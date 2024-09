À la une : Récapitulatif de l’événement Apple avec iPhone 16 et 16 Pro, Apple Watch Series 10, AirPods 4 et plus

L’une des semaines les plus chargées de l’année pour l’actualité Apple s’est terminée après l’événement de lundi qui a vu le dévoilement de nouveaux modèles d’iPhone, d’Apple Watch et d’AirPods et le début vendredi des précommandes d’iPhone dans des dizaines de pays à travers le monde.



Lisez ci-dessous les plus grandes annonces de cette semaine alors que nous prenons une brève pause avant un flot de mises à jour logicielles au début de la semaine prochaine et que tout le nouveau matériel arrive entre les mains des clients quelques jours plus tard !

Tout ce qu’Apple a annoncé lors de l’événement de lundi en 13 minutes

L’événement « It’s Glowtime » d’Apple lundi a été un tourbillon d’annonces d’environ 100 minutes, mais nous l’avons condensé en un résumé de 13 minutes pour vous donner un moyen rapide de tout rattraper.



Nous avons également rassemblé toute notre couverture médiatique du grand jour en un seul endroit, alors assurez-vous de le consulter et de vous renseigner sur vos produits Apple préférés qui ont reçu de nouvelles mises à jour.

Apple annonce l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max avec des écrans plus grands, un nouveau contrôle de l’appareil photo et plus encore

Apple a annoncé lundi l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max, ses derniers smartphones phares, dotés d’écrans plus grands, d’un tout nouveau bouton de contrôle de l’appareil photo et de la puce A18 Pro.



L’iPhone 16 Pro est doté d’un écran de 6,3 pouces, tandis que l’iPhone 16 Pro Max est doté d’un écran de 6,9 ​​pouces, soit le plus grand écran d’iPhone jamais conçu. Les bordures autour de l’écran sont les plus fines de tous les appareils Apple, tandis que le cadre en titane présente désormais une nouvelle finition sablée et est disponible dans une sélection actualisée d’options de couleurs : un titane noir plus foncé, un titane blanc plus brillant, un titane naturel et un nouveau titane désert.

Apple annonce l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus avec bouton d’action, contrôle de l’appareil photo et plus encore

Apple a également annoncé l’iPhone 16 de 6,1 pouces et l’iPhone 16 Plus de 6,7 pouces, avec une nouvelle fonctionnalité clé : le contrôle de l’appareil photo sur le côté des appareils. Comme annoncé, le contrôle de l’appareil photo est placé sous le bouton d’alimentation et vous pouvez contrôler diverses fonctionnalités de l’application Appareil photo en appuyant dessus ou en le faisant glisser.



Parmi les autres fonctionnalités, citons le bouton Action introduit sur les modèles iPhone 15 Pro l’année dernière, une « grosse amélioration » de l’autonomie de la batterie, des écrans plus lumineux et plus durables, la prise en charge du Wi-Fi 7 et une puce A18 avec un Neural Engine 16 cœurs jusqu’à deux fois plus rapide pour Apple Intelligence. Les appareils sont dotés d’un verre arrière coloré, avec des finitions éclatantes Ultramarine, Teal, Pink, White et Black disponibles.

Apple annonce une Apple Watch Series 10 plus fine avec un écran plus grand que l’Ultra

Lors de son événement, Apple a annoncé l’Apple Watch Series 10, dotée d’un écran OLED grand angle plus grand que celui de l’Apple Watch Ultra, la société décrivant la nouvelle Series 10 comme « le plus grand écran et le design le plus fin jamais conçu ».



La Série 10 mesure 9,7 mm d’épaisseur, soit près de 10 % de moins que la Série 9, et pèse 20 % de moins que la Série 9 en acier inoxydable. Les boîtiers en aluminium pèsent également jusqu’à 10 % de moins, tandis que la Série 10 est également disponible en titane de grade 5, remplaçant l’acier inoxydable.

Bien que nous n’ayons pas reçu de modèles Apple Watch Ultra ou Apple Watch SE mis à jour, nous avons eu droit à une nouvelle finition noire pour l’Apple Watch Ultra 2, ainsi qu’une Apple Watch Hermès Ultra 2. Apple a également introduit une nouvelle boucle milanaise en titane pour les deux couleurs de l’Ultra.

Apple dévoile les AirPods 4 avec deux modèles dotés d’un ajustement amélioré, d’un port USB-C et plus encore

Comme prévu, Apple a présenté lundi deux modèles d’AirPods 4, un modèle de base à 129 $ pour remplacer les AirPods 2 et un modèle haut de gamme avec suppression active du bruit et un étui prenant en charge le chargement sans fil et doté d’un haut-parleur pour les capacités Find My.



Apple a également dévoilé des écouteurs AirPods Max mis à jour lors de l’événement, mais les seuls changements sont de nouvelles couleurs et un passage de Lightning à USB-C pour le chargement et la connectivité. Aucune autre mise à jour matérielle n’est incluse.

iOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11 et plus encore seront lancés le 16 septembre

Alors que tous les nouveaux matériels d’Apple devraient être disponibles le vendredi 20 septembre, la société s’en tient à la tradition et publie ses principales nouvelles versions de systèmes d’exploitation quelques jours plus tôt.



iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11 et bien d’autres seront tous disponibles le lundi 16 septembre. Il est toutefois important de noter que les fonctionnalités d’Apple Intelligence ne seront pas disponibles dans cette série de mises à jour et commenceront plutôt à être déployées dans des mises à jour de suivi probablement prévues pour fin octobre.

Bulletin d’information MacRumors

Chaque semaine, nous publions une newsletter par e-mail comme celle-ci mettant en évidence les principales actualités d’Apple, ce qui en fait un excellent moyen d’obtenir un récapitulatif de la semaine en abordant tous les principaux sujets que nous avons abordés et en rassemblant les histoires connexes pour une vue d’ensemble.

Donc si vous voulez avoir Les meilleures histoires comme le récapitulatif ci-dessus livré dans votre boîte de réception chaque semaine, abonnez-vous à notre newsletter!