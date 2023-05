A la réunion d’Islamabad, un accord clé entre la Chine et les talibans

Les talibans ont convenu avec la Chine et le Pakistan d’étendre l’initiative « la Ceinture et la Route » à l’Afghanistan, attirant potentiellement des milliards de dollars pour financer des projets d’infrastructure dans le pays frappé par les sanctions.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang et son homologue pakistanais Bilawal Bhutto Zardari se sont rencontrés samedi à Islamabad et se sont engagés à travailler ensemble sur le processus de reconstruction de l’Afghanistan, notamment en acheminant le corridor économique sino-pakistanais de 60 milliards de dollars vers la nation dirigée par les talibans.

« Les deux parties sont convenues de poursuivre leur aide humanitaire et économique au peuple afghan et de renforcer la coopération au développement en Afghanistan, notamment par l’extension du CPEC à l’Afghanistan », selon un communiqué conjoint publié par le ministère pakistanais des Affaires étrangères à l’issue de la réunion.

Les responsables chinois et pakistanais ont déjà discuté de l’extension du projet à l’Afghanistan construit dans le cadre de l’initiative phare « la Ceinture et la Route » du président Xi Jinping qui a débuté il y a près de dix ans. Le gouvernement taliban, à court d’argent, s’est dit prêt à participer au projet et à la perspective d’obtenir des investissements d’infrastructure indispensables.

Le chef de la diplomatie talibane, Amir Khan Muttaqi, s’est rendu à Islamabad pour rencontrer ses homologues chinois et pakistanais et est parvenu à un accord, a déclaré par téléphone son porte-parole adjoint Hafiz Zia Ahmad.

Les talibans ont également nourri l’espoir que la Chine augmenterait les investissements dans les riches ressources du pays, estimées à 1 000 milliards de dollars. Le gouvernement a signé son premier contrat en janvier avec une filiale de la China National Petroleum Corporation pour extraire du pétrole du bassin nord de l’Amu Darya.

Les ministres chinois et pakistanais ont également insisté sur la nécessité de dégeler les avoirs financiers étrangers de l’Afghanistan. Les talibans ont été empêchés d’accéder à environ 9 milliards de dollars des réserves de la banque centrale afghane détenues à l’étranger, craignant que les fonds ne soient utilisés pour des activités terroristes.

Actifs gelés

Washington a ensuite accepté d’en libérer la moitié pour soutenir l’économie, mais l’a suspendu après que les talibans ont imposé certaines restrictions scolaires et professionnelles aux femmes afghanes l’année dernière.

Les terroristes devenus administrateurs considèrent les investissements comme un moyen de réparer une économie à court de liquidités après que l’aide internationale, représentant 60% des dépenses publiques, a été interrompue à la suite du retrait chaotique des troupes américaines en 2021.

La Chine, la Russie et l’Iran font partie d’une poignée de pays qui entretiennent des liens chaleureux avec les talibans. Ils ont fourni une aide de plusieurs dizaines de millions de dollars aux talibans, mais n’ont pas reconnu officiellement le gouvernement.

Une agence de l’ONU a déclaré la semaine dernière que les talibans avaient besoin de 4,6 milliards de dollars cette année pour aider plus des deux tiers des 40 millions d’habitants du pays qui vivent dans l’extrême pauvreté. Un sondage Gallup de 2022 a montré que neuf Afghans sur dix trouvent qu’il est « difficile » ou « très difficile » de survivre avec leurs revenus actuels.

Les entreprises chinoises hésitent à investir en Afghanistan en raison des attaques du groupe État islamique, qui rivalise d’influence avec les talibans. En décembre, le groupe militant s’est attribué le mérite d’une attaque contre un hôtel de Kaboul populaire auprès des diplomates et des hommes d’affaires chinois.

Il y a aussi la présence du Mouvement islamique du Turkestan oriental, un groupe séparatiste basé au Xinjiang, qui a gardé Pékin plutôt prudent quant à l’expansion de son influence.

La deuxième visite de Muttaqi au Pakistan intervient quelques jours après que les Nations Unies ont souligné la nécessité de dialoguer avec les dirigeants talibans alors que l’Afghanistan fait face à la « plus grande » crise humanitaire au monde.