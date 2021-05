À la télé cette semaine: ‘144’ et ‘Pride’

Entre réseau, câble et streaming, le paysage télévisuel moderne est vaste. Voici quelques-unes des émissions, des émissions spéciales et des films à venir à la télévision cette semaine, du 10 au 16 mai. Les détails et les horaires sont sujets à changement.







lundi

POV: À TRAVERS LA NUIT (2020) 22 h sur PBS (consultez les listes locales). Dans ce documentaire, la réalisatrice Loira Limbal capture la vie à la crèche Dee’s Tots à New Rochelle, NY Pour ce faire, il fallait filmer 24 heures sur 24: le centre fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sous la surveillance d’un couple, Deloris et Patrick Hogan, qui dirige l’entreprise depuis leur domicile. Limbal montre à la fois la chaleur et le travail extrême requis pour faire fonctionner l’entreprise. Elle suit également certains des parents clients, dont la vie exigeante – travailler plusieurs emplois, prendre des quarts de nuit – les a conduits au centre en premier lieu. Le documentaire «témoigne des luttes de ces travailleurs, de leur tendresse et de leur miséricorde», a écrit Teo Bugbee dans sa revue pour le New York Times. Limbal, a ajouté Bugbee, « garde son regard fixe, et sa rigueur de vérité devient un acte de solidarité. »

LIFETIME PRÉSENTE LE POUVOIR DE VARIÉTÉ DES FEMMES LES HUMORISTES 20 h à vie. Les interprètes honorés dans le numéro «Power of Women» du magazine Variety cette année sont Mindy Kaling, Maya Rudolph, Julia Louis-Dreyfus, Sofía Vergara, Michaela Coel et Kate McKinnon. Ce compagnon spécial est construit autour de conversations avec les lauréats. Les intervieweurs comprendront Aidy Bryant, Bowen Yang et Natasha Lyonne. Tina Fey rendra également hommage à Gilda Radner.