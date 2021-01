Les gens assistent à une veillée marquant le premier anniversaire du meurtre du commandant militaire iranien, le général Qassem Soleimani, lors d’une attaque de drone américain, à Sanaa, au Yémen, le 2 janvier 2021. REUTERS / Khaled Abdullah

L’Iran a l’intention de reprendre l’enrichissement de l’uranium à 20% de pureté, a rapporté samedi l’Associated Press.

« Nous sommes comme des soldats et nos doigts sont sur les déclencheurs », aurait déclaré à la télévision publique Ali Akbar Salehi, le chef de l’organisation civile iranienne de l’énergie atomique, ajoutant que le pays produirait 20% d’uranium enrichi « dès que possible ».

L’Iran a accepté de ne pas enrichir d’uranium à plus de 4% dans le cadre d’un accord nucléaire international en 2015.

Le président Trump a quitté l’accord en 2018 et a réimposé des sanctions à l’Iran, mais le président élu Biden a l’intention de rejoindre et de lever les sanctions si le pays se conforme strictement aux exigences internationales.

Le premier anniversaire de la frappe de drone à Bagdad, tuant le plus puissant commandant militaire iranien, le général Qasem Soleimani, ordonné par le président Trump, est le 3 janvier.

Visitez la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.

L’Iran prévoit d’enrichir l’uranium à 20% de pureté « dès que possible », marquant sa dernière violation des restrictions internationales sur son programme nucléaire, a rapporté samedi l’Associated Press.

Les autorités iraniennes ont récemment écrit une lettre à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), informant le chien de garde qu’elles prévoyaient de faire passer les niveaux d’enrichissement de moins de 5% à 20% dans l’une de leurs centrales nucléaires. Les fonctionnaires n’ont pas dit quand les augmentations seraient mises en œuvre.

Ali Akbar Salehi, le patron de l’organisation civile iranienne de l’énergie atomique, a déclaré samedi à la télévision d’État que l’Iran ne perdrait pas de temps, selon l’AP.

« Nous sommes comme des soldats et nos doigts sont sur les déclencheurs », a-t-il déclaré. « Le commandant doit commander et nous tirons. Nous sommes prêts pour cela et produirons (uranium enrichi à 20%) dès que possible. »

Dans le cadre d’un accord sur le nucléaire en 2015, l’Iran a accepté de ne pas enrichir d’uranium au-dessus de 4% et d’autoriser les inspections internationales de ses installations nucléaires à échanger des allègements de sanctions.

L’histoire continue

Le président Trump a quitté l’accord en 2018 et a réimposé des sanctions. Il a déclenché une série d’incidents qui ont abouti à une frappe de drone le 3 janvier 2020 à Bagdad, tuant le plus puissant commandant militaire iranien, le général Qasem Soleimani.

La dernière rupture vient alors que la tension renouvelée s’est intensifiée dans la région au cours des derniers jours de la présidence Trump.

Cette semaine, les États-Unis ont envoyé des bombardiers B-52 survoler la région du golfe Persique pour envoyer un message à Téhéran après une attaque à la roquette contre l’ambassade américaine à Bagdad qui, selon l’administration Trump, était l’œuvre des forces iraniennes par procuration.

Les responsables européens du renseignement sont alarmés par la possibilité d’une action militaire contre l’Iran dans les derniers jours de l’administration Trump, a rapporté Insider en novembre. Selon trois responsables du renseignement européens qui se sont entretenus avec Insider, la perspective de Trump – qui a fait pression pour une pression maximale sur l’Iran – ou d’une combinaison d’Israël ou de l’Arabie saoudite créant une confrontation militaire a été une préoccupation.

Le président élu Joe Biden a indiqué qu’il chercherait à y revenir et à lever les sanctions si l’Iran se conformait strictement aux demandes internationales.

Le parlement iranien a adopté un projet de loi autorisant un enrichissement de 20% le mois dernier après l’assassinat en novembre de l’un des plus grands scientifiques nucléaires du pays, Mohsen Fakhrizadeh.

La nouvelle loi obligeait le gouvernement iranien à reprendre l’enrichissement de l’uranium à 20% si les sanctions contre ses secteurs pétrolier et financier n’étaient pas assouplies dans les deux mois. Il permet également aux fonctionnaires de bloquer les inspecteurs de l’ONU de plusieurs installations nucléaires.

L’uranium est enrichi à de faibles niveaux pour fournir du combustible aux centrales nucléaires et enrichi à 20% ou plus pour les réacteurs de recherche.

Des niveaux d’enrichissement plus élevés pourraient accélérer la vitesse à laquelle l’Iran pourrait théoriquement développer une bombe nucléaire, ce qui nécessite des niveaux d’enrichissement d’environ 90%. Cependant, l’Iran a souligné à plusieurs reprises qu’il avait des objectifs pacifiques pour son programme nucléaire.

Lire l’article original sur Business Insider