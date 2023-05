Chercher à se venger de la Ligue des champions contre le Real Madrid serait une grave erreur de Manchester City, a déclaré Pep Guardiola lundi avant leur confrontation en demi-finale.

L’entraîneur de City a déclaré que son équipe essaierait de capitaliser sur une « opportunité » au lieu de viser à faire payer les champions en titre de Carlo Ancelotti pour les avoir éliminés au même stade la saison dernière.

L’ancien joueur et entraîneur de Barcelone était en désaccord avec le milieu de terrain défensif de City, Rodri, qui a déclaré que l’équipe avait soif de revanche contre le record.

14 fois vainqueurs mardi au Santiago Bernabeu.

« Ce sera une énorme erreur, nous ne sommes pas ici pour une revanche, juste une opportunité », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse.

« La saison dernière, nous avons tout fait, plus que tout pour atteindre la finale, mais (dans) le football… ce n’est pas assez. »

City n’a jamais soulevé le trophée mais Madrid a triomphé cinq fois au cours des neuf dernières saisons.

L’équipe de Guardiola a battu Madrid 4-3 lors du match aller la saison dernière et menée par un but au retour, jusqu’à ce que deux frappes tardives de Rodrygo Goes forcent la prolongation.

Karim Benzema a marqué un penalty dans la période additionnelle pour envoyer Madrid en finale parisienne, où ils ont battu Liverpool.

« Je pense que nous avons brillamment fait 180 minutes mais parfois ce n’est pas suffisant, vous pouvez perdre la jambe en cinq minutes », a déclaré le milieu de terrain espagnol Rodri.

« Vous devez tuer l’adversaire quand vous le pouvez. Nous avons appris du passé mais je n’aime pas parler du passé.

« Nous avons beaucoup appris, c’est une autre année, un autre objectif, avec la soif de revanche. »

Guardiola était d’accord avec Rodri sur le fait que City avait bien joué lors des deux rencontres la saison dernière, malgré leur éventuelle élimination.

« Nous avons eu un premier match exceptionnel à Manchester, nous avons fait un très bon match ici », a déclaré Guardiola.

« Tout ce que nous pouvons faire, c’est les féliciter et aller de l’avant. Un an plus tard, nous sommes là. »

L’entraîneur a déclaré qu’il pensait que son équipe triompherait un jour en Europe, après sa déception lors de la finale de 2021, où elle avait été battue par Chelsea.

Guardiola a salué la stabilité de son club, contrairement à d’autres équipes qui triomphent mais tombent ensuite les années suivantes.

City a atteint au moins les huit derniers au cours de chacune des six dernières saisons.

« Un jour, nous atteindrons la finale et nous la gagnerons », a déclaré Guardiola.

« Je n’aimerais pas gagner la Ligue des champions et ensuite descendre et descendre et descendre.

« Être stable est la chose la plus importante en tant que club, Madrid en est un exemple. »

Malgré sa rivalité historique avec Los Blancos, qui a atteint un sommet amer pendant le mandat de Jose Mourinho à la tête de Madrid entre 2010 et 2013, Guardiola a reconnu leurs réalisations en Europe.

« Pour gagner cette compétition, vous devez battre la meilleure équipe, et Madrid est la meilleure équipe de cette compétition au cours de la dernière décennie », a-t-il ajouté.

