Kyler Gordon.

La recrue n’agit pas comme une recrue. Son approche est calme, cool, recueillie et il peut déjà jouer à plusieurs postes dans le secondaire. Premier choix de repêchage de l’équipe cette année au 39e rang au total, Gordon est sur le point de commencer immédiatement pour cette défensive des Bears.

“Honnêtement, je m’attends à certaines situations et je me prépare pour où je veux être et comment je veux le faire”, a déclaré Gordon. “Je suis juste vraiment prêt à l’assumer et je me sens confiant à ce sujet.”

Gordon a raté un peu de temps au début du camp d’entraînement en raison d’une blessure non divulguée. Il est cependant revenu sur le terrain d’entraînement ces dernières semaines et a disputé chacun des deux derniers matchs de pré-saison.

Alors que le plan à l’origine était de faire jouer Gordon au coin de la limite à l’extérieur, il est passé de plus en plus souvent au coin de la fente tout au long du camp. Avoir un starter de confiance qui peut jouer ces deux rôles pourrait être énorme pour une défense. Lorsque les Bears ont cinq arrières défensifs sur le terrain, ce qui sera fréquent, attendez-vous à voir les demi de coin Jaylon Johnson et Kindle Vildor à l’extérieur, avec Gordon travaillant dans la fente.

Gordon jouait fréquemment à la machine à sous à l’université. Le coin de la fente, ou coin nickel, doit être conscient de choses différentes d’un coin extérieur et doit être prêt à aider à la défense contre la course. Les Bears ont vu cette capacité sur bande lorsqu’ils ont repéré Gordon sortant de Washington. La polyvalence de Gordon fait partie de la raison pour laquelle le directeur général Ryan Poles n’a jamais pensé que Gordon tomberait aux mains des Bears au 39e choix.

L’entraîneur des arrières défensifs des Bears, James Rowe, a déclaré que Gordon avait rencontré l’entraîneur adjoint des arrières défensifs des Bears, David Overstreet II, à 7 heures du matin presque tous les matins pour parler des subtilités du coin des machines à sous. Overstreet a joué au football universitaire au Missouri au début des années 2000, lorsque l’actuel entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, était le coordinateur défensif des Tigers.

La plupart des équipes de la NFL considèrent le coin nickel comme une position de départ, même s’il ne fait techniquement pas partie de la défense de base de l’équipe.

“Vous êtes beaucoup plus dans le nickel que dans la base ces jours-ci”, a déclaré Rowe. « C’est un poste important. C’est vraiment une position de départ maintenant. Nous savons que nous avons besoin d’un bon joueur qui a de bons instincts et qui est bon autour du ballon. C’est presque un demi-coin et un peu de secondeur.

Gordon a déclaré que le personnel d’entraîneurs des Bears était facile à travailler. Les joueurs ont déjà acheté Eberflus et son système HITS. Eberflus a parlé la semaine dernière de la façon dont le personnel d’entraîneurs note les joueurs sur tous les aspects de HITS (agitation, intensité, plats à emporter et intelligence), même ceux qui semblent incommensurables.

Avec intensité, par exemple, ils évalueront un défenseur sur la force avec laquelle il court vers le ballon pendant les trois derniers mètres d’un tacle. A-t-il rencontré le porteur du ballon ou a-t-il laissé le porteur du ballon venir à lui ?

Ou avec un pass rusher, a-t-il essayé de dépouiller le ballon sur un sac ?

“Est-ce que vous le dépouillez vraiment à chaque jeu?” dit Eberflus. “Pas juste tendre la main pour m’apaiser, mais est-ce que tu vas vraiment après ça ? Nous coachons chaque jeu. Tout est mesuré, vous pouvez donc coacher les détails de chaque jeu. »

Gordon semble incarner cela du point de vue du dos défensif. Il a fréquemment mis la main sur le football au cours de la dernière semaine du camp d’entraînement. Il a également eu une rupture de passe lors du match de pré-saison de samedi, en plus de trois plaqués.

Gordon a qualifié le coordinateur défensif Alan Williams de “fanatique” de la façon dont il s’y prend pour créer une norme pour les joueurs. C’est quelque chose que les joueurs peuvent apprécier.

“Il est juste très persistant là-dessus”, a déclaré Gordon. « Continue à l’ancrer dans toute la culture et tout le système. C’est bien pour nous d’avoir toujours cette contribution constante pour obtenir ce 1% de mieux chaque jour.