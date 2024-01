À la une : modifications majeures d’iOS 17.4, mises à jour pour MacBook et iPad, et plus encore

Énorme nouvelle cette semaine pour les utilisateurs iOS dans l’Union européenne, avec des changements majeurs dans les politiques d’Apple à venir avec iOS 17.4 concernant les magasins d’applications alternatifs, les navigateurs par défaut, les options de paiement NFC, et plus encore.

Cette semaine a également vu la sortie publique d’iOS 17.3 avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, des rumeurs sur le matériel à venir, la fin d’une ère pour le commerce de détail Apple, et plus encore, alors lisez la suite ci-dessous pour tous les détails !

iOS 17.4 présente des marchés d’applications alternatifs sans commission dans l’UE

Apple a lancé cette semaine la première version bêta pour développeurs d’iOS 17.4, et cela s’accompagne de changements importants, notamment pour que les utilisateurs de l’Union européenne se conforment à la loi sur les marchés numériques qui entre en vigueur début mars.



Plus particulièrement, iOS 17.4 permettra aux utilisateurs de l’UE d’installer des applications à partir de marchés autres que l’App Store. Apple ne facturera pas de commission sur les achats de ces applications, mais il y aura des frais de technologie de base par installation.

D’autres changements apportés par iOS 17.4 incluent la prise en charge mondiale des applications de streaming de jeux, permettant aux utilisateurs de l’UE de définir des navigateurs tiers par défaut et l’ouverture des capacités NFC de l’iPhone dans l’Espace économique européen pour prendre en charge les paiements par des systèmes autres qu’Apple Pay et l’application Portefeuille.

Apple lance iOS 17.3 et iPadOS 17.3 avec protection contre le vol des appareils, listes de lecture Apple Music collaboratives et plus encore

La version bêta initiale d’iOS 17.4 intervient juste après la sortie publique d’iOS 17.3 et des mises à jour associées du système d’exploitation cette semaine. iOS 17.3 apporte une nouvelle fonctionnalité de protection des appareils volés pour vous aider à sécuriser votre appareil et vos comptes.



La mise à jour apporte également des listes de lecture collaboratives Apple Music avec des réactions emoji, la prise en charge de l’utilisation d’AirPlay pour diffuser du contenu directement sur certains téléviseurs d’hôtel, et bien plus encore.

Les nouveaux modèles d’iPad Air, d’iPad Pro et de MacBook Air devraient être lancés en mars ou avril

Apple prévoit de lancer de nouveaux modèles d’iPad Air, d’iPad Pro et de MacBook Air au printemps de cette année, selon BloombergC’est Mark Gurman. Sur la base de ce délai, les appareils pourraient être commercialisés dès mars ou avril prochain.



L’iPad Pro devrait connaître une refonte importante comprenant des écrans OLED, une puce M3 et peut-être un système de caméra Face ID paysage. Pendant ce temps, l’iPad Air devrait voir une nouvelle option de 12,9 pouces rejoindre la taille existante de 10,9 pouces, tandis que le MacBook Air devrait bénéficier de mises à niveau largement internes, telles que le passage à la puce M3.

Voici à quoi ressemble l’énorme boîte d’Apple Vision Pro

Apple n’a pas encore officiellement révélé au public à quoi ressemblera le boîtier de l’Apple Vision Pro, mais MacRumeurs a vu une vidéo d’un employé interne qui offre un aperçu de l’emballage et nous avons créé un rendu qui se rapproche du design.



La boîte est un peu plus grande que ce à quoi on pourrait s’attendre, avec le casque, les bracelets et autres pièces diverses tous emballés dans une boîte blanche relativement simple avec une vue frontale du casque sur le dessus.

Les utilisateurs d’iPhone 7 aux États-Unis pourraient recevoir jusqu’à 349 $ de paiement d’Apple

Apple a accepté l’année dernière de payer 35 millions de dollars pour régler un recours collectif américain alléguant que l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus étaient sujets à des problèmes audio en raison d’une puce défectueuse dans les appareils, et a maintenant commencé à informer les clients éligibles par e-mail.



Vous pourriez avoir droit à un paiement d’Apple si vous êtes un résident américain qui possédait un iPhone 7 ou un iPhone 7 Plus entre le 16 septembre 2016 et le 3 janvier 2023 et qui a signalé à Apple des problèmes audio couverts par le règlement et/ou payé. Apple de sa poche pour faire réparer ou remplacer votre iPhone en raison des problèmes audio couverts.

La boutique Infinite Loop d’Apple ferme définitivement

Comme annoncé précédemment, Apple a fermé définitivement ses magasins Infinite Loop et Royal Hawaiian aux États-Unis le 20 janvier. Apple a déclaré que tous les employés des deux magasins auraient la possibilité de rester dans l’entreprise.



Infinite Loop a servi de siège social d’Apple à Cupertino, en Californie, de 1993 à 2017, date à laquelle Apple Park a ouvert ses portes à proximité. Le magasin du campus a existé sous diverses formes pendant plus de 30 ans et était situé au niveau de la rue, près de l’entrée du bâtiment de bureaux principal. Dans sa version la plus récente, elle vendait un mélange de produits Apple standard et de produits uniques de marque Apple, tels que des chemises, des bouteilles réutilisables, des tasses et des cahiers.

Newsletter MacRumors

Chaque semaine, nous publions une newsletter par e-mail comme celle-ci mettant en avant les principales actualités Apple, ce qui en fait un excellent moyen d’obtenir un récapitulatif succinct de la semaine sur tous les principaux sujets que nous avons abordés et de rassembler des actualités connexes pour un grand – vue photo.

Alors si tu veux avoir Meilleures histoires comme le récapitulatif ci-dessus envoyé dans votre boîte de réception chaque semaine, Abonnez-vous à notre newsletter!