À la table de la défense, Trump utilise la salle d’audience comme scène

Il secoua la tête avec colère, assis le dos voûté. Il a parlé à ses avocats, ses paroles étant parfois tout à fait audibles dans la salle d’audience bondée. Il a écrit des instructions à l’intention de son équipe de défense et les a poussées à se frayer un chemin. Il est arrivé en retard à un moment donné, et à un autre moment, alors qu’un avocat qui le poursuivait s’adressait au jury, il est parti en courant.

Le comportement de l’ancien président Donald J. Trump alors qu’il assistait au procès en diffamation qui s’est terminé vendredi par un jury lui ordonnant de payer 83,3 millions de dollars à l’écrivain E. Jean Carroll – et sa conduite similaire dans une affaire civile en cours à New York – a montré son mépris. à la fois pour un système juridique cherchant à le tenir responsable et pour les protocoles des salles d’audience sur lesquelles il a peu de contrôle.

Son utilisation de la table de la défense comme scène a également fourni des indices au public et un rappel à sa propre équipe juridique sur la façon dont il pourrait se comporter si et quand l’une des quatre affaires pénales auxquelles il est confronté devait être jugée. Dans tous ces cas, il devra être présent tout au long de la procédure, contrairement à l’affaire Carroll ou à l’affaire du procureur général de New York l’accusant de fraude commerciale, deux procès civils auxquels il était libre d’assister ou non à sa guise.

Alors même qu’il s’apprêtait à finaliser la nomination républicaine à la présidentielle, M. Trump a comparu cinq jours après le procès Carroll dans la salle d’audience fédérale lambrissée et caverneuse de Manhattan du juge Lewis A. Kaplan, un juriste vétéran et pragmatique qui a traité des cas de terrorisme notables. Et ces derniers mois, il a siégé pendant plusieurs jours du procès à quelques pâtés de maisons de là, au 60 Center Street, où le juge Arthur F. Engoron de la Cour suprême de l’État a supervisé le procès pour fraude contre M. Trump et son entreprise.