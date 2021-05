À l’affiche actuellement au cinéma : anxiété, paranoïa et parfois exaltation

Je suis enfin de retour au Film Forum, en train de regarder du porno. Pas vraiment. Mais je pourrais aussi bien être : des corps langoureux et parfaitement toniques se tordent dans « La Piscine», le thriller érotique français de 1969 nous narguant depuis l’écran. Les stars, Alain Delon, Romy Schneider et Jane Birkin, sont incroyablement belles et torse nu. Les invités de la fête se mêlent, se propageant vers de mauvaises décisions. Le flirt est criminel. Dans le public, nous restons immobiles, à des distances de sécurité appropriées. Nous sommes 25, tops. Une participante baisse son visage de quelques centimètres, comme pour sentir une bouffée de lotion de bronzage et la musique sensuelle de Michel Legrand. Les téléspectateurs autour d’elle se sont tendus. Un huissier est convoqué, demandant discrètement l’obéissance. Elle soulève son masque, mais l’employé s’attarde un instant, s’assurant qu’il colle. (C’est bien mieux que ce qui s’est passé lors d’une projection à midi de « La Strada » de Federico Fellini, lorsqu’une poussée de collations introduites en contrebande a menacé de plonger l’humeur anticipative dans la fureur.)

Comme toujours, les films nous montrent une réalité hors de portée. Cet écart semble particulièrement large en ce moment, car Les maisons d’art et les multiplexes de New York rouvrent, tremblant, et le CDC assouplit les directives de sécurité, un développement qui n’a fait qu’ajouter à la friction. L’expérience d’être de retour n’est plus tout à fait ce qu’elle était, du moins pas encore. Les salles de bain sont impeccables à un degré effrayant. L’odeur glissante du beurre de pop-corn – l’arôme étrangement réconfortant d’Hollywood lui-même – n’est pas revenue jusqu’à présent. Les concessions ne sont pas disponibles dans de nombreux théâtres. Les halls déserts et les escalators vides ajoutent à l’étrangeté écrasante du centre commercial zombie.

Qu’espérais-je trouver ? Pouvez-vous ressentir un FOMO fantôme pour quelque chose qui n’arrive même pas ? Avant la pandémie, je suis allé au cinéma pour gagner ma vie, sans jamais me rendre compte à quel point cela était important. Pendant le verrouillage, les films m’ont traqué (considérablement) via des liens de streaming alors que c’était la seule option. Parfois, c’était comme faire semblant. Pendant plus d’un an, je cherchais désespérément à rendre la pareille et je me suis maintenant lancé dans une mission d’enquête à travers la ville, comme Martin Sheen qui remonte la rivière dans « Apocalypse Now ». J’espère que vous oubliez comment celui-ci se termine. Seuls les personnes complètement vaccinées devraient en être témoins. Ce n’est certainement pas le cas. Après avoir attendu les deux semaines suggérées à partir de mon deuxième tournage de Moderna fin mars (une journée lente qui ressemblait à un redémarrage du système), j’ai rejoint la compagnie des cinéphiles. C’était vaguement comme s’en tirer avec quelque chose que vous saviez que vous ne devriez pas faire.

Image Crédit… Ryan Lowry pour le New York Times