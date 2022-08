A la veille de la fête nationale de l’Ukraine, la Russie craint que la Russie ne bondisse

Kyiv, Ukraine –

À la veille du jour de l’indépendance de l’Ukraine et du semestre de l’invasion de son voisin par la Russie, le pays était de plus en plus inquiet mardi que Moscou puisse se concentrer sur des cibles gouvernementales et civiles spécifiques pendant les vacances.

Les États-Unis ont renforcé ces inquiétudes lorsque leur ambassade à Kyiv a émis une alerte de sécurité, déclarant qu’ils “ont des informations selon lesquelles la Russie intensifie ses efforts pour lancer des frappes contre les infrastructures civiles et les installations gouvernementales de l’Ukraine dans les prochains jours”.

Au cours du week-end, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déjà pressenti une menace lorsqu’il a déclaré dans son discours quotidien que “nous devons être conscients que cette semaine, la Russie pourrait essayer de faire quelque chose de particulièrement méchant, quelque chose de particulièrement cruel”.

Ces avertissements font suite à l’affirmation de la Russie selon laquelle les services de renseignement ukrainiens étaient responsables de l’attentat à la voiture piégée qui a tué la fille d’un grand penseur politique russe de droite ce week-end. L’Ukraine a nié toute implication.

Darya Dugina, une commentatrice de 29 ans d’une chaîne de télévision nationaliste russe, est décédée lorsqu’un engin explosif télécommandé placé dans son SUV a explosé samedi soir alors qu’elle conduisait dans la périphérie de Moscou.

Le sentiment de terreur qui règne dans la guerre est en partie centré sur la plus grande centrale nucléaire d’Europe, à Zaporizhzhia, dans le sud-est de l’Ukraine, où la poursuite des bombardements et des combats dans la région fait craindre une catastrophe nucléaire.

Lundi soir, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre la menace nucléaire en général, en particulier depuis que la Russie a fait allusion à son arsenal nucléaire massif au début de la guerre.

António Guterres a exigé lundi l’arrêt des “bavardages nucléaires”, affirmant que le monde se trouvait à un “moment de danger maximum” et que tous les pays dotés d’armes nucléaires devaient s’engager à “ne pas utiliser en premier”.

Cela n’a pas empêché les bombardements près de Zaporizhzhia tôt mardi. Le gouverneur régional Valentyn Reznichenko a déclaré que les forces russes avaient tiré sur Marhanets et Nikopol à proximité sur la rive droite du Dniepr, poursuivant des semaines de bombardements nocturnes incessants.

Au milieu de la mort et de la destruction, il y avait un petit point de lumière. Tout le football professionnel a été arrêté en février, mais une nouvelle saison de championnat commence mardi à Kyiv.

Le stade olympique verra la rencontre d’ouverture du Shakhtar Donetsk et du Metalist 1925 de Kharkiv – des équipes de villes de l’Est qui se battent pour leur existence même.

Aucun fan ne sera autorisé dans le stade du centre-ville d’une capacité de 65 000 places pour le coup d’envoi à 13 heures, heure locale, et les joueurs doivent être précipités vers des abris anti-bombes si les sirènes anti-aériennes retentissent.

“Les équipes, les joueurs seront fiers de cet événement”, a déclaré lundi le capitaine du Shakhtar, Taras Stepanenko, lors d’un entretien téléphonique avec l’Associated Press.