À la recherche d’une mission de recherche et de sauvetage submersible manquante, selon le chef de l’opération | Nouvelles du monde

Le chef de l’opération de recherche du submersible Titan disparu a déclaré qu’il s’agissait toujours d’une mission de recherche et de sauvetage active.

Et ce malgré les estimations des garde-côtes américains selon lesquelles l’alimentation en air du navire s’épuiserait à 12 h 08, heure du Royaume-Uni, jeudi.

Le contre-amiral John Mauger a déclaré à Sky News: « Nous continuons à garder les membres d’équipage et les familles dans nos pensées. »

Recherche sous-marine du Titanic – en direct : le robot de sauvetage atteint le fond de la mer – alors que l’oxygène devrait s’épuiser

Mais il a insisté sur le fait qu’il s’agissait « encore d’une recherche et d’un sauvetage actifs en ce moment », et a ajouté : « Les conditions de recherche et de sauvetage sont favorables en ce moment ».

Le navire disparu dimanche dans l’océan Atlantique, à environ 435 miles au sud de Terre-Neuve, au Canada, lors d’une plongée d’expédition pour voir l’épave du Titanic.

Image:

Le contre-amiral John Mauger parle à Sky News





Des navires, des avions et des engins sous-marins de plusieurs pays ont été déployés dans la région avec des sauveteurs fouillant une partie éloignée de l’océan Atlantique de plus de deux fois la taille de l’État américain du Connecticut dans des eaux aussi profondes que 4 020 m (13 200 pieds).

En savoir plus sur le submersible Titanic

« Nous avons des véhicules télécommandés qui travaillent le long de la ligne de chemin où la plongée prévue avait eu lieu pour le submersible Titan.

« Et nous avons la capacité de rechercher et de sauver », a ajouté M. Mauger.

Il a déclaré à Sky News qu’il existe actuellement deux ROV (véhicules télécommandés) capables de fonctionner au fond de la mer.

Les deux ont des caméras et une capacité de sonar.

Il a ajouté: « Ils ont des bras articulés capables d’attacher du matériel et d’attacher une ligne de sauvetage. »

La recherche désespérée du submersible a inclus enquêter sur les bruits sous-marins au milieu des spéculations, cela pourrait provenir du navire manquant.

Le navire – exploité par la société américaine OceanGate – avait cinq hommes à bord lorsqu’il a disparu : Le milliardaire britannique Hamish Hardingl’homme d’affaires britannique Shahzada Dawood, son fils Suleman Dawood, le directeur général et fondateur américain d’OceanGate, Stockton Rush, et le pilote de submersible français Paul-Henri Nargeolet.