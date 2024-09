À la télévision, en streaming et lors des soirées débats

L’ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris. (Photos : Seth Wenig-Pool/Getty Images ; Jim Vondruska/Getty Images)

Alors que l’ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris se préparent pour leur premier — et peut-être unique — débat présidentiel mardi à Philadelphie, la campagne Harris-Walz et ses partisans organiseront quelque 280 soirées de débat dans tout l’État.

Les soirées de surveillance de Harris-Walz couvrent presque tous les 67 comtés de Pennsylvanieet suivez la campagne de mobilisation des électeurs du week-end à travers l’État, qui comprenait des lancements de campagnes et des événements bancaires téléphoniques.

La campagne Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires dimanche concernant l’organisation éventuelle de soirées de débat de campagne en Pennsylvanie cette semaine.

Le débat au National Constitution Center de Philadelphie sera diffusé en direct sur ABC à 21 heures mardi et retransmis en direct sur ABC News Live, Disney Plus et Hulu. Les journalistes d’ABC David Muir et Linsey Davis serviront de modérateurs ; il n’y aura pas de public en direct et les micros des candidats seront coupés lorsque ce ne sera pas leur tour de parler.

Le débat du 27 juin entre Trump et le président Joe Biden, alors candidat démocrate, s’est mal passé pour le président sortant. Biden a donné des réponses hésitantes et peu claires à certaines questions et est apparu confus. Cette performance a incité les démocrates à demander à Biden de se retirer en faveur d’un autre candidat, ce qu’il a fait le 21 juillet. Il a immédiatement soutenu Harris.

Les candidats et leurs colistiers ont passé beaucoup de temps en Pennsylvanie alors que la campagne entre dans sa dernière ligne droite, les 19 votes électoraux étant considérés comme essentiels pour l’un ou l’autre candidat. Le gouverneur du Minnesota Tim Walz, le candidat démocrate à la vice-présidence, était à Lancaster et Pittsburgh mercredi et à Erie jeudi, tandis que le second gentleman Doug Emhoff faisait campagne à Allentown samedi. Trump était en Pennsylvanie pour la dernière fois mercredi lorsqu’il a enregistré une interview sur Fox News à Harrisburg.

Harris a travaillé sur préparation au débat à Pittsburghet le samedi arrêté chez Penzeys Spices dans le quartier Strip District de la ville, où elle a discuté avec les électeurs et acheté des épices. Trump a organisé un meeting de campagne dans une zone rurale du Wisconsin, samedi, où il a promis des tarifs douaniers et affirmé, sans citer de preuves, que les immigrants sans papiers représentaient une menace pour le Wisconsin.

Un nouveau Sondage Times-Siena publié dimanche a montré que Harris avait une légère avance sur Trump en Pennsylvanie, mais que Trump avait un avantage au niveau national.