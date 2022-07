A la rencontre des hôtes de casinos parmi les plus populaires au Monde

L’Olympique Lyonnais a Lyon, le lion en peluche pour animal-fétiche ou mascotte, avant que l’équipe n’entre sur le terrain. Avec l’importance que prend, aujourd’hui, le monde des jeux en ligne, il est fréquent que les grands casinos se distinguent en présentant leur propre hôte d’accueil : un personnage empathique qui saura automatiquement lier et créer la relation avec le nouvel entrant.

Partons à la rencontre de quelques-uns parmi les plus chaleureux.

Niki de Lucky Niki

Niki est un personnage aux cheveux roses psychédéliques, portant une fine veste noire sans manches de rockeuse sur un corset sexy et une jupe. Niki nous incite à entrer dans le jeu et se présente toujours avec de belles annonces attrayantes qu’il faudrait être fou pour refuser ! Un bonus de 100% sur 1.000 $, un cashback ou bonus remboursement de 50%, un bonus de 150% jusqu’à 200 $ deux jours par semaine, etc. Niki nous met à l’aise par son sourire et traduit nos envies de jouer !

La configuration d’un telle animation personnifiant le jeu lui-même crée une complicité, en reposant sur la générosité de nouvelles offres.

Elle est comme Son Goku et ses camarades du monde des animes, dans Dragon Ball, tout droit venue du monde des Mangas.

Kev le Koala, de FairGo Casino

Le site Aussie (australien) Fair Go Casino, a composé tout un récit de l’histoire de Kev le Koala, comme s’il était issu d’un roman ou d’un tour de magie. L’histoire des origines de Kev (OU Kevin) retrace tout ce que Fair Go aimerait que l’on retienne de lui.

D’abord, le Koala est, comme le kangourou, un des animaux totémiques du continent australien, un natif de cet environnement, par conséquent, le plus à même de représenter le site en personne !

Il aime l’aventure, les jeux, s’attacher, se faire des amis. Il arrive toujours avec des cadeaux, des bonus, des tours gratuits à offrir.

Certes le Koala est autochtone ! Mais cela ne l’a pas empêché de parcourir le monde et ses nombreux sites de jeux en ligne pour en cerner l’univers et connaître les meilleures occasions.

Léo le Lion – LeoVegas

Léo, qui incarne le logo de l’établissement, est le plus humain des lions et le plus lion de tous les humains. Il se comporte comme chacun d’entre nous, vis-à-vis de son environnement, mais impose toute la majesté, l’assurance et la férocité tranquille du roi des animaux.

Par sa gentillesse et sa générosité, c’est assurément une mascotte comme les autres, mais son caractère sauvage peut intimider. Souvent affublé d’un costume, c’est aussi un vrai gentleman, plein d’humour, qui anime les campagnes publicitaires du casino.

Capitaine Rizk – Rizk Casino

Capitaine Rizk a tout du super Héros de comics des années 50, entre Captain America, sans le bouclier, auquel on pense immédiatement, le “R” poitrinal qui frappe l’imagination, comme le S de Superman, dont il prend les postures, fendant les airs, perclus de jetons de casino frappés du “R”, le poing en avant ou prenant la position accroupie le poing dans le sol pour atterrir. Il est même parfois accompagné d’un chien fidèle, ressemblant à un épagneul breton un peu triste, qui, comme lui, porte la cape frappée du R. Un sourire un rien crédule le rend encore plus accessible et faillible, bref, on devine l’humain derrière l’armure. Le personnage est tellement attractif que Red Tiger lui a même dédié une machine à sous, Captain Rizk Megaways !

Seamus le Leprechaun – Pots de chance

Il y a toujours un lutin dans les contes de fées celtiques, et le casino qui vous offre votre pot de chance ne pouvait pas ne pas lui consacrer la vedette. Comme le trèfle à quatre feuilles, Seamus est en tenue entièrement verte d’Irlandais avec chapeau haut de forme, pour vous entraîner dans la forêt des jeux jusqu’à la prochaine St-Patrick.

Panda Royal – Panda Royal

Sympathique et débonnaire comme le célèbre petit ursidé noir et blanc au regard confondant, il porte, comme il se doit, la cape royale, le sceptre, la couronne et tous les attributs dus à son rang. Les jetons sont pensés de façon à évoquer immédiatement le regard noir du panda, dans les deux pointes d’une couronne royale. On a tout à gagner à fréquenter sa cour.

L’hôte ou mascotte est notre guide à travers l’univers infini des jeux, c’est lui qui nous inspire confiance et nous initie aux avantages de fréquenter notre site de casino en ligne préféré !