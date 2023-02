À la suite de son père, Chandler Stephenson impressionne ses coéquipiers des Golden Knights sur le gril

Après le dîner chez Chandler Stephenson, les joueurs des Golden Knights demandent généralement des recettes pour les côtes levées de Curt et la salade César en sortant. La nourriture est si bonne que certains de ses anciens coéquipiers à Washington en parlent encore aujourd’hui.

Le père de Stephenson, Curt, adore cuisiner et griller et a transmis ces compétences à son fils, qui les utilise pour impressionner occasionnellement ses coéquipiers.

Tu dois avoir les côtes de Curt.

“Je ne sais pas ce que c’est, mais c’est ce que disent tous ceux qui ont eu les côtes”, a déclaré Chandler Stephenson. « C’est juste quelque chose qu’il a toujours fait. Plus il les a cuisinés, plus il les a perfectionnés.

Tout a commencé avec Curt Stephenson cuisinant pour les coéquipiers de son fils au début de sa carrière. Les anciens des Capitals Nathan Walker et Riley Barber aimaient particulièrement les côtes. Maintenant que Chandler a vieilli et a un fils, il suit les traces de son père.

“Stevie est un bon cuisinier”, a déclaré Zach Whitelcoud avec un sourire. “Je pense que la meilleure chose que j’ai eue de lui, ce sont ses côtes. Ils sont légitimes.

La saison dernière, alors que Whitecloud était absent de la plupart des membres de l’équipe pour soigner une blessure, il s’est rendu chez Chandler Stephenson pour le dîner.

“Ma petite amie était à Londres pour un programme d’échange, alors j’étais seul pendant cinq mois au début de l’année dernière”, se souvient Whitecloud. “Ne pas être avec l’équipe devient vraiment solitaire.”

Étant le coéquipier voisin qu’il est, Chandler Stephenson l’a invité à dîner. Il a commencé le repas en préparant une salade César à table Whitecloud à partir de zéro. Il a arrosé le bol géant de laitue avec de l’huile d’olive, de la sauce Worcestershire et du vinaigre de vin rouge, y a jeté un jaune d’œuf et de l’ail haché avant de le terminer avec un filet de citron frais.

“La première fois que je l’ai eu, je pense que j’ai mangé tout un saladier tout seul”, a déclaré Whitecloud. « C’était incroyable. Si bon.”

Whitecloud a obtenu la recette et dit que c’est un aliment de base régulier dans sa maison maintenant. Il l’a même préparé pour un dîner avec les parents de sa petite amie et a dit que c’était un succès.

“C’est tout Stevie,” dit-il.

Les joueurs de hockey recherchent rarement le crédit individuel et détournent plutôt les éloges de leurs coéquipiers, et apparemment cela vaut aussi pour la cuisine. Whitecloud crédite Chandler Stephenson, qui crédite son père, qui crédite un ancien chef avec qui il s’est lié d’amitié à Saskatoon.

“J’aime la bonne nourriture”, a déclaré Curt Stephenson. “Comment tout cela est arrivé, c’est que chez nous, il y a un gars formidable nommé Peter Rizos qui dirigeait de bons restaurants assez élaborés. Dans ma jeunesse, je m’y arrêtais de temps en temps, et nous devions être de bons amis. Il commençait à concocter des petites salades César et des trucs comme ça, et j’ai appris de lui.

Rizos, qui est décédé depuis, dirigeait des restaurants en Saskatchewan et a même publié un livre de cuisine intitulé “Dining With Peter Rizos”. Avec son aide, Curt a développé ses propres vinaigrettes, assaisonnements et sauces maison.

Curt a toujours aimé faire des grillades, mais Chandler n’a pas toujours été l’élève le plus disposé. Il se souvient avec émotion lorsque Chandler n’avait que 5 ans, lorsque les Stephenson ont accueilli des voisins pour un dîner de homard.

Il n’est pas facile d’obtenir des homards frais à Saskatoon, en Saskatchewan, à des centaines de milles de l’océan de part et d’autre. Curt recevait occasionnellement une commande via Rizos et ramenait un lot de crustacés vivants à la maison.

“Nous avions environ une douzaine de homards dans la piscine pleine d’eau salée, car nous ne les faisions pas cuire avant la nuit”, se souvient Curt. « Chandler les ramassait hors de l’eau et ils essayaient de le pincer. Il pensait qu’ils étaient plutôt cool, mais il ne voulait pas les mettre dans l’eau chaude parce qu’il savait que c’était la fin de leur chemin.

“On ne peut pas faire ça papa !” s’exclama un jeune Chandler.

“Mais je lui ai dit que c’était comme ça qu’il fallait les cuisiner,” dit Curt.

Des décennies plus tard, Chandler adore les grillades et c’est devenu un terrain d’entente pour lui et son père.

“C’est drôle, c’est un peu ce dont nous parlons”, a déclaré Chandler. “Je n’ai jamais parlé à mon père de ce genre de choses, mais plus vous vieillissez et cuisinez plus, c’est une autre chose dont il faut parler.”

Chandler appelle souvent son père avant d’inviter des gens à dîner pour discuter du menu potentiel et se rafraîchir sur les recettes. Bien que rien de tout cela ne soit mesuré spécifiquement. Curt préfère juger ses proportions avec ses yeux.

Maintenant, quand il rentre chez lui pour l’intersaison, c’est au tour de Chandler de cuisiner.

“Nous serons dans la maison en train de boire une bière et Chandler sera dans le jardin en train de retourner des côtes levées et il dira:” Viens ici une seconde “”, a déclaré Curt. “Il enlèvera un morceau et me le donnera et demandera:” Est-ce que c’est bon? Qu’en penses-tu?’ Il veut juste que ce soit bien.

Chandler a perfectionné certaines des recettes de son père et en a maintenant transmis quelques-unes à ses coéquipiers de Vegas. En fait, l’arbre culinaire de Curt Stephenson s’est étendu à toute l’équipe des Golden Knights.

“Il m’a donné une recette de poulet, ce qui était bien”, a déclaré Brayden McNabb. “C’est mon nouveau go-to pour les cuisses de poulet.”

Les coéquipiers adorent la salade César et le poulet, mais la vedette du spectacle sont les côtes de porc. Curt a déclaré que la partie la plus importante est de nettoyer les côtes en coupant la membrane et tout excès de graisse.

“La préparation prend probablement plus de temps que pour les cuire et les manger”, a déclaré Chandler.

La recette en elle-même est plutôt simple. Curt frotte d’abord les côtes avec son assaisonnement maison qui comprend de la poudre d’oignon, du sel d’oignon, de la poudre d’ail, du sel d’ail et du sel d’assaisonnement de Lawry. Puis il les fait griller, en commençant par l’os vers le bas. Quand ils sont presque cuits, il les nappe d’une sauce à base d’huîtres, puis les découpe, les met dans un bol et les termine avec un filet de citron frais et une touche d’origan.

“Ils sont si bons”, s’est exclamé Whitecloud. « Ils ne sont pas brûlés mais les bords sont croustillants. Vous devez avoir l’écorce. Ensuite, l’intérieur est tendre.

Le récent voyage sur la route de deux matchs de Vegas à Nashville et au Minnesota était le voyage annuel du père des Golden Knights. Curt et le reste des papas de l’équipe ont accompagné leurs fils pour le voyage, passant du temps ensemble loin de la patinoire et regardant le hockey comme de fiers pères.

Chandler tient de son père à bien des égards.

“C’est sûr qu’il est unique en son genre, quand il s’agit de nourriture”, a déclaré Chandler à propos de son père. “S’il y avait une apocalypse, mes parents pourraient survivre pendant 30 ans à cause de la quantité excessive de choses qu’il a. Des centaines de types de jetons différents. Un grand congélateur et un réfrigérateur à l’arrière.

Cependant, les Stephenson ne se préparent pas pour l’apocalypse. Curt n’est qu’un travailleur de la casse de Saskatoon avec un sens de l’hospitalité exceptionnel.

“Si vous venez et demandez une bière qu’il n’a pas, c’est la pire chose qui puisse arriver”, a déclaré Chandler en riant. « Il ira au magasin d’alcools et le prendra, alors il est toujours là maintenant. Quiconque est venu trois fois dans sa vie, sa boisson est toujours là. C’est juste ce genre de gars.

Curt et sa femme, Bev, ont essayé d’élever Chandler et son frère, Colton, avec ces valeurs. Il a regardé fièrement Chandler monter au rang d’étoile pour les Golden Knights sur la glace, mais il est tout aussi fier de l’homme et du père que son fils est devenu loin de la patinoire.

« J’ai toujours dit à mes enfants que le hockey est une petite partie de qui vous êtes », a déclaré Curt. “C’est juste un sport. Vous êtes un bon être humain si vous êtes une bonne personne. Pour moi, c’est plus important, et c’est un bon garçon.

(Photo de Chandler et Curt Stephenson avec l’aimable autorisation de Curt Stephenson)