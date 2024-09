À la une : iOS 18 et macOS Sequoia sont désormais disponibles, lancement de l’iPhone 16 et plus encore

Ce fut une autre semaine chargée dans l’univers Apple, marquée par la sortie d’iOS 18 et d’autres mises à jour majeures du système d’exploitation lundi et le lancement de tout le nouveau matériel vendredi.



En plus d’examiner en profondeur iOS 18, macOS Sequoia, l’iPhone 16 et plus encore, nous gardons également un œil sur d’autres mises à jour provenant d’Apple, qui pourraient arriver dès le mois prochain avec un autre événement d’une certaine sorte, alors lisez ci-dessous pour tous les détails !

Apple lance iOS 18 et iPadOS 18 avec personnalisation de l’écran d’accueil, verrouillage des applications, application de mots de passe et plus encore

Une semaine après son grand événement de septembre, Apple a officiellement publié iOS 18 et les principales mises à jour du système d’exploitation associées au public lundi. Il y a une tonne de nouvelles fonctionnalités et de changements dans la version, alors assurez-vous de consulter notre liste des dix choses à faire en premier après la mise à jour ainsi que notre méga guide ultime qui rassemble toute notre couverture des nouveautés et de nos aperçu vidéo rapide des principaux points saillants.



Cependant, un élément important d’iOS 18 n’a pas encore fait ses débuts : il s’agit de la suite de fonctionnalités Apple Intelligence qu’Apple promeut depuis la WWDC en juin. La première de ces fonctionnalités basées sur l’IA apparaîtra dans iOS 18.1 et les mises à jour associées le mois prochain, et d’autres suivront dans les mises à jour suivantes.

Et une dernière remarque : les propriétaires d’iPad Pro M4 doivent savoir qu’Apple a retiré la mise à jour iPadOS 18 pour ces modèles après qu’un certain nombre d’utilisateurs ont signalé des installations échouées qui ont bloqué leurs appareils. Nous attendons toujours une version révisée de la mise à jour qui évite le problème.

Apple lance macOS Sequoia avec mise en miroir de l’iPhone, application de mots de passe, mises à jour de mosaïque de fenêtres et plus encore

Apple ne publie pas toujours les nouvelles versions d’iOS et de macOS simultanément, mais ce fut le cas cette année puisque macOS Sequoia a également fait ses débuts lundi.



Les points forts de macOS Sequoia incluent une fonction de mise en miroir de l’iPhone qui vous permet d’interagir avec votre iPhone depuis votre Mac pendant que votre téléphone reste verrouillé et dans la pièce ou dans un sac, une nouvelle application Mots de passe et une mosaïque de fenêtres améliorée pour le multitâche, mais assurez-vous également de parcourir notre guide complet couvrant 50 fonctionnalités de macOS Sequoia qui valent la peine d’être vérifiées.

Les commandes d’iPhone 16 et d’iPhone 16 Pro commencent à arriver chez les clients

Tous les nouveaux produits d’Apple, y compris la gamme iPhone 16, l’Apple Watch Series 10, les AirPods 4 et les versions modifiées d’autres modèles d’Apple Watch et d’AirPods Max, sont désormais officiellement disponibles depuis le vendredi 20 septembre. Nous avons commencé à tester le dernier matériel d’Apple, en commençant par l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Pro Max.



Les premières critiques des médias sur les modèles iPhone 16 et iPhone 16 Pro ont été relativement positives, même si de nombreuses mises à jour sont assez itératives et que les fonctionnalités Apple Intelligence plus puissantes pour lesquelles ces appareils ont été optimisés n’arriveront que plus tard.

Test de l’Apple Watch Series 10 : une mise à niveau solide avec une fonctionnalité « époustouflante » inattendue

Des critiques médiatiques sur l’Apple Watch Series 10 ont également été partagées avant le lancement officiel, les critiques appréciant le design plus fin et les écrans plus grands.



Parmi les autres fonctionnalités phares, citons les nouveaux matériaux et finitions du boîtier, la détection de l’apnée du sommeil (également disponible pour les séries 9 et Ultra 2), la possibilité de diffuser de l’audio via le haut-parleur de la montre et une isolation vocale étonnamment bonne qui garantit que vous pouvez être entendu lorsque vous prenez des appels téléphoniques ou FaceTime sur votre montre dans des environnements bruyants.

Test des AirPods 4 : « Une alternative presque parfaite aux AirPods Pro »

Deux nouveaux modèles d’AirPods 4 sont également en cours d’arrivée, dont un modèle d’entrée de gamme et un autre avec suppression active du bruit et un boîtier amélioré offrant une charge sans fil et un haut-parleur pour la prise en charge de Find My.



Les premiers avis sur les AirPods 4 ont salué la qualité sonore et les améliorations de confort, la suppression active du bruit malgré l’absence d’embouts en silicone pour assurer l’étanchéité du conduit auditif, et le boîtier plus fin. Dans l’ensemble, beaucoup pensent qu’ils constituent une excellente alternative aux AirPods Pro pour ceux qui cherchent à dépenser un peu moins ou qui préfèrent le design à oreille ouverte.

Des mises à jour pour les Mac M4 et les iPad sont attendues lors du prochain événement Apple

Nous revenons encore de l’événement de ce mois-ci, mais les rumeurs se tournent déjà vers ce qui va arriver dans le futur, et cela inclut un événement de suivi potentiellement substantiel pour octobre où nous pourrions voir un certain nombre de Mac basés sur M4 et une ou plusieurs mises à jour iPad.



Le Mac mini pourrait être la vedette du salon, avec une nouvelle conception qui le réduirait à la taille d’une Apple TV, mais offrirait toujours jusqu’à cinq ports USB-C et d’autres options de connectivité. Un nouvel iPad mini est également attendu lors de l’événement, et bien qu’un iPad de 11e génération semble également probable, un nouveau rapport suggère que le moment n’est peut-être pas encore tout à fait propice pour lui.

