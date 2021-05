À la veille de la fête des mères, les athlètes indiens disent que les mères sont les meilleures motivations

Alors que le monde célèbre la fête des mères dimanche, plusieurs athlètes indiens ont attribué samedi leur succès sur le terrain aux encouragements et aux conseils donnés par leurs mères. Harmanpreet Singh, le drag-flicker de l’équipe indienne de hockey masculin, a déclaré samedi que sa mère avait joué un rôle très important dans l’évolution de sa carrière. «Je voudrais dire que chaque fois que je rencontre des difficultés, je parle toujours à ma mère, et j’ai l’impression que tout va bien après lui avoir parlé. Elle donne de bons conseils. J’ai atteint ce niveau grâce à ma maman. Je souhaite à toutes les mamans une très bonne fête des mères. «

L’attaquant de l’équipe féminine indienne Navneet Kaur a remercié sa mère en disant: «Mom is Wow».

«De mon alimentation à mes vêtements, elle a toujours pris soin de tout et de tout. Depuis que ma mère est femme au foyer, elle a toujours souhaité que sa fille fasse quelque chose de différent, et grâce à elle, je suis capable de jouer pour ma nation. Je ne peux pas te remercier assez maman. Chaque mère fait de son mieux pour ses enfants et je les salue tous. «

Sa coéquipière, Neha Goyal, a remercié sa mère pour tout ce qu’elle a accompli. «Ma mère m’a toujours soutenu et elle a beaucoup lutté pour m’aider à arriver ici. Je n’ai pas de père et nous sommes trois sœurs, mais elle ne nous a jamais laissé ressentir l’absence de notre père. Elle a travaillé dur dans les usines pour les salaires quotidiens afin d’améliorer ma vie, et je voudrais dire «merci maman de m’avoir donné une belle vie». Vous êtes la raison pour laquelle je me tiens ici », a déclaré le milieu de terrain de 24 ans.

L’attaquant de l’équipe indienne de hockey masculin Dilpreet Singh, qui se prépare pour les Jeux olympiques, a déclaré: «Ma mère a été mon plus grand système de soutien. Son soutien a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui. «

