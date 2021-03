Lors des trois dernières élections, M. Netanyahu n’a pas obtenu suffisamment de soutien pour former un gouvernement stable. Mais ses adversaires non plus, ce qui lui a permis de rester Premier ministre, d’abord dans un rôle intérimaire, puis, depuis un an, à la tête d’une fragile coalition.

« Si vous restez en position et que vous êtes le Premier ministre », a déclaré ce dirigeant, Ehud Olmert, dans une interview la semaine dernière, « et que vous avez fait l’objet d’une enquête et peut-être également inculpé, alors la confrontation devient beaucoup plus chaude et plus aiguë. »

