Entre réseau, câble et streaming, le paysage télévisuel moderne est vaste. Voici quelques-unes des émissions, des émissions spéciales et des films à venir à la télévision cette semaine, du 25 janvier au janvier. 31. Les détails et les horaires sont sujets à changement.

Lundi

SNOWPIERCER 21h sur TNT. Daveed Diggs et Jennifer Connelly jouent dans cette série de thrillers de science-fiction, basée à la fois sur le film de science-fiction du même nom de Bong Joon Ho et sur la série de romans graphiques français qui ont inspiré ce film. Tous les trois partagent un commentaire social mordant et un cadre post-apocalyptique: un train faisant le tour d’une terre gelée ravagée par une calamité climatique, transportant une population de survivants humains divisés par classe. La première saison de la série télévisée a présenté un ancien détective de police (Diggs) et un membre de la direction bourgeoise du train, Melanie Cavill (Connelly), qui a une sympathie rare pour les habitants de la classe inférieure du train. La deuxième saison, qui débutera lundi soir, en révélera davantage sur le mystérieux créateur milliardaire du train, joué par Sean Bean. L’émission a des échos imprévus avec la vie réelle et présente – comme Connelly l’a souligné dans une interview avec le New York Times en mai de l’année dernière, lorsque la première saison a débuté. «Tout le monde dans ce train a été séparé de sa communauté, de la vie qu’il a vécue, des lieux qu’il aimait», a-t-elle déclaré. «Nous n’imaginions pas qu’au moment de la sortie de cette série, nous vivrions tous une version de cela.» En entrant dans la deuxième saison, cette grave résonance demeure.

INARRÊTABLE (2010) 17h30 sur AMC. Pour une expérience choo-choo avec moins de mordant social (mais plus de wizz-bang) que «Snowpiercer», considérez «Unstoppable», un film d’action avec Denzel Washington et Chris Pine. Réalisé par Tony Scott, le film présente Washington comme un railman vétéran qui est jumelé à un jeune chef d’orchestre (Pine). Le complot suit les efforts du couple pour arrêter un train en fuite rempli de cargaison toxique, qui menace de provoquer une catastrophe environnementale si le train déraille. Leur mission est un «divertissement cinétique et dingue», a écrit Manohla Dargis dans sa critique pour The Times. Scott, a-t-elle écrit, «crée un monde d’une richesse inattendue de trains déferlants et précipités traversant des paysages industriels et naturels tout aussi beaux.