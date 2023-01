A la veille de la visite de Biden à la frontière, les migrants craignent de nouvelles règles

EL PASO, Texas (AP) – Plusieurs centaines de personnes ont défilé dans les rues d’El Paso samedi après-midi, et lorsqu’elles sont arrivées devant un groupe de migrants blottis devant une église, elles leur ont chanté «no estan solos» – «vous n’êtes pas seul .”

Environ 300 migrants se sont réfugiés sur les trottoirs à l’extérieur de l’église du Sacré-Cœur, certains d’entre eux craignant de chercher des abris plus formels, selon les défenseurs, au milieu de nouvelles restrictions destinées à réprimer les passages frontaliers illégaux.

C’est la scène qui accueillera dimanche le président Joe Biden lors de sa première visite politiquement épineuse à la frontière sud.

Le président a annoncé la semaine dernière que les Cubains, les Nicaraguayens, les Haïtiens et les Vénézuéliens seront expulsés vers le Mexique s’ils entrent illégalement aux États-Unis – une extension d’une politique d’immigration de l’ère de la pandémie appelée Titre 42. Les nouvelles règles comprendront également l’offre d’une libération conditionnelle humanitaire jusqu’à 30 000 personnes par mois de ces quatre pays si elles postulent en ligne et trouvent un sponsor financier.

Biden devrait arriver à El Paso dimanche après-midi avant de se rendre à Mexico pour rencontrer les dirigeants nord-américains lundi et mardi.

Dylan Corbett, qui dirige le Hope Border Institute à but non lucratif, a déclaré que la ville connaît un «climat de peur» croissant.

Il a déclaré que les agences de contrôle de l’immigration avaient déjà commencé à augmenter les expulsions vers le Mexique et qu’il sentait un niveau croissant de tension et de confusion.

La nouvelle politique du président s’appuie sur un effort existant pour empêcher les Vénézuéliens de tenter d’entrer aux États-Unis, qui a commencé en octobre.

Corbett a déclaré que de nombreux Vénézuéliens ont depuis été laissés dans les limbes, mettant à rude épreuve les ressources locales. Il a déclaré que l’extension de ces politiques à d’autres migrants ne ferait qu’aggraver leur situation sur le terrain.

“C’est une situation très difficile parce qu’ils ne peuvent ni avancer ni reculer”, a-t-il déclaré. Les personnes qui ne sont pas traitées ne peuvent pas quitter El Paso en raison des points de contrôle des forces de l’ordre américaines ; la plupart ont parcouru des milliers de kilomètres depuis leur pays d’origine et refusent d’abandonner et de faire demi-tour.

« Il y aura des personnes ayant besoin de protection qui seront laissées pour compte », a déclaré Corbett.

Les nouvelles restrictions représentent un changement majeur des règles d’immigration qui resteront en vigueur même si la Cour suprême des États-Unis met fin à une loi sur la santé publique de l’ère Trump qui permet aux autorités américaines de refuser les demandeurs d’asile.

El Paso est rapidement devenu le plus fréquenté des neuf secteurs de la patrouille frontalière le long de la frontière américaine avec le Mexique, occupant les premières places en octobre et novembre. Un grand nombre de Vénézuéliens ont commencé à se présenter en septembre, attirés par la relative facilité de passage, les solides réseaux d’abris et le service de bus des deux côtés de la frontière, et un aéroport majeur vers des destinations à travers les États-Unis.

Les Vénézuéliens ont cessé d’être une présence majeure presque du jour au lendemain après que le Mexique, sous l’autorité du titre 42, a accepté le 12 octobre d’accepter ceux qui traversaient illégalement la frontière vers les États-Unis. Les Nicaraguayens ont depuis comblé ce vide. Les restrictions du titre 42 ont été appliquées 2,5 millions de fois pour refuser aux migrants le droit de demander l’asile en vertu du droit américain et international au motif d’empêcher la propagation du COVID-19.

Les autorités américaines ont arrêté des migrants 53 247 fois en novembre dans le secteur d’El Paso, qui s’étend sur 264 miles de désert dans l’ouest du Texas et le Nouveau-Mexique, mais voit une grande partie de son activité dans la ville d’El Paso et la banlieue de Sunland Park, au Nouveau-Mexique. Le décompte mensuel le plus récent pour le secteur était plus du triple de la même période de 2021, les Nicaraguayens étant de loin la première nationalité, suivis des Mexicains, des Équatoriens, des Guatémaltèques et des Cubains.

Beaucoup se sont rassemblés sous des couvertures devant l’église du Sacré-Cœur. L’église ouvre ses portes la nuit aux familles et aux femmes, de sorte que les centaines de personnes prises dans ces limbes ne doivent pas toutes dormir dehors dans les températures en baisse. Deux bus étaient à la disposition des personnes pour se réchauffer et recharger leurs téléphones. Les bénévoles viennent avec de la nourriture et d’autres fournitures.

Juan Tovar tenait une Bible dans ses mains, sa fille de 7 ans hissée sur ses épaules. L’homme de 32 ans était chauffeur de bus au Venezuela avant de fuir avec sa femme et ses deux filles à cause du chaos politique et financier qui a ravagé leur pays d’origine.

Il a des amis à San Antonio prêts à les accueillir, a-t-il dit. Il est ici pour travailler et scolariser ses filles, mais il est coincé à El Paso sans permis.

« Tout est entre les mains de Dieu », a-t-il dit. “Nous sommes tous des humains et nous voulons rester.”

Un autre Vénézuélien, Jeremy Mejia, 22 ans, a entendu par hasard et a dit qu’il avait un message qu’il aimerait envoyer au président.

“Président Biden, je demande à Dieu de toucher votre cœur afin que nous puissions rester dans ce pays”, a déclaré Mejia. “Je vous demande de toucher votre cœur et de nous aider, nous les migrants, à avoir un meilleur avenir aux États-Unis”

___

Leighton a rapporté d’El Paso et Spagat de Yuma, Arizona. L’écrivain AP Claire Galofaro a contribué à ce rapport de Louisville, Kentucky.

Andres Leighton et Elliot Spagat, Associated Press