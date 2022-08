À la suite d’inondations, des barbes typiques lors d’un événement politique du Kentucky

FANCY FARM, Ky. (AP) – Les républicains candidats au poste de gouverneur en 2023 ont pris la parole lors du plus grand événement politique du Kentucky samedi, dénigrant la gestion par le gouverneur Andy Beshear de la pandémie de COVID-19 tout en offrant un soutien aux efforts de rétablissement que le gouverneur démocrate dirige dans le sillage d’inondations et de tornades historiques.

Alors que ses adversaires lui pointaient des zingers, Beshear a passé la journée à consoler les familles déplacées par les inondations soudaines qui ont inondé la région des Appalaches il y a plus d’une semaine, tuant 37 personnes. Beshear a visité deux parcs d’État où certains des sans-abri soudains se sont réfugiés.

“Aujourd’hui, je suis dans nos parcs d’État, passant du temps avec nos familles de l’est du Kentucky qui ont été déplacées par les inondations catastrophiques”, a déclaré Beshear sur les réseaux sociaux. “Ces Kentuckiens ont traversé l’inimaginable. Ma priorité est d’être là pour eux.

En décembre dernier, des tornades meurtrières ont ravagé certaines parties de l’ouest du Kentucky. Le discours politique lors du pique-nique annuel de Fancy Farm – le début traditionnel de la campagne d’automne – a eu lieu à environ 16 kilomètres de Mayfield, qui a été directement touché par une tornade.

Fidèles à la réputation d’attaques énervées de l’événement, les républicains voulant renverser Beshear ont visé les restrictions que le gouverneur a imposées aux entreprises et aux rassemblements en réponse à la pandémie de COVID-19. Le gouverneur a déclaré que ses actions avaient sauvé des vies à un moment périlleux où les vaccins n’étaient pas disponibles. La législature dirigée par le GOP de l’État a limité le pouvoir d’élaboration des politiques virales du gouverneur dans une affaire réglée par la Cour suprême de l’État.

L’espoir de gouverneur du GOP, Ryan Quarles, a qualifié Beshear de “gouverneur de l’arrêt”.

“Il a fermé notre économie”, a déclaré Quarles, le commissaire à l’agriculture de l’État. «Il a fermé nos magasins ‘maman et pop’. Il a tué d’innombrables emplois et a gardé les magasins à grande surface ouverts.

“Les gens, ce n’est pas parce que nous avons vécu une pandémie mondiale que nos droits, nos libertés et nos libertés doivent être jetés par la fenêtre”, a-t-il ajouté.

Dans son discours, le président du Parti démocrate du Kentucky, Colmon Elridge, a pris la défense de Beshear, qui reçoit régulièrement de fortes cotes d’approbation des Kentuckiens dans les sondages. Elridge a salué les efforts de Beshear dans la direction des efforts de rétablissement dans l’ouest du Kentucky ravagé par les tornades et a déclaré qu’il ferait de même pour les victimes des inondations dans la région des Appalaches de l’État.

“Une fois de plus, notre gouverneur montre à travers ses actions comment nous nous présentons dans des moments de dévastation et embrassons nos compatriotes du Kentucky, non pas en tant que démocrates ou républicains, mais en tant que Kentuckiens”, a déclaré Elridge.

Beshear était déjà une non-présentation engagée pour le premier événement politique de l’État. Le gouverneur avait initialement prévu une visite en Israël qui coïncidait avec le pique-nique de Fancy Farm. Il a annulé ce voyage après les inondations massives qui ont frappé l’est du Kentucky.

La scène de Fancy Farm était dominée par des élus républicains, ce qui reflète la domination électorale du GOP. L’événement est un rite de passage pour les candidats à l’échelle de l’État, qui sont testés dans des discours de style souche dans la chaleur d’août tout en faisant face aux railleries et aux cris des partisans de l’autre parti.

Les attaques politiques ont été ponctuées d’appels à un soutien public continu pour les personnes qui se reconstruisent après les tornades et qui sont confrontées à la même tâche ardue dans les zones ravagées par les inondations.

“Nous pourrions partager quelques rires aujourd’hui, mais que nous soyons républicains ou démocrates, sachez que nous sommes avec vous”, a déclaré l’espoir du gouverneur du GOP, Daniel Cameron. «Lorsque des catastrophes naturelles frappent, nous enlevons nos chapeaux partisans et nous nous enracinons les uns les autres. Nous aidons à réparer et nous aidons à reconstruire.

Cameron s’est ensuite tourné vers la promotion de sa candidature. Il a vanté son approbation de l’ancien président Donald Trump et son travail en tant que procureur général de l’État pour défendre les lois anti-avortement du Kentucky et lutter contre les politiques de l’administration Biden devant les tribunaux.

“Je suis le meilleur candidat et le seul candidat qui peut battre Andy Beshear l’automne prochain”, a déclaré Cameron.

Deux autres candidats au poste de gouverneur du GOP ont également fait des présentations à la foule et à un public de télévision de tout l’État qui a regardé – l’auditeur d’État Mike Harmon et le représentant de l’État Savannah Maddox.

Absent du discours politique de samedi était le républicain le plus puissant du Kentucky, le leader du GOP au Sénat, Mitch McConnell. Un pilier du pique-nique pendant des décennies, McConnell savoure le combat verbal mais a raté l’événement en raison de ses fonctions au Sénat. Dans un discours au Sénat samedi, McConnell a déclaré que le rôle du gouvernement fédéral dans le long rétablissement des zones endommagées par les inondations augmentera une fois la reconstruction commencée.

« Bientôt, je visiterai moi-même la région pour rencontrer les victimes des inondations et écouter leurs préoccupations », a déclaré McConnell. “Ensuite, je rapporterai ce que j’entends de mes électeurs à Washington et veillerai à ce que nous nous tenions à leurs côtés alors que nous reconstruisons plus gros et mieux qu’avant.”

Biden a déclaré une catastrophe fédérale pour diriger l’argent de secours vers les comtés durement touchés du Kentucky.

Bruce Schreiner, Associated Press