À l’approche de la mi-mandat, le clergé prêche des leçons de politique et d’éducation civique

Partout en Amérique, les chefs religieux ont inséré quelques derniers messages sur les élections de mi-mandat lors de leurs cultes ce week-end. Certains ont pris position avec passion sur des questions controversées telles que l’immigration et l’avortement ; d’autres ont plaidé pour un apaisement de la polarisation politique qui fracture leurs communautés et leur nation.

“Dieu n’a pas d’équipe”, a déclaré le rabbin David Wolpe à la congrégation politiquement diversifiée de sa synagogue de Los Angeles, Sinai Temple.

“L’idée qu’un parti ou une faction est le dépositaire de toutes les vertus est stupide et dangereuse”, a ajouté Wolpe. « Dieu est plus grand que les partis. Si nous attrapons un peu de cet esprit, nous pourrons peut-être commencer à guérir les profondes divisions qui assaillent notre nation et notre monde.

À moins de 80 kilomètres de là, dans la méga-église Calvary Chapel Chino Hills, le pasteur Jack Hibbs était impatient de prendre parti dans ce qu’il appelle une «guerre culturelle». Il a exhorté sa congrégation évangélique à s’opposer à une mesure électorale qui consacrerait les droits à l’avortement dans la Constitution de la Californie.

“En tant que pasteur et disciple de Jésus, je suis appelé à défendre ceux qui sont destinés à être écrasés, ceux qui n’ont pas de voix pour eux-mêmes”, a-t-il déclaré. « Qu’un enfant naisse. Nous devons dire au gouvernement de cesser de décider quelle vie a de la valeur et laquelle ne l’est pas.

La mesure – Proposition 1 – est une réponse à la décision de la Cour suprême des États-Unis en juin éliminant le droit constitutionnel de longue date à l’avortement à l’échelle nationale. Bien que cette décision n’ait pas affecté l’accès à l’avortement en Californie, les politiciens démocrates ont néanmoins demandé la protection supplémentaire d’un amendement constitutionnel.

L’opposition à l’avortement a également été une priorité de la saison électorale pour Mike Breininger, pasteur d’une église évangélique à Richland Center dans le sud-ouest du Wisconsin. Breininger n’hésite pas à discuter de questions politiques avec sa congrégation théologiquement conservatrice à New House Richland, exhortant le soutien aux candidats qui conviennent que la responsabilité du gouvernement est de protéger la vie et la liberté religieuse.

“Je ne crois pas que tous les candidats politiques soient les mêmes – certains sont bibliquement plus justes que d’autres”, a déclaré Breininger, qui vote souvent républicain.

Le clergé n’a pas confiné ses messages électoraux à l’intérieur des murs de l’église. Samedi, le révérend Alyn Waller, pasteur principal de l’église baptiste Enon Tabernacle à Philadelphie, a organisé un rassemblement Black Bikers Vote. Les motocyclistes se sont rassemblés devant l’église avant de traverser la ville pour inciter les habitants à voter.

“Nous pensons que catégoriquement, si vous êtes un bon citoyen, une personne de bonne foi, un bon chrétien, vous votez”, a déclaré Waller. “La nature même de la prédication noire devrait donner l’impression que la Bible est dans une main et le journal dans l’autre.”

Dans une paroisse catholique de centre-gauche à Hoboken, New Jersey, le révérend Alex Santora a exhorté ses paroissiens à s’engager sur des questions telles que l’immigration, l’avortement et le contrôle des armes à feu.

“En tant que catholiques, nous devons toujours nous concentrer sur le bien commun et sur ce qui est le mieux pour la majorité des gens”, a-t-il déclaré dans son homélie à l’église Notre-Dame de Grâce et Saint-Joseph.

“Vivant à l’ombre de la Statue de la Liberté, je rejette toutes les tentatives de diabolisation des migrants et des immigrés, qui ont construit notre pays”, a ajouté Santora. “Nous devrions être magnanimes, non restrictifs et non chrétiens.”

À quelques kilomètres de Hoboken, à la Community Church de New York, la révérende Peggy Clarke, une ministre unitarienne, a dénoncé les déclarations de certains républicains, dont la représentante Lauren Boebert du Colorado et le candidat au poste de gouverneur de Pennsylvanie Doug Mastriano.

En tant que ministre titulaire d’un diplôme en études sur la paix, Clarke a souvent demandé aux gens de rejeter les impulsions vers la division. Mais “il y a de nombreuses fois dans la vie et dans l’histoire où un côté a tort et où le mal doit cesser”, a-t-elle déclaré.

“Utiliser la propagande pour convaincre le public qu’une élection a été volée est une erreur”, a-t-elle ajouté. « Empêcher les enseignants d’éduquer les élèves sur des vérités inconfortables sur la race dans ce pays est une erreur.

“Lors des élections de mardi, la démocratie elle-même est sur le bulletin de vote”, a-t-elle déclaré.

Un autre pasteur de la ville de New York, le révérend Jacqui Lewis de la Middle Collegiate Church, a également souligné l’urgence de l’élection, affirmant que “les questions de vie et de mort sont devant nous”.

« Jésus était politique. L’église a toujours été politique », a-t-elle déclaré. “La question est quelle était la politique de Jésus, et quelle est la nôtre?”

Lewis a attaqué le nationalisme chrétien, affirmant que ses adhérents constituaient une menace pour les personnes LGBTQ, les personnes de couleur et le droit des femmes à un avortement sécurisé.

« Ils croient qu’un faux Jésus revient sur terre pour les sauver, avec un fusil d’assaut sur l’épaule, ses longs cheveux blonds retenus par un bandeau de camouflage, ses yeux bleus éclairés par la haine des marginalisés, y compris son propre peuple juif. “, a déclaré Lewis.

Le révérend Dumas A. Harshaw Jr., pasteur de la First Baptist Church à Raleigh, en Caroline du Nord, a déclaré à sa congrégation majoritairement noire qu’il était crucial pour eux de voter.

“C’est notre juste privilège de nous engager dans le processus de création d’une société meilleure pour nous tous”, a-t-il déclaré.

Un message similaire a été partagé avec des fidèles majoritairement afro-américains à Masjidullah, un centre communautaire islamique de Philadelphie.

“En tant que musulmans, nous devons être des agents de changement positifs dans le monde”, a déclaré l’imam Idris Abdul-Zahir. “Voter pour et travailler avec des fonctionnaires qui ont cet intérêt à l’esprit équivaut à la foi.”

Dan Trippie, un pasteur baptiste du Sud à Restoration Church à Buffalo, New York, a exhorté sa congrégation jeune et ethniquement diversifiée à soutenir les candidats qui pourraient chercher un terrain d’entente sur certaines questions importantes.

“Aucun candidat ou politique n’atteindra jamais la perfection dans ce monde”, a-t-il déclaré. “Nous ne pouvons pas permettre à nos visions idéalisées de la société de nous empêcher de rechercher des solutions viables qui prennent soin de l’épanouissement de tous.”

Les membres de l’équipe religieuse mondiale de l’Associated Press – Jessie Wardarski, Deepa Bharath, Mariam Fam, Luis Andres Henao et Giovanna Dell’Orto – ont contribué à ce rapport.

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

David Crary et Holly Meyer, Associated Press