Entre réseau, câble et streaming, le paysage télévisuel moderne est vaste. Voici quelques-unes des émissions, des émissions spéciales et des films à venir à la télévision cette semaine, du 11 janvier au 11 janvier. 17. Les détails et les horaires sont sujets à changement. Lundi TOUTES LES HISTOIRES AMÉRICAINES 20h sur la CW. La vie du secondeur de football Spencer Paysinger a été l’inspiration pour la série dramatique sportive CW «All American». Paysinger co-anime ce documentaire spécial, qui présente huit athlètes qui ont surmonté des circonstances extraordinaires dans leur propre vie – y compris le sprinter paralympique et le saut en longueur Scout Bassett, la championne olympique de lancer de poids Michelle Carter et la sprinter paralympique David Brown. La spéciale est divisée en deux parties d’une heure (la deuxième est diffusée le 1er février). Mardi TROUVEZ VOS RACINES 20 h sur PBS (consultez les listes locales). Les racines ancestrales du journaliste de radio Norah O’Donnell, du créateur de mode Zac Posen et de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi seront mises à jour dans la finale de la saison 6 de Henry Louis Gates, la longue émission d’histoire familiale de Jr. Les faits saillants incluent une séquence dans laquelle Pelosi examine le manifeste des passagers d’un navire arrivé à New York en 1912 transportant son grand-père, sa grand-mère et leurs enfants, dont la mère de Pelosi. «Je suis très fier du courage qu’ils ont dû venir en Amérique», déclare Pelosi, «et pour tenter leur chance en Amérique.» Mercredi APPELLE TA MÈRE 21h30 sur ABC. Kyra Sedgwick joue le rôle d’une mère qui se fraye un chemin dans la vie de ses jeunes enfants adultes dans cette nouvelle sitcom de Kari Lizer («Les nouvelles aventures de la vieille Christine»). La série a été décrite par ABC comme une «venue de la comédie d’âge moyen».

Jeudi

PREMIÈRE RÉFORMÉ (2017) 19 h 00 sur Showtime 2. Le talent de Paul Schrader pour la terreur de la construction stable, autrefois utilisé pour alimenter son scénario de «Taxi Driver», est mis en valeur dans le beaucoup plus récent «First Reformed», que Schrader a écrit et réalisé. Ethan Hawke incarne le révérend Ernst Toller, un pasteur protestant usé dans une petite vieille église du nord de l’État de New York. Le film suit Toller alors qu’il devient de plus en plus angoissé – par sa santé défaillante, par une méga-église moderne à proximité et, finalement, par une tragédie. Il développe également une proximité avec une jeune locale, Mary (Amanda Seyfried), qui devient peut-être la présence la moins sombre de sa vie (bien que la barre soit basse). «C’est le portrait d’une âme tourmentée», écrivait AO Scott dans sa revue pour le New York Times, «d’autant plus puissante qu’elle a été conçue et exécutée méticuleusement». Vendredi