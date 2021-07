A la rencontre de l’homme mystère Amizan avec sa voix mélodieuse derrière le masque | Nouvelles des gens

Ce gars de 23 ans, basé à Mumbai, fait déjà sensation sur les réseaux sociaux grâce à ses reprises, dont chacune recueille des milliers de vues.

Si vous êtes un fan de la scène musicale indie indienne, vous devez connaître les noms d’artistes tels que Sanam Puri et Shirley Setia ! Ce sont les chanteurs, qui prennent leur musique très au sérieux et veulent être dans le business non seulement pour la gloire, mais pour l’amour de celle-ci. L’un de ces noms est celui d’Amzan !

Eh bien, pour commencer, vous ne trouverez pas son visage sur les plateformes de médias sociaux comme Instagram et Facebook, car il n’aime pas trop l’attention et préfère que sa musique parle d’elle-même. Pas étonnant alors que ses reprises deviennent déjà virales sur les plateformes de médias sociaux.

Les vidéos présentent Amizan comme un gars d’à côté avec une guitare dans les mains et un masque en papier couvrant son visage ! La voix mélodieuse derrière le masque fait qu’il est difficile de le quitter des yeux ou des oreilles !

Ce gars de 23 ans basé à Mumbai est déjà une sensation sur les réseaux sociaux en raison de ses reprises, dont chacune recueille des milliers de vues. Il publie des vidéos de manière anonyme, mais cela n’a pas vraiment d’importance pour ses fans, qui reviennent sans cesse.

Son parcours inspirant est également considéré par beaucoup comme similaire à celui du principal protagoniste du film, Secret Superstar. En effet, certains de ses fans, dans leurs commentaires, n’hésitent pas à l’appeler leur Superstar secrète.

Tout compte fait, le voyage d’Amizan derrière ce masque est une inspiration pour beaucoup d’autres comme lui, qui ne veulent pas divulguer leur identité mais veulent quand même partager leur musique avec d’autres dans cette ère médiatique.

Pour l’instant, entendons-nous un peu plus de la jeune et talentueuse sensation des médias sociaux Amizan !

(Avertissement : il s’agit du contenu du bureau de la marque).