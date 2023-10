AVERTISSEMENT : cette histoire contient des détails sur la violence conjugale.

L’une des victimes d’un meurtre-suicide à Sault Ste. Marie, en Ontario, qui a laissé cinq personnes mortes, dont trois enfants, laisse le souvenir d’une personne généreuse qui aimait la vie.

La famille a identifié le tireur de 44 ans lors de la fusillade dans deux maisons différentes lundi soir comme étant Bobbie Hallaert.

La police a qualifié ces meurtres de cas de violence conjugale, mais n’a pas donné de détails sur les victimes ni sur le tireur.

La femme de 41 ans tuée dans la première maison a été identifiée par la famille comme étant Angie Sweeney.

Son père, Brian Sweeney, a écrit plusieurs messages sur Facebook pour exprimer son chagrin et pleurer la perte de sa « petite fille ».

“Je vous garderai pour toujours dans ce qui reste du cœur de cet MAN”, dit son message.

Dans un autre article, il a demandé à ses amis de partager des photos de sa fille. “Elle aimait la vie et savait la vivre”, a-t-il écrit.

Selon des documents obtenus par La Presse canadienne, Hallaert a été accusé d’agression contre un policier en 2019. La police a également déclaré que le tireur avait été impliqué dans des enquêtes sur un partenaire intime dans le passé.

Dans une interview accordée au CP, l’oncle de Hallaert, Dirk Hallert, a déclaré que la famille avait du mal à comprendre ce qui s’est passé lundi soir.

“C’est juste tragique. J’espère qu’il pourrit en enfer”, a déclaré Dirk.

Les voisins de Sweeney ont déclaré à CBC News qu’ils avaient observé la police à la maison au cours du week-end. La police a confirmé mercredi avoir été appelée dans l’une des résidences pour un appel lié à la violence domestique.

Cette propriété de Second Line East a été le lieu de l’une des deux fusillades lundi soir. Au total, cinq personnes, dont trois enfants et le tireur, ont été retrouvées mortes. (Bob Davies/Presse Canadienne)

Une voisine qui ne voulait pas être identifiée, parce qu’elle était traumatisée par les tirs et ne se sentait pas en sécurité pour donner son nom, a rappelé un incident survenu en septembre au cours duquel elle avait survolé Hallaert en train de réprimander deux enfants qui vivaient parfois dans la maison avec ce qu’elle décrit comme un langage ignoble.

Elle a noté qu’ils semblaient terrifiés par lui. Elle a déclaré qu’il les surveillait depuis un endroit éloigné à l’aide d’une caméra installée dans la maison et qu’il était furieux parce qu’ils étaient dehors lorsqu’il leur a dit de rester dans la maison.

Le voisin a décrit Sweeney comme une personne charmante et généreuse qui lui proposait de l’aider si jamais elle avait besoin de quoi que ce soit.

Deux petits bouquets d’œillets roses avaient été accrochés à un poteau électrique à l’extérieur de la maison où Sweeney a été abattu. Jeudi, du ruban adhésif jaune de la police était resté devant la maison et plusieurs voitures de police ont été aperçues à l’extérieur.

Agression antérieure contre un policier

Les documents montrent que dans le cas de l’accusation d’agression contre un policier, Bobbie Hallaert a reçu une libération conditionnelle et a reçu l’ordre pendant 12 mois de maintenir l’ordre public, de ne pas posséder d’armes et de participer à des conseils en matière d’abus d’alcool, entre autres conditions.

Lundi soir, le tireur s’est d’abord introduit par effraction dans une maison et a tué une femme de 41 ans avant de se diriger vers une résidence secondaire et de tuer des enfants âgés de six, sept et 12 ans, et d’abattre une autre femme de 45 ans qui a survécu, a indiqué la police.

Le tireur a été retrouvé mort des suites d’une blessure par balle qu’il s’était lui-même infligée.

Je pense que tous les gouvernements doivent examiner cette situation et, à la lumière de ce qui s’est passé ici, la traiter un peu plus au sérieux. – Sault Ste. Le chef de la police de Marie, Hugh Stevenson

Sault Ste. Le chef de la police de Marie, Hugh Stevenson, a déclaré que la police avait reçu un appel pour violence domestique provenant de l’une des deux maisons où les meurtres ont eu lieu un jour avant la fusillade.

Les policiers ont trouvé deux armes à feu – une arme d’épaule et une arme de poing – dans la maison où les trois enfants ont été retrouvés morts, a indiqué la police.

Mercredi, Stevenson a déclaré qu’il accueillerait favorablement une enquête sur la question de la violence conjugale.

“Je pense que tous les gouvernements doivent examiner cette situation et, à la lumière de ce qui s’est passé ici, la traiter un peu plus au sérieux. Et ce à quoi cela ressemblera viendra de personnes beaucoup plus intelligentes que moi.”

Sault Ste. Marie, Ross Romano, député provincial, a déclaré qu’il n’y avait « pas de mots pour décrire l’incroyable sentiment de chagrin et de douleur ressenti en ce moment ». (Erik White/CBC)

Veillée communautaire prévue

Les fusillades ont dévasté la ville qui compte environ 73 000 habitants.

Un porte-parole d’Algoma Steel, un important employeur de la région, n’a pas confirmé si Hallaert travaillait à l’aciérie locale, mais a déclaré qu’un soutien psychologique était fourni aux employés et à leurs familles.

“Au nom d’Algoma Steel, nous présentons nos condoléances aux personnes touchées par la violence insondable et la perte tragique de lundi soir”, a écrit Laura Devoni, directrice des affaires corporatives, dans un communiqué.

“C’est une période très difficile pour tous dans le Soo. Nous proposons un soutien psychologique à nos employés et à leurs familles.”

Ross Romano, député provincial de la région, a déclaré que la communauté était aux prises avec une tragédie « inimaginable ».

“Il n’y a pas de mots pour décrire l’incroyable sentiment de tristesse et de douleur ressenti en ce moment”, a-t-il écrit dans un communiqué.

“C’est déchirant de subir ces actes de violence incompréhensibles. En tant que communauté, nous pleurons.”

Une veillée communautaire aux chandelles est prévue vendredi soir.

Un soutien est disponible pour toute personne touchée par la violence familiale ou conjugale via lignes d’écoute téléphonique et services de soutien locaux. Si vous êtes en danger immédiat ou si vous craignez pour votre sécurité ou celle des autres personnes autour de vous, veuillez appeler le 911.

Pour obtenir de l’aide localement, Women In Crisis (Algoma) Inc., basée à Sault Ste. Marie, peut être contacté sans frais au 1-877-759-1230.