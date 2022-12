À la veillée de Shanghai, un cri audacieux pour le changement a précédé la répression

Commentez cette histoire Commentaire

SHANGHAI – Les personnes en deuil à Shanghai ont allumé des bougies et déposé des fleurs. Quelqu’un a griffonné “Urumqi, 11.24, Reposez en paix” en rouge sur du carton – en référence au Incendie meurtrier d’un appartement dans la ville d’Urumqi, dans l’ouest de la Chine qui a suscité la colère face aux perceptions que les mesures strictes du pays contre le COVID-19 ont joué un rôle dans la catastrophe.

Ce qui a commencé comme une petite veillée le week-end dernier par moins d’une douzaine de personnes s’est transformé en une foule bruyante de centaines d’heures plus tard. Une femme a crié avec défi pour que le dirigeant chinois Xi Jinping démissionne, enhardissant les autres. Puis, avant l’aube, la police est intervenue et a dispersé le rassemblement, empêchant ainsi d’autres rassemblements de ce type.

La manifestation du 26 novembre à Shanghai n’était ni la première ni la plus importante. Mais il était remarquable pour les appels audacieux au changement dans la direction de la Chine – le défi le plus public du Parti communiste au pouvoir depuis des décennies.

Les blogueurs nationalistes ont rapidement blâmé les «mains noires» étrangères et le gouvernement a juré de réprimer les « forces hostiles ». Mais la manifestation a émergé spontanément, selon 11 participants et témoins interrogés par l’Associated Press. Pour la quasi-totalité d’entre eux, c’était la première fois qu’ils participaient à une manifestation politique, et ils s’exprimaient sous condition de ne pas être pleinement identifiés par crainte d’être harcelés par la police.

Trois années difficiles de confinement dans le cadre de la politique chinoise « zéro-COVID », ainsi que l’effacement des libertés civiles par Xi, ont rendu le pays mûr pour une telle explosion d’une manière à laquelle personne ne s’attendait – pas les autorités, la police ou les manifestants eux-mêmes.

La veillée du samedi 26 novembre au soir a eu lieu dans la concession française de Shanghai, un quartier branché rempli de cafés Art déco, de boutiques vintage et de manoirs Tudor historiques. Parmi les premiers, il y avait des artistes et musiciens locaux, selon deux amis des premiers participants.

Un boulevard animé porte le nom d’Urumqi – la ville de la région de l’extrême nord-ouest du Xinjiang où l’incendie du 24 novembre a tué au moins 10 personnes. même si le gouvernement le nie.

La colère a rapidement éclaté sur les réseaux sociaux chinois. Les habitants d’Urumqi ont protesté contre le fait d’avoir été enfermés dans leurs appartements pendant plus de 100 jours, et des millions de messages en ligne ont accusé les barricades de contrôle des virus d’avoir retardé les sauveteurs, une accusation que le gouvernement nie.

La résistance à la politique s’était accumulée pendant des semaines. Dans la province centrale du Henan, les travailleurs sont sortis d’une usine d’iPhone lorsqu’on leur a dit qu’ils seraient enfermés dans le cadre des contrôles antivirus. Dans la cosmopolite Guangzhoules habitants se sont bagarrés avec la police faisant respecter les verrouillages.

Plus tôt dans la journée, de Chengdu au sud à Harbin au nord, des étudiants universitaires confinés sur des campus pendant des mois ont allumé des bougies, pulvérisé des graffitis et pris des selfies tout en brandissant des pancartes pleurant les morts d’Urumqi.

Les panneaux de signalisation sur Urumqi Middle Road à Shanghai étaient entourés de bougies, de panneaux et de fleurs, ce qui a finalement incité les autorités à retirer le panneau de signalisation. Des dizaines s’étaient rassemblées à 22h30, selon des amis des participants.

Ensuite, les clients sont sortis d’un bar voisin après un match de Coupe du monde entre la Corée du Sud et l’Uruguay, selon un ami d’un des premiers participants. Beaucoup ont rejoint la veillée, prenant des photos et les partageant en ligne.

À 23 h 21, un compte Twitter populaire traquant la dissidence en Chine a publié des images des vigiles, attirant l’attention de nombreuses personnes qui avaient fait défiler des messages angoissés sur l’incendie d’Urumqi.

Que l’incendie ait résonné à Shanghai n’est pas une coïncidence, ont déclaré les participants. De nombreux immeubles d’appartements de la ville ont été bouclés lors d’un verrouillage en avril et mai, laissant de nombreuses personnes s’inquiéter de la sécurité incendie, des pénuries alimentaires et du manque d’accès aux soins de santé.

“Les gens pouvaient non seulement sympathiser avec les habitants d’Urumqi, ils ont réalisé que cela pouvait aussi être eux”, a déclaré Dali Yang, un expert de la Chine à l’Université de Chicago.

Une personne qui ne s’est identifiée que par son nom français Zoel a déclaré qu’elle était venue rendre hommage après avoir vu une photo sur l’application de messagerie chinoise WeChat. Quand il est arrivé après minuit, il a trouvé des foules importantes – et des policiers. Les gens s’étaient rassemblés à deux endroits, déposant des fleurs et allumant des bougies.

“C’était très paisible”, a déclaré Zoel.

La police a rapidement encerclé les bougies, empêchant quiconque de s’approcher.

Lors d’un affichage, un étudiant s’est disputé avec un officier, selon une vidéo envoyée à AP.

« Vous êtes un employé du gouvernement. Vous avez un avenir, mais nous ? cria l’étudiant. Son visage se crispa alors et sa voix devint un gémissement : « Avons-nous un avenir ? Est-ce que nous?”

Quelqu’un a distribué des feuilles de papier vierges pour que les gens les tiennent – ​​un symbole de la censure globale sous Xi.

L’ambiance a changé. Les nouveaux arrivants ont crié à la foule silencieuse : « Pourquoi portez-vous un masque ? Enlevez votre masque !”

“Ils étaient très extrêmes”, a déclaré Zoel. Jusque-là, a-t-il dit, il s’agissait principalement de conversations amicales et de salutations, ou de discussions sur la Coupe du monde.

Puis sont venus crier des slogans : “Liberté d’expression !” “Vive le peuple !” et “Excusez-vous !”

Peu après 2 heures du matin, une voix féminine retentit : « Xi Jinping, démissionne !

Son audace a brisé peut-être le plus grand tabou politique en Chine. Xi, le dirigeant le plus autoritaire du pays depuis Mao Zedong, a purgé la presse, renforcé la censure et construit un appareil de surveillance numérique pour exercer un contrôle. Une bonne partie de sa réputation et de son autorité a été liée à l’exactitude avouée des politiques anti-COVID strictes.

Un manifestant qui s’est identifié uniquement comme Marco a qualifié la remarque “d’inimaginable”. Parler du nom de Xi fait peur, a-t-il dit, car le dirigeant est “un tabou intouchable dans le cœur de beaucoup de gens”.

Puis une autre voix se fit entendre – cette fois celle d’un homme, forte et claire. Une centaine ou plus ont rugi en réponse.

“Une fois qu’une personne ouvre la bouche, tout le monde ose parler”, a déclaré un manifestant qui s’est d’abord tu. Après avoir entendu des gens dire : « Xi Jinping, démissionne », il s’est senti plus courageux et a poussé les choses plus loin en le maudissant. D’autres ont crié des insultes.

Craignant une répression, certains dans la foule sont partis, dont Marco. “Il y avait de plus en plus de policiers”, a-t-il dit. “J’étais un lâche.”

Peu après 3 heures du matin, la police est intervenue.

L’opération de déminage a commencé à l’arrivée d’officiers en noir, se déplaçant entre les deux veillées et coupant la foule en deux, selon deux manifestants.

La police s’est alignée en formation, a verrouillé les armes par dizaines et a marché vers les manifestants pour les pousser hors de la route d’Urumqi, ont déclaré des manifestants.

Certains officiers ont chargé, saisissant des individus et en faisant fuir d’autres. Une vidéo vue par AP montrait des policiers poussant et taclant des manifestants. Deux témoins ont déclaré que la police avait également utilisé du gaz poivré.

À 7 heures du matin le dimanche 27 novembre, tous les manifestants ont été évacués, selon celui qui est resté jusqu’à la fin.

Quelques heures plus tard, cependant, des centaines sont revenus. Beaucoup étaient des nouveaux venus, électrisés par les images de la veille.

Des individus errant sur Urumqi Middle Road ont été attaqués par la police et détenus. Pourtant, les gens sont restés.

Vers 15 heures, un homme avec un bouquet a demandé à un officier : « Je tiens des fleurs, est-ce un crime ? » Il a crié : « Nous, les Chinois, devons être un peu plus courageux !

Il a été saisi par la police et poussé dans une voiture, selon un témoin et des images de l’incident.

La police a bouclé le site de la veillée. Les tensions entre les officiers et les manifestants ont augmenté.

Certains ont scandé des slogans pour la liberté ou contre les restrictions virales. D’autres étaient plus sarcastiques, criant : « Servez le peuple ! – se moquant d’une devise communiste bien usée – selon un manifestant.

« Comprenez-vous le symbolisme de ce que vous tenez ? a dit un officier à une fille en levant un morceau de papier. “Ne soyez pas utilisé ou incité par d’autres!”

Des policiers vêtus de gilets vert fluo ont pressé les gens, arrêtant parfois des individus. Les agents sont entrés dans les restaurants et ont ordonné aux convives de partir au milieu des repas.

“Violences policières !” criaient les manifestants. D’autres maudissaient les officiers comme des “chiens”.

Vers 18 heures, des foules curieuses et des manifestants se comptaient par milliers.

Des vagues de détentions ont commencé. Les agents ont chargé et arrêté des personnes au hasard, en frappant ou en donnant des coups de pied à certaines personnes qu’ils ont attrapées, ont déclaré des témoins. La foule était si serrée que certains craignaient une bousculade.

Les personnes détenues ont été forcées de monter dans un bus. Alors qu’il s’éloignait, un journaliste de l’AP a vu des foules acclamer les détenus : « Ne cédez pas à ces voyous !

À la tombée de la nuit, la foule s’est éclaircie.

Vers 22h30 dimanche, une trentaine d’officiers en noir ont chargé des personnes à une intersection d’Urumqi Middle Road, les faisant fuir. Un journaliste de l’AP et d’autres personnes ont été plaqués et frappés à plusieurs reprises sur la tête par des policiers utilisant leurs mains.

Le journaliste et quatre autres personnes ont été embarqués dans un fourgon de police et emmenés dans un commissariat du nord de Shanghai. Lorsqu’une détenue a déclaré qu’elle n’avait fait que marcher sur la route, un officier lui a dit : « Tais-toi.

La Grande-Bretagne a ensuite convoqué l’ambassadeur de Chine pour se plaindre du passage à tabac et de la détention d’un journaliste de la BBC.

Au commissariat, le journaliste a vu 16 autres détenus, pour la plupart dans la vingtaine. Certains ont été blessés, dont un homme avec un jean ensanglanté et une entaille au-dessus d’un œil.

La police a confisqué les téléphones et exigé des mots de passe. Les détenus étaient emmenés dans des salles d’interrogatoire, enfermés sur des chaises métalliques et interrogés individuellement.

Lorsque la police a appris l’identité du journaliste, il a été relâché au bout de deux heures, sans interrogatoire ni pression sur le mot de passe de son téléphone.

La police de Shanghai n’a pas répondu à une demande de commentaire par fax.

Une détenue qui s’est identifiée à un journaliste uniquement par le nom japonais Kasugawa a déclaré qu’elle avait été détenue pendant plus de 24 heures après qu’un officier l’ait vue prendre des photos.

Elle a été prise d’empreintes digitales, photographiée et son iris scanné, et a été obligée de signer des impressions de ses conversations téléphoniques après avoir rendu son mot de passe. À sa libération, la police lui a rendu son téléphone et l’a avertie de ne plus protester.

Kasugawa est resté chez lui depuis lors, craignant la police. Mais elle a dit que les manifestations lui avaient donné de l’espoir.

« Je n’avais aucune attente pour ce pays », dit-elle. “Chaque fois que je pense à ce jour-là, j’ai vraiment envie de pleurer.”