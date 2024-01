À l’American Opera Initiative de WNO, trois regards sur l’avenir

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Vendredi soir, au Terrace Theatre du Kennedy Center, trois nouveaux opéras ont fait leurs premiers pas dans le cadre de l’American Opera Initiative (AOI), le programme d’incubateur durable du Washington National Opera pour les jeunes équipes de compositeurs et de librettistes. Sous la direction de trois mentors – le chef d’orchestre David Bloom, la dramaturge et librettiste Deborah Brevoort et la compositrice (et ancienne élève d’AOI) Kamala Sankaram – les duos créatifs ont pour tâche de transformer une année de travail en 20 minutes d’opéra. Ce n’est pas un mince défi sur deux fronts. D’une part, les opéras entièrement mis en scène peuvent nécessiter plusieurs années de développement avant même de frôler la scène. D’autre part, 20 minutes de temps ont toute la flexibilité d’une barre de fer. Le plier en un arc narratif n’est rien de moins qu’un tour de force.

Ce sont, bien sûr, des travaux en cours, et les examiner ressemble un peu à réviser des bouchées de pâte à biscuits (une mission avec laquelle je serais également d’accord). Qui sait comment ils vont sortir ?

En ce qui concerne les cuisines d’essai, l’AOI a de solides antécédents. L’initiative, qui en est désormais à sa 11e saison, a commandé plus de 40 opéras et encadré des dizaines d’équipes créatives, dont plus de la moitié continuent de travailler ensemble. « American Apollo » de Damien Geter et Lila Palmer, par exemple, est apparu pour la première fois comme un court métrage pour AOI en 2021 et recevra sa première mondiale entièrement mise en scène d’ici Opéra métropolitain de Des Moines en juillet.

Et même si l’approche éclair de l’opéra adoptée par AOI produit chaque année des résultats mitigés, c’est en quelque sorte le problème : les idées dégagées dans ces opéras semblent souvent être le produit soit de souvenirs personnels profonds, soit d’éclairs d’inspiration soudaine. Ils ont une énergie instantanée dans une forme d’art qui doit souvent endurer le lent séchage d’une peinture à l’huile.

Mais, comme un instantané, les courts opéras produits dans la précipitation peuvent aussi manifestement manquer des éléments mêmes qui font le succès de l’opéra : un cadrage astucieux, une orchestration complète et le temps nécessaire pour remplacer une réalité par une autre.

Avec un solide ensemble de chanteurs du programme Cafritz Young Artists chantant les rôles et 13 musiciens du Washington National Opera Orchestra fournissant la musique depuis la scène, chacun de ces courts opéras a admirablement réussi à surmonter la rugosité et le brouillon d’un brouillon.

Avec « A Way Forward », la compositrice Laura Jobin-Acosta et le librettiste José Alba Rodríguez capturent le point de crise de la famille derrière Panaderia Gabriel, une boulangerie mexicaine du Queens spécialisée dans les conchas et confrontée à une saisie imminente. À juste titre, c’est une histoire racontée avec chaleur et douceur, même si sa tentative de tisser une tapisserie multigénérationnelle ressemble un peu à un tricot précipité.

La mezzo-soprano Winona Martin et la soprano Kresley Figueroa ont créé une chimie instantanément convaincante dans le rôle d’Abuelita Helena et de sa petite-fille distraite Julia – les lignes souples de Rodríguez enfilant efficacement de longues traditions à travers des détails simples. (« Farine ! Eau ! Beurre ! Cannelle ! ») La basse robuste de Sergio Martínez a bien servi le patriarche Gabriel, financièrement stressé, malgré la seule note émotionnelle du personnage alors qu’il s’efforce de mettre à jour la boulangerie avec des jus de fruits biologiques, du café importé et un écran tactile. menus.

Rodríguez imprègne son livret de jolis détails et de réalisme. Et même si une partie de la poésie était déroutante (« Vos mouvements de main sont dans mon sang ») et une partie de l’expression en bois (« Si nous utilisons les réseaux sociaux, la nouvelle se répandra ! »), et bien que les personnages ressemblent parfois davantage à des avatars de motifs plutôt que d’exemples de personnes, la musique de Jobin-Acosta confère une aisance et une vivacité qui rendent la vie intérieure de la famille facilement accessible. « A Way Forward » pourrait être un régal révélateur, avec un peu plus de temps pour en faire la preuve.

J’ai été particulièrement ému par « Hairpiece », une étude intelligemment située sur l’altérité de la compositrice Joy Redmond et du librettiste Sam Norman. Centrée sur la boutique de Midtown Manhattan de la perruquière chevronnée Esther, l’histoire suit sa rencontre avec Ari, 21 ans, un « artiste en herbe qui s’interroge sur son sexe et bien d’autres choses », et la rencontre de ce dernier avec le veuf Gale, « un jeune homme ». détruit par le chagrin et la perte précoce de cheveux.

Les cheveux deviennent le fil conducteur qui entrelace les personnages : Ari, interprété avec brio et sensibilité par le ténor Jonathan Pierce Rhodes, arbore une tignasse bon marché de couleur rose bubble-gum. Gale, incarné avec compassion par le baryton Justin Burgess, revêt un tapis tragique. Et Esther, chantée par la remarquable soprano Tiffany Choe, s’occupe d’un magnifique chef-d’œuvre de 5 000 $ sur son établi. Entre les mains de ce trio, les cheveux deviennent matière d’accès, d’identité, de désir et de dignité.

D’une manière ou d’une autre, Redmond et Norman empêchent une multitude de thèmes émotionnels et mélodiques de s’emmêler. L’air d’ouverture de Choe, « To Make a Wig », était une introduction vivifiante à la musique de Redmond et à la poésie de Norman – chacune bien rythmée et parfaitement aiguisée. Redmond est particulièrement doué pour capturer l’énergie incertaine entre inconnus, une tension suspendue dans de longues lignes de bois, des clignements de piano, des pulsations nerveuses de percussions. Et c’est une chanteuse époustouflante, agile et contrôlée.

Et malgré l’enjeu émotionnel lourd en jeu, l’opéra – aussi bref soit-il – a été soutenu par une légèreté bienvenue et une note d’espoir. « Hairpiece » a un grand potentiel pour raconter une histoire plus vaste sur les nombreuses façons dont nous devenons nous-mêmes. Colorez-moi, taquiné.

Mais le point culminant de la soirée a été sa pièce maîtresse, « Forever » – de loin l’opéra le plus étrange que j’ai jamais vu. Plutôt que de puiser dans l’humanité pour trouver du matériel, la compositrice Elizabeth Gartman et la librettiste Melisa Tien s’en débarrassent complètement, optant plutôt pour un monde peuplé de produits pétrochimiques humanistes et de micro-organismes tenaces.

Ainsi, “Forever” met en scène une sorte de rencontre mignonne dans un site de superfonds abandonné entre deux substances polyfluoroalkylées croisées – l’une dérivée d’un emballage de hamburger Quesadilla d’Applebee (soprano Teresa Perrotta), l’autre restant d’un bracelet Apple Watch Ultra ( ténor Sahel Salam). Dans cette solution entre une tentatrice, Tardigrade (contralto Cecelia McKinley), la dernière de son espèce, qui menace leur amour naissant en attirant l’une des substances polyfluoroalkylées dans un cratère de mercure liquide. Nous y avons tous été.

À condition que l’apocalypse n’arrive pas en premier, une vague d’opéra post-apocalyptique approche. Dans une production au Prototype Festival expérimental de 2023, «mɔɹnɪŋ [morning//mourning]» a récemment exploré « un monde dans lequel tous les humains ont disparu de la Terre ». Et l’édition de ce mois-ci de Prototype présentait la première de « » de Roman Grygoriv et Illia Razumeiko.Tchernobyldorf», un opéra dans lequel « les descendants restants de l’humanité se retrouvent dans un monde post-sociétal après la mort du capitalisme, de l’opéra et de la philosophie ».

Mais l’approche de Gartman et Tien à l’égard de la fin des temps est rafraîchissante, absurde et pleine de fantaisie. Musicalement, « Forever » semble composé à partir des ruines du monde qu’il laisse derrière lui – en particulier un jingle de mauvais augure qui ressemble à une malédiction sur la folie humaine des microplastiques : « Le plastique fait tourner le monde/partout où il peut être trouvé/engrais, chapeaux. , shampoing/ Même au plus profond de vous.

Alors que les trois éléments s’efforcent de se lier et de découvrir un nouveau mode de… polymère-amour (?), une nouvelle idée de ce que l’opéra peut faire s’affirme tranquillement dans « Forever ». Même si tout pourrait être perdu dans un désert désespéré de boues toxiques et sans vie, l’avenir semble radieux.