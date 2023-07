À la rencontre de l’opposition, Sonia Gandhi, session de rattrapage de Mamata Banerjee

La ministre en chef du Bengale, Mamata Banerjee, et la présidente du Parti parlementaire du Congrès, Sonia Gandhi, ont partagé des moments ensemble, s’enquérant de la santé de l’autre et élaborant une stratégie sur l’unité de l’opposition le premier jour de la rencontre de Bengaluru, ont déclaré des sources à PTI.

Les deux dirigeants se sont rencontrés après un écart de deux ans. La dernière fois que Mme Banerjee a rencontré Mme Gandhi, c’était à la résidence de cette dernière en juillet 2021.

Bien que les deux dirigeants aient toujours entretenu des relations cordiales, certains commentaires des dirigeants du Congrès à Delhi et au Bengale occidental auraient provoqué des mésententes entre eux.

Mme Banerjee, ont indiqué les sources, était particulièrement contrariée par les propos tenus par Adhir Ranjan Chowdhury, député du Congrès Lok Sabha de Behrampore au Bengale occidental, la qualifiant de dictateur et les travailleurs de son congrès de Trinamool de crétins.

Des sources ont déclaré que Mme Banerjee et Mme Gandhi sont arrivées sur le lieu du sommet vers 18 heures et ont été vues en train de discuter pendant environ une demi-heure, avant le début de la réunion.

Ils ont dit que les deux se sont enquis de la santé de l’autre – Mme Banerjee se remet d’une opération au genou et Mme Gandhi a également eu des problèmes de santé.

Des sources ont déclaré que les deux dirigeants se sont également assis l’un à côté de l’autre lors de la réunion qui a duré environ une heure et demie et ont discuté des moyens par lesquels leurs partis peuvent travailler ensemble et rester unis contre le BJP au pouvoir au Centre.

Mme Banerjee, qui devait sauter le dîner après la réunion en raison de son opération, est restée un certain temps après les délibérations mais n’a rien mangé, ont indiqué des sources.

Le secrétaire général national de Trinamool, Abhishek Banerjee, et le porte-parole national, Derek O’Brien, ont assisté au dîner après le départ de Mme Banerjee.

Le Congrès et le Trinamool sont susceptibles de jouer un rôle majeur dans les prochains jours pour cimenter l’unité de l’opposition. Mme Gandhi n’avait pas assisté au dernier meeting de l’opposition tenu à Patna le 23 juin.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)