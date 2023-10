Temps de lecture estimé : 3-4 minutes

SALT LAKE CITY — Avec des manches coupées, un chapeau rétro de l’Utah et des lunettes de soleil, l’entraîneur-chef de l’Utah, Kyle Whittingham, est monté avec style sur une Harley Davidson jusqu’au President’s Circle sur le campus de l’Université de l’Utah.

Le style? Une approche tout va bien d’un spectacle chaotique et chargé de grossièretés de Pat McAfee vendredi après-midi avant le premier spectacle de football universitaire d’ESPN à Salt Lake City. Whittingham a compris le message, s’est habillé pour l’occasion – correspondant au style sans manches de McAfee – et a même remporté un bras de fer contre l’hôte.

Les supporters tapageurs présents ont profité du moment et ont vu leur université bien-aimée être le centre de l’univers du football universitaire, au moins pendant une période de deux jours avant un match captivant entre les Ducks de l’Oregon, huitièmes, et les Ducks de l’Utah, 13e. Utes.

Il y avait l’ancien quart-arrière de l’Utah, Alex Smith, qui s’enregistrait en vidéo pendant la première heure, Levage à came montante un casque peint à la main L’Utah portera contre l’Oregon, l’ancien ailier rapproché de l’Utah, Dalton Kincaid, se joignant un jour après son premier touché marqué avec les Bills de Buffalo, et Steve Smith faisant connaître sa présence un jour avant son arrivée. devient le sélecteur de célébrités lors du College GameDay.

McAfee n’était que le précurseur de ce que l’animateur de GameDay, Rece Davis, a déclaré être un événement prévu à Salt Lake City.

“Il va se passer quelques choses dans la série que je vais retenir. Dans toute l’histoire de GameDay, personne ne se souvient qu’elles se soient jamais produites, mais elles se produiront demain, et donc nous attendons avec impatience. à cela”, a déclaré Davis aux médias vendredi matin. “Nous avons une certaine puissance de star – une puissance de star inattendue qui apparaît dans la série.

“Ce qu’ils vont voir, c’est un événement. Ce n’est pas seulement un spectacle, vous n’en êtes pas détaché, j’espère que vous en faites partie, et c’est donc ce à quoi ils peuvent s’attendre demain matin.”

Si vendredi après-midi était une indication de ce qui va arriver, Salt Lake City est prête à attirer l’attention et à l’événement.

L’émission de samedi matin, qui débutera à 7 heures du matin (heure française), mettra en vedette l’entraîneur de Whittingham et de l’Oregon, Dan Lanning, avec l’équipe GameDay, ainsi que le rappeur Lil Nas X, l’acteur Ty Burrell, le concours de coups de pied de McAfee, ainsi que des fonctionnalités vidéo sur “le cochon”. fermier” Bryson Barnes et un examen approfondi de la vie de Whittingham en tant qu’entraîneur.

Tout cela vise à mettre en valeur la base de fans passionnés de football universitaire dans l’Utah, ainsi qu’à mettre en lumière un programme qui continue d’être en lice pour un championnat Pac-12, même lorsque les chances sont contre eux avec plusieurs partants clés blessés. et perdu pour la saison.

“Ils sont passionnés, ils aiment leur école, ils sont compétents, ils aiment le spectacle et le football, ce qui est toujours un gros plus pour nous qui venons ici”, a déclaré Davis. “Nous plaisantions un peu, mais pas vraiment au bureau plus tôt, cet endroit pourrait être la tête de série n°1, en termes d’accueil, d’hospitalité, de coopération, car c’est une grande entreprise et nous comprenons cela, et nous sommes également très reconnaissants. “

“C’est l’un de ces programmes que j’aime personnellement simplement parce que j’aime Kyle Whittingham”, a déclaré vendredi l’ancien vainqueur de Heisman et animateur Desmond Howard aux médias. “J’aime son style, je suis un type de la vieille école, et c’est un entraîneur du type de la vieille école, donc je respecte le physique qu’ils apportent sur le terrain. Je suis donc plus qu’excité de voir ces gars se battre avec Oregon demain.”

