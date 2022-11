À l’aéroport de New York, une femme surprise avec 28 livres de cocaïne cachées dans son fauteuil roulant

Une femme a été arrêtée à l’aéroport international John F. Kennedy de New York la semaine dernière lorsque des douaniers ont trouvé 450 000 dollars de cocaïne dans son fauteuil roulant. Selon un rapport de CBS News, les douanes et la protection des frontières américaines ont déclaré lundi que la femme, identifiée comme Emelinda Paulino De Rivas, avait été appréhendée pour le crime du 10 novembre. Elle est arrivée à l’aéroport JFK sur un vol en provenance de la République dominicaine dans un fauteuil roulant, et les agents des services douaniers l’ont arrêtée après avoir constaté que les roues du fauteuil roulant ne tournaient pas.

Lorsque la chaise a été radiographiée, ils ont trouvé une “anomalie” dans les quatre roues. Lors de l’inspection des roues du fauteuil roulant, 28 livres (12,7 kilogrammes) de cocaïne ont été trouvées cachées dans chacune des roues. La valeur totale de la cocaïne s’élevait à 450 000 dollars (environ 3,66 crores de roupies), selon les responsables. La cocaïne, si elle était traduite en doses, s’élèverait à environ 75 000 doses de 100 à 200 mg et 6 000 doses létales.

Emelinda a été placée sous la garde de Homeland Security Investigations pour importation de substances contrôlées et fait maintenant face à des accusations de trafic de stupéfiants. Elle serait poursuivie par le bureau du procureur américain à New York.

Francis J. Russo, directeur des opérations sur le terrain du CBP à New York, a déclaré dans un communiqué de presse : « Le CBP reste ferme et déterminé à travailler avec nos partenaires pour identifier les réseaux criminels transnationaux responsables de l’importation de ces drogues mortelles dans nos quartiers. La mission du CBP est de protéger les frontières et les points d’entrée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, afin d’empêcher que ces drogues dangereuses ne tuent potentiellement notre famille, nos amis et nos voisins.

Lors d’un incident similaire, un chien renifleur de drogue a conduit la police à l’aéroport de Milan Malpensa pour trouver près de 30 livres (environ 13,6 kilogrammes) de cocaïne cachée dans le rembourrage d’un fauteuil roulant motorisé. L’incident s’est produit en septembre de cette année. Le propriétaire de la chaise a été arrêté et emmené à la prison locale. Il a été révélé par la police que la quantité de cocaïne saisie valait environ 1,6 million de dollars (environ Rs 13 crore) et aurait pu être d’environ 27 000 doses individuelles.

