À Lac-Mégantic, les cloches sonnent 47 fois pour les vies perdues dans la catastrophe ferroviaire

Des centaines de citoyens de Lac-Mégantic, au Québec, se sont tus jeudi sur la pelouse de l’église Sainte-Agnès alors que 47 cloches résonnaient dans la ville. Ils ont incliné la tête, honorant chaque vie perdue dans le déraillement et l’explosion du train qui a rasé son centre-ville il y a 10 ans.

Des dignitaires se sont levés, les mains jointes, certains déposant des bouquets de fleurs sur le monument voisin qui répertorie les noms de ceux qui ont été tués.

Le premier ministre Justin Trudeau était présent et s’est engagé à achever le projet très contesté de contournement ferroviaire qui déplacerait les rails hors du cœur de la ville de 6 000 habitants des Cantons-de-l’Est au Québec. Pendant la commémoration, les trains ont été mis en pause par égard pour les résidents.

« Cela a été un processus plus long que n’importe qui l’aurait souhaité », a déclaré Trudeau sur les marches de l’église. « Je suis ici aujourd’hui pour montrer une solidarité continue et représenter tous les Canadiens et tous les Québécois dans leur solidarité continue avec cette communauté. »

Le ministre fédéral des Transports Omar Alghabra, à gauche, le premier ministre Justin Trudeau, au centre, et le premier ministre François Legault, à droite, ont assisté à la messe jeudi. (Rachel Watts/CBC)

Étaient également présents le premier ministre François Legault, la ministre provinciale des Transports Geneviève Guilbault et le ministre fédéral des Transports Omar Alghabra, qui ont fait partie de l’équipe dirigeant le projet de contournement.

S’adressant aux médias, Alghabra a fermé la porte à une enquête publique sur la catastrophe – quelque chose demandé par les habitants, y compris la résidente de longue date Isabelle Boulanger, dont le fils de 19 ans, Frédéric Boutin, a été tué.

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a déposé des fleurs au mémorial à l’extérieur de l’église. (Rachel Watts/CBC)

Boulanger a retenu ses larmes dans l’église lors d’une messe plus tôt jeudi – l’un des principaux événements marquant une décennie depuis la catastrophe.

Juste à quelques rangées devant elle, Jean Clusiault joignit les mains tout en écoutant un hymne d’ouverture alors que ceux à côté de lui essuyaient les larmes de leurs joues.

La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, à gauche, serre dans ses bras Colette Roy-Laroche, qui était mairesse au moment de la catastrophe, alors qu’ils s’arrêtent pour écouter les 47 cloches de l’église. (Rachel Watts/CBC)

La fille de Clusiault, Kathy, est décédée dans le déraillement. Assister aux événements d’anniversaire est une étape importante pour lui.

« Beaucoup de choses me manquent. Son sourire me manque. Son cœur me manque. C’est encore dans ma tête tous les jours. Mais il faut vivre, c’est une étape à la fois », a déclaré Clusiault.

La fille de Jean Clusiault est décédée dans le drame. Il assiste à de nombreux événements commémoratifs cette année. (Rachel Watts/CBC)

« La tragédie a marqué la vie de la ville »

Yolande Boulet-Boulanger, mère d’Isabelle, était également présente.

Elle est devenue émue en saluant un ami avant le début de la messe. Elle dit que venir ici est une tradition importante pour elle.

« Le 6 juillet, c’est une journée à respecter pour toujours », a déclaré Boulet-Boulanger, qui se bat contre le plan de contournement qui redirigerait le rail à travers sa propriété .

« Ce sera toujours un jour triste pour moi. … C’est une tristesse renouvelée. »

La messe comprenait une prière aux chandelles. (Rachel Watts/CBC)

Le prêtre Garrick Huang a dirigé la messe et une veillée silencieuse à 1h00 du matin

Il a participé à l’organisation de la messe de l’année où Steve Lemay, l’ancien curé de la paroisse, a été invité comme invité spécial pour prononcer une homélie.

Il dit que de nombreux habitants posent encore des questions sur ce qui s’est passé et choisissent de ne pas assister à la messe.

« Bien sûr, la tragédie ferroviaire a marqué la vie de la ville », a déclaré Huang, qui a déménagé ici en août 2021. « Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je dirais que la foi est toujours un élément important. »

REGARDER | 10 ans après la catastrophe ferroviaire mortelle : Lac-Mégantic trouve du réconfort dans la solidarité, 10 ans après la catastrophe ferroviaire Les gens se sont rassemblés pour une procession silencieuse pour marquer le moment exact il y a dix ans où un train transportant des pétroliers a déraillé dans le centre de la ville, tuant 47 personnes.

À partir de 19 h, il y aura un concert au Parc des Vétérans mettant en vedette l’artiste locale Marie Onile. À 20 h, Luc de Larochellière et Andrea Lindsay se produiront.

Le Musi-Café tiendra son propre concert le vendredi 7 juillet à 21 h. Le bar et le restaurant ont été reconstruits dans un nouvel emplacement après la destruction du bâtiment d’origine lors de l’explosion. La plupart des victimes se trouvaient à l’intérieur du Musi-Café lorsque le train a déraillé.