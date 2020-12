NEW YORK (AP) – L’administration du président Donald Trump termine comme elle a commencé, avec des déclarations de louanges exagérées pour le directeur général.

Mais maintenant, la flatterie se mêle à un sentiment de finalité alors que des personnes clés dans l’orbite du président commencent à tourner la page et à reconnaître sa défaite. Trump lui-même reste au bureau ovale, luttant toujours contre les résultats du jour du scrutin et offrant une reconnaissance limitée de la mort et des souffrances que les Américains subissent dans les heures les plus sombres de la pandémie COVID-19.

Dans une semaine où le Collège électoral a officialisé la victoire du président élu Joe Biden, Trump est resté hors de vue, restant tard dans le bureau ovale et travaillant les téléphones et la télévision à distance dans sa salle à manger privée à quelques pas du Resolute Desk.

Bien qu’il n’ait fait aucune apparition publique, certains de ceux qui ont été ses alliés les plus influents et ses fidèles défenseurs ont abandonné le combat, laissant tomber le président aussi doucement que possible.

Le procureur général William Barr a offert sa démission lundi dernier après que des semaines de tension avec Trump aient entraîné une sortie anticipée de son poste. Longtemps considéré comme l’un des membres du Cabinet les plus favorables à Trump, Barr avait attiré au cours des dernières semaines et mois la colère de Trump pour ne pas avoir soutenu les allégations sans fondement du président de fraude électorale ou pour ne pas avoir ouvert publiquement une enquête sur le fils de Biden, Hunter.

Mais lorsque Barr s’est retiré, il l’a fait avec un langage fleuri rappelant les compliments qui ont été lancés sous forme de bouquets verbaux à Trump lors des premières réunions du Cabinet.

«Votre bilan est d’autant plus historique que vous l’avez accompli face à une résistance implacable et implacable», a écrit Barr dans sa lettre de démission. Trump l’a rapidement tweeté, ajoutant ses propres mots de louange au procureur général.

Au cours des six semaines qui ont suivi sa défaite face à Biden, Trump s’est de plus en plus désengagé de son travail. Le virus a tué plus de 300 000 Américains et fait désormais plus de 3 000 morts par jour, mais le président a offert à peine un mot sur les décès ou le développement du vaccin qui pourrait mettre fin à la pandémie.

L’histoire continue

Dans le même temps, il a tweeté sans relâche des théories du complot et de fausses déclarations sur l’élection, insistant à tort sur le fait qu’il lui avait été volé tout en prenant des mesures pour saper l’administration Biden avant qu’elle ne commence. La plupart des républicains ont accepté, refusant de pousser Trump à arrêter ou à travailler avec le président élu.

De nombreux membres du GOP se sont inspirés du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, qui a refusé de tenir tête à Trump, faisant plutôt le calcul qu’une base républicaine scandalisée – et un président en colère – pourrait aider à remporter des victoires lors de deux courses de janvier en Géorgie. cela dictera le contrôle du Sénat. Mais la semaine dernière, même McConnell, R-Ky., S’est plié à la réalité, déclarant que le collège électoral «avait parlé» et que Biden était le vainqueur.

La reconnaissance de McConnell que Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris avaient gagné n’est venue qu’après un long récapitulatif public des réalisations de Trump au Sénat. McConnell a parlé de Trump pendant neuf minutes, déclarant que «beaucoup d’entre nous espéraient que l’élection présidentielle donnerait un résultat différent». Il a discuté de Biden pendant une minute.

Certains autres alliés les plus féroces de Trump semblaient également créditer, quoique brièvement, le résultat électoral. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a déclaré lors d’une apparition à la télévision par câble que Trump était en position de force pour une éventuelle campagne 2024 – une reconnaissance détournée qu’il ne sera pas président l’année prochaine.

D’autres proches de Trump ont également marqué la fin imminente. Sa fille et conseillère Ivanka Trump a commencé à tweeter des photos de moments tout au long du trimestre. Son fils Eric Trump et sa famille ont posé pour des photos juste à l’extérieur du bureau ovale. Les membres du personnel de l’aile ouest ont publié des photos sur Instagram des fêtes de Noël de la Maison Blanche, et la plupart des personnes photographiées ne portaient pas de masques.

Le vice-président Mike Pence a continué son rôle de plus grand hype man de Trump, alors même que les cheerleading venaient avec une bouffée de nostalgie. Pence lors d’une cérémonie vendredi a marqué le premier anniversaire de la Force spatiale américaine, qu’il a présentée comme un élément majeur de l’héritage de Trump.

Mais avec Trump largement caché, il incomba à Pence de faire une démonstration publique de réunion avec ceux qui distribuaient le vaccin. Et vendredi, c’est lui qui a retroussé ses manches et a pris une balle publique dans le bras dans le cadre d’une campagne visant à convaincre les Américains que le vaccin est sûr.

Trump a été heureux de se réjouir des éloges tout au long de sa présidence. Ses réunions du Cabinet ressemblaient parfois à des sessions de «Cher Leader» dans des pays autoritaires où les fonctionnaires jaillissaient de compliments pour l’homme en charge.

Le ton a été donné lors de la première réunion du Cabinet du président, en juin 2017, lorsque le seul sujet de débat est apparu à savoir si Trump était un grand président ou le plus grand. Avec les médias invités à regarder, Trump a vanté les réalisations de sa jeune administration, affirmant qu’il avait accompli plus que n’importe quel président au cours de ses six premiers mois – à «quelques exceptions près», comme le président Franklin D. Roosevelt.

Pence a déclaré ce jour-là que son travail était «le plus grand privilège de ma vie». Le procureur général Jeff Sessions s’est dit «ravi», le secrétaire à l’Énergie Rick Perry a donné son «chapeau» à Trump et le secrétaire au Commerce Wilbur Ross a remercié «pour l’opportunité» de travailler pour le président.

Les mots les plus forts sont peut-être venus du chef de cabinet Reince Priebus: «Au nom de l’ensemble des cadres supérieurs autour de vous, Monsieur le Président, nous vous remercions pour l’opportunité et la bénédiction que vous nous avez données de servir votre agenda.

Mercredi, Trump a convoqué sa 25e et peut-être dernière réunion du Cabinet. Beaucoup de choses avaient changé.

Plusieurs hauts fonctionnaires n’étaient pas là, y compris Barr, dont la démission était imminente; le secrétaire à l’Intérieur par intérim, David Bernhardt, qui avait été testé positif au COVID-19; et le secrétaire d’État Mike Pompeo, qui était en quarantaine parce qu’il avait été exposé à une personne infectée par le virus.

On ne sait pas si Trump a fait l’éloge de Trump.

Le président n’a pas laissé entrer les médias.

___

Suivez Lemire sur Twitter à http://twitter.com/@JonLemire