À la veille du lancement de l’iPhone 14, Steve Jobs Archive annoncé pour honorer le co-fondateur d’Apple

Le même jour que l’iPhone 14 lancéle couronnement de la conférence Code 2022 a été l’annonce d’un mémorial à Steve Jobs, co-fondateur emblématique d’Apple et PDG de longue date.

Kara Swisher de Recode a dirigé l’actuel PDG d’Apple, Tim Cook, l’ancien concepteur de produits principal Jony Ive et la veuve de Jobs, Laurene Powell Jobs, dans une discussion chaleureuse sur son impact durable – qui comprendra bientôt un site Web consacré à la légende de la technologie appelée Steve Jobs Archive .

On ne sait pas quelle forme prendra l’archive, bien qu’elle soit créée par un archiviste et historien principal qui a consulté Powell Jobs, Cook, Ive et d’autres qui ont travaillé avec Jobs au fil des ans. Il y a des artefacts et des matériaux physiques, mais c’est “beaucoup plus une question d’idées”, comme l’a expliqué Powell Jobs à la foule de Code, en particulier la notion de Jobs selon laquelle comprendre comment le design humain gouverne nos vies signifie que vous pouvez le changer, l’interroger et l’étirer pour faire progrès humain.

“Tout ce dans quoi vous êtes né, la conception de tout ce qui vous entoure, les vêtements que vous portez, toutes ces décisions ont été prises par quelqu’un d’autre”, a déclaré Powell Jobs. “En tant qu’êtres humains, nous avons la responsabilité de remettre les choses dans ce bassin d’existence humaine d’une manière qui nous profite.”

Les archives de Steve Jobs vivront numériquement en tant que site Web avec certains programmes et autres produits, bien que Powell Jobs n’ait pas partagé d’autres détails comme le moment où il serait disponible. Mais parmi la collection figureront des souvenirs du co-fondateur d’Apple, car “un réalisateur de documentaires très brillant” a interviewé des centaines de personnes qui l’ont connu au fil des ans. Il y aura également un ensemble de choses qui sont “juste Steve”, comme je l’ai décrit, ce qui aiderait les gens à comprendre comment il voyait le monde.

Bien que riche d’histoires et d’idées sur qui était Jobs et l’héritage qu’il a laissé, l’annonce des archives a été la seule nouvelle de la discussion. Powell Jobs a parlé du moment où il est revenu chez Apple en 1997 et a réduit sa large gamme de produits à seulement quatre modèles et son pouvoir de dire «non» – pas seulement aux mauvaises idées, mais aux grandes qui ne correspondaient pas.

“Cela témoigne de la clarté et de la netteté de sa pensée et fait de ces quatre choses les meilleures choses de la planète”, a déclaré Powell Jobs. “Il a parlé de laisser derrière lui un corpus d’œuvres comme le fait un artiste.”

La vision de Jobs pour Apple était à l’intersection des arts libéraux et de la technologie, a expliqué Cook, notant que ceux qui ont suivi ont délibérément choisi de ne pas prendre de décisions comme il les aurait prises (à la propre demande de Jobs), mais ils ont gardé l’entreprise à ce carrefour du design d’inspiration humaine. “Nous pensons toujours à l’humanité de l’histoire de la personne derrière le produit”, a déclaré Cook.

Malgré le succès d’Apple dans les années 2000, Jobs pourrait encore être surpris. Le co-fondateur d’Apple avait toujours supposé par procuration que son travail aurait une énorme influence. Mais je me suis souvenu qu’un jour au déjeuner, le volume d’iPod Nano vendus dans le monde a frappé Jobs d’une nouvelle manière — qu’ils touchaient tous directement les gens. “Cela l’a ravi, non pas parce que l’objectif était un volume énorme, mais pour être si pertinent”, a déclaré Ive.

Et lorsque les archives de Steve Jobs seront mises en ligne, peut-être que d’autres pourront voir le monde un peu comme lui l’a vu.