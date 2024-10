À la une : nouvel iPad Mini, mises à jour Mac à venir et plus encore

La première d’une série de mises à jour imminentes des produits Apple est arrivée cette semaine avec l’iPad mini de septième génération, mais que nous réserve-t-il d’autre et quand pouvons-nous nous attendre à les voir ?



Du côté logiciel, la sortie publique d’iOS 18.1 et les mises à jour associées avec les premières fonctionnalités d’Apple Intelligence se rapprochent de plus en plus, et nous pouvons nous attendre à ce que davantage de ces fonctionnalités arrivent avec iOS 18.2 avant la fin de l’année, alors lisez la suite ci-dessous pour en savoir plus. tous les détails sur ces histoires et bien plus encore !

Apple dévoile le nouvel iPad Mini avec la puce A17 Pro et Apple Intelligence

Surprendre! Alors que nous attendions une mise à jour pour l’iPad mini lors d’un événement Apple vers la fin du mois, Apple a abandonné l’annonce par communiqué de presse cette semaine plus tôt que prévu.



L’iPad mini ayant fait l’objet d’une refonte de conception dans la dernière génération sortie en 2021, la conception de cette année reste la même, mais il existe un certain nombre de mises à niveau internes menées par une puce A17 Pro pour ajouter la prise en charge des prochaines fonctionnalités Apple Intelligence.

La mise à jour inclut également un certain nombre de changements mineurs tels que des vitesses de données USB-C plus rapides, alors assurez-vous de consulter notre comparaison complète du guide d’achat pour voir ce qui a changé entre les modèles iPad mini de sixième et septième génération.

Un événement Apple est-il encore probable en octobre après l’annonce surprise de l’iPad Mini 7 de cette semaine ?

Le lancement du nouvel iPad mini via un communiqué de presse cette semaine n’est qu’un signe qui remet en question la possibilité qu’Apple organise son événement produit en octobre.



Bien que nous n’ayons pas entendu beaucoup de rumeurs spécifiques, un autre produit sur le calendrier des événements potentiels était un iPad de 11e génération, mais avec Apple réduisant le prix du modèle de 10e génération en Europe et retirant l’adaptateur secteur de la boîte cette semaine. , une mise à jour à court terme de ce produit semble désormais peu probable.

Pourtant, nous nous attendons à ce qu’une multitude de mises à jour Mac basées sur M4 arrivent très prochainement, y compris une refonte majeure pour le Mac mini, il semble donc qu’il y en ait encore assez pour qu’Apple puisse se montrer lors d’un court événement virtuel s’il choisit de le faire. .

iOS 18.1 inclut l’option permettant de définir l’adresse e-mail « principale » et de modifier l’adresse e-mail iCloud

Alors que nous continuons à nous diriger vers une version publique pour iOS 18.1 et les mises à jour associées, nous découvrons toujours de nouvelles fonctionnalités et ajustements dans la mise à jour. L’une des dernières nouveautés est une nouvelle option permettant de modifier l’adresse e-mail principale associée à votre compte Apple, ce qui est particulièrement pratique pour ceux qui effectuent beaucoup de collaboration documentaire et d’autres tâches qui rendent l’adresse de votre compte Apple visible à d’autres personnes.



Apple a lancé la septième version bêta d’iOS 18.1 cette semaine, car elle viserait une sortie publique le lundi 28 octobre.

iOS 18.2 devrait ajouter ces fonctionnalités Apple Intelligence supplémentaires

Avec la première série de fonctionnalités Apple Intelligence arrivant plus tard ce mois-ci dans iOS 18.1, de nombreuses autres fonctionnalités sont encore à venir dans les futures mises à jour.



iOS 18.2 est le prochain, avec une sortie attendue en décembre, et il devrait apporter un certain nombre de nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence, notamment la prise en charge de l’anglais localisé dans plusieurs pays au-delà des États-Unis, des capacités de génération d’images avec Image Playground et Genmoji, Visual Intelligence. pour extraire des informations sur le monde qui vous entoure via l’appareil photo de l’iPhone 16 et l’intégration avec ChatGPT.

Les modèles d’iPhone 17 Pro devraient introduire ces 5 nouvelles fonctionnalités

Oui, la gamme iPhone 16 n’est disponible que depuis un mois, mais certains utilisateurs souhaitent attendre encore un an et envisagent ce à quoi ils pourraient s’attendre avec la gamme iPhone 17 de l’année prochaine.



Jusqu’à présent, au moins cinq changements clés devraient être apportés aux modèles iPhone 17 et/ou iPhone 17 Pro, notamment des caméras avant améliorées, une caméra arrière téléobjectif améliorée et une RAM accrue sur l’un ou les deux modèles Pro, et plus encore.

Nous nous attendons également à ce qu’un « iPhone 17 Air » allégé remplace le modèle Plus actuel de la gamme, et nous continuons d’entendre des rumeurs sur les fonctionnalités que ce nouveau modèle pourrait inclure.

Newsletter MacRumors

Chaque semaine, nous publions une newsletter par e-mail comme celle-ci mettant en avant les principales actualités Apple, ce qui en fait un excellent moyen d’obtenir un récapitulatif succinct de la semaine sur tous les principaux sujets que nous avons abordés et de rassembler des actualités connexes pour un grand – vue photo.

Alors si tu veux avoir meilleures histoires comme le récapitulatif ci-dessus envoyé dans votre boîte de réception chaque semaine, abonnez-vous à notre newsletter!