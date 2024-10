À la recherche d’une super pleine lune ? Chercher. La super lune de jeudi sera plus proche que celle de novembre

La prochaine pleine lune arrive ce soir, et elle est importante.

La lune de Hunter de ce mois-ci est une super lune, apparaissant visiblement plus grande et plus brillante dans le ciel. Voici ce que les Kentuckiens devraient savoir à ce sujet et sur d’autres événements astronomiques qui se dérouleront en octobre.

Quand a lieu la pleine lune en octobre 2024 ?

La Lune du Chasseur, un nom dérivé de sources amérindiennes, européennes et colonialesdevrait atteindre son éclairage maximal d’ici le jeudi 17 octobre. selon la NASA. Les phases de la lune ce mois-ci sont :

🌑 Nouvelle lune : 2 octobre.

🌓 Premier trimestre : 10 octobre.

🌕 Pleine lune : 17 octobre.

🌗 Dernier trimestre: 24 octobre.

La lune sera-t-elle pleine à Halloween ?

Non, la lune ne sera pas pleine le soir d’Halloween en 2024. En fait, vous pourrez à peine la voir. Notre satellite lunaire ne brillera qu’à 1 % d’éclairage, selon la NASA. Il fait sombre, donc si vous avez des petits bonbons, assurez-vous d’apporter une lampe de poche. Vous voudrez peut-être également ajouter quelque chose de réfléchissant à leur costume par mesure de sécurité.

La prochaine pleine lune d’Halloween n’arrivera pas avant un moment

La prochaine pleine lune d’Halloween n’aura pas lieu avant 2039, selon EarthSky. Pourquoi une si longue attente ? Les pleines lunes d’Halloween sont rares, écrit le Old Farmer’s Almanac. Ils surviennent une fois tous les 18 à 19 ans. La dernière fois que les États-Unis ont vu la pleine lune la veille de la Toussaint, c’était en 2020.

À quelle heure est la pleine lune à Louisville, Kentucky ?

Selon le Old Farmer’s Almanac, le lever de la lune pour la région de Louisville aura lieu vers 19 h 05 le jeudi 17 octobre, traversant le méridien à 1 h 13 avant de se coucher à 8 h 03 vendredi.

Pourquoi s’appelle-t-on la Lune du Chasseur ?

La pleine lune d’octobre est appelée « Lune du chasseur », mais son nom peut changer d’année en année.

Selon le Old Farmer’s Almanac, une lune de chasseur est la première pleine lune qui se produit après une lune de récolte, qui atterrit autour de l’équinoxe d’automne. La dernière fois que nous avons eu une lune de chasseur en novembre, c’était en 2017. D’autres noms pour la pleine lune d’octobre des tribus amérindiennes incluent la lune de riz séchant, la lune glaciale et la lune migratrice.

Qu’est-ce qui rend la super lune d’octobre 2024 si « super » ?

Le « super » dans la superlune a souvent plus à voir avec sa proximité avec la Terre et moins, disent certains, qu’à son apparence en termes de taille.

Les superlunes peuvent apparaître jusqu’à 14 % plus grandes et 30 % plus brillantes que la lune la plus faible de l’année. Visuellement, cela ne laissera peut-être pas grande impression, mais la proximité d’une super lune a un effet sur Terre, provoquant des marées plus hautes que la normale.

À quelle distance la super lune d’octobre sera-t-elle proche de la Terre ?

Assez proche, du moins selon les normes lunaires. L’orbite de la Lune autour de la Terre n’est pas un cercle parfait, écrit la NASA. Sa distance varie, d’environ 221 457 milles à 252 712 milles. Cela est dû à l’attraction constante de la gravité entre la Lune, la Terre et le Soleil.

Jeudi, la Lune sera à 222 095 milles de notre planète, selon la NASAce qui en fait une super lune.

Quand aura lieu la prochaine super lune de 2024 ?

La prochaine super lune aura lieu en novembre. C’est aussi la dernière de 2024. Selon la NASA, la pleine lune de novembre brillera à une distance de 224 385 milles de la Terre. D’ici décembre, la lune sera plus faible et plus éloignée d’environ 6 000 milles supplémentaires.

Parfois, la lune apparaît rouge ou orange. Voici pourquoi

Lors d’une éclipse partielle de Lune, la Lune ne traverse qu’une partie de l’ombre de la Terre, ou ombre, entrant dans un alignement imparfait avec le Soleil et la Terre. Ce faisant, la lune semblera s’assombrir.

Alors pourquoi est-il rouge ? Selon la NASAcela est dû à la façon dont la lumière du soleil frappe la surface de la lune après avoir traversé notre atmosphère.

Les couleurs aux longueurs d’onde plus courtes, comme les bleus et les violets, se diffusent plus facilement que les couleurs aux longueurs d’onde plus longues, comme le rouge et l’orange. Plus il y a de poussière ou de nuages ​​dans l’atmosphère terrestre lors d’une éclipse lunaire, plus la lune apparaît rouge.

Comète d’octobre : Levez les yeux dans le ciel nocturne du Kentucky ce mois-ci pour voir une comète rare, peut-être la plus brillante de 2024.

Plus d’événements astronomiques en octobre 2024, selon la NASA

Si vous prévoyez d’observer le ciel nocturne ce mois-ci, écrit la NASAgardez à l’esprit les dates suivantes pour octobre 2024 :

Tout le mois – Cherchez Vénus basse à l’ouest juste après le coucher du soleil. Saturne peut être vu vers le sud-est dès qu’il fait noir. Mars se lève vers minuit et Jupiter se lève dans la première moitié de la nuit (se levant plus tôt au fil du mois).

14-31 octobre – La comète C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) devient visible bas à l’ouest après le coucher du soleil. Si la queue de la comète est bien éclairée par la lumière du soleil, elle pourrait être visible à l’œil nu. La première semaine et demie (14-24 octobre) est le meilleur moment pour observer, à l’aide de jumelles ou d’un petit télescope.

17 octobre – Pleine lune.

20 octobre – La Lune se lève près de Jupiter, la planète géante semblant extrêmement brillante. Vous devriez pouvoir les retrouver en basse altitude vers l’Est vers 22h.

23-24 octobre – Les lève-tôt pourront apercevoir Mars avec la Lune, au sud, les deux matins.

25 octobre – Europe est facilement observable d’un côté de Jupiter seule ce matin à l’aide de jumelles.

Quand aura lieu la prochaine pleine lune en novembre 2024 ?

La Lune Castor devrait atteindre son illumination maximale d’ici le vendredi 15 novembre 2024.

Pleines lunes en 2024 : Voici quand chaque pleine lune brille cette année.

